 Президент Украины подчиняет себе судебную систему,- Sueddeutsche Zeitung

При президенте Украины Петре Порошенко Украина не достигла почти никакого прогресса, глава государства стремится контролировать судебную систему, как это делали его предшественники, пишет в статье для немецкой ежедневной газеты Sueddeutsche Zeitung журналист и обозреватель Флориан Кассель, сообщает "Гордон".
"Принятая в июне 2016 реформа судебной системы топчется на месте, общественные организации и противники президента вынуждены иметь дело с СБУ или с Генеральным прокурором Юрием Луценко: Порошенко назначил главу фракции своей партии, который был его другом, Генеральным прокурором, хотя Луценко и не имеет юридического образования", - отмечает автор статьи.
Кассель пишет, что сторонники реформ в Украине требуют перезагрузки судебной системы с момента отстранения экс-президента Виктора Януковича и Революции достоинства, чтобы преодолеть тотальную коррупцию, но пока изменить ситуацию не удается.
"Сомнительным был и процесс назначения новых членов Верховного Суда, который является высшей инстанцией для всех уголовных дел, гражданских процессов, административного права и процессов в сфере экономики. Когда бывший судья Михаил Жернаков, член Общественного совета добросовестности, проанализировал предложенные кандидатуры, результат разочаровал: 79 из 319 так называемых образцовых судей ранее были участниками политических процессов, поддерживали противоправные шаги смещенного президента Януковича или игнорировали решение Европейского суда по правам человека", - подчеркивает журналист и добавляет, что, по данным Жернакова, принадлежащие этим кандидатам в Верховный Суд активы никак не могли быть приобретены за официальную зарплату.
Он отмечает, что из 120 победителей конкурса на должность судьи Верховного Суда, по словам представителя Центра противодействия коррупции Анастасии Красносельской, себя скомпрометировали, не являются независимыми и, вероятно, коррумпированы. Журналист критикует в статье и независимость судей Конституционного суда, которые фигурируют в "амбарных книгах" Партии регионов.
"Генеральный прокурор Луценко уклоняется от открытия дел против вероятно коррумпированных судей Конституционного суда. Судьи не могут быть привлечены к ответственности за вынесенные ими приговоры. Контролируемый Порошенко Высший совет правосудия тоже не принимает никаких мер против них", - пишет Кассель.
Журналист добавил, что президент не готов обсуждать и законопроект о создании антикоррупционного суда, который находится в парламенте с 1 февраля, а электронное декларирование и работа Национального антикоррупционного бюро оказываются неэффективными из-за несовершенной судебной системы.
"Начиная с 2016 года антикоррупционная прокуратура направила в суд 75 уголовных производств по обвинению в коррупции - судебное разбирательство было начато только в трети производств", - подчеркивает автор статьи.
Среди недостатков системы правосудия в Украине он также отмечает то, что должность уполномоченного по правам человека остается вакантной уже несколько месяцев, а сторонникам реформ, которые указывают на недостатки, приходится иметь дело с органами власти.
Сегодня Высший совет правосудия объявил решение рекомендовать Порошенко 111 кандидатов для назначения на должности судей Верховного Суда. С полным списком кандидатов на должности судей Верховного Суда можно ознакомиться на официальном сайте Высшего совета правосудия.
27 июля Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) Украины определила победителей конкурса на 120 должностей судей нового Верховного Суда. ВККС отмечает, что провела собеседования в коллегиях с 381 кандидатом.
Участники конкурса прошли профессиональные и психологические тесты, проверки Национального антикоррупционного бюро Украины, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Общественного совета добросовестности.
31 июля посольство США в Украине заявило, что добропорядочность некоторых победителей конкурса вызывает сомнения.
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