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 ГСЧС завершило разминирование населенных пунктов вблизи складов боеприпасов в Калиновке, - Чечеткин

калиновка

Саперы завершили разминирование населенных пунктов возле арсенала боеприпасов в Винницкой области.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, передает Цензор.НЕТ.

"Пиротехническими расчетами завершены работы по очистке населенных пунктов от взрывоопасных предметов вблизи военного арсенала в Винницкой области, из которых проводилась эвакуация местных жителей. Возобновлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта. Ситуация постепенно нормализуется. Местное население возвращается в свои дома ", - написал Чечеткин.

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ГСЧС завершило разминирование населенных пунктов вблизи складов боеприпасов в Калиновке, - Чечеткин 01

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

Также читайте: В результате взрывов на арсенале в Калиновке повреждены 2 тыс. домов, из них 16 не подлежат восстановлению, - глава Винницкой ОГА

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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а, простите "вблизи" и "возле" это как? 1м от забора склада?
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Генеральный Штаб над картой плана крутой военной операции. Надо разминировать 3 села!
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И ишшо вопрос????????
А что по этому поводусказали саперы МО и МВС??????
Они тоже закончили?????
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГСЧС завершило разминирование населенных пунктов вблизи складов боеприпасов в Калиновке, - Чечеткин
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