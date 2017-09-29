 ГСЧС завершило разминирование населенных пунктов вблизи складов боеприпасов в Калиновке, - Чечеткин

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, передает Цензор.НЕТ.
"Пиротехническими расчетами завершены работы по очистке населенных пунктов от взрывоопасных предметов вблизи военного арсенала в Винницкой области, из которых проводилась эвакуация местных жителей. Возобновлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта. Ситуация постепенно нормализуется. Местное население возвращается в свои дома ", - написал Чечеткин.
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А что по этому поводусказали саперы МО и МВС??????
Они тоже закончили?????
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