 Двух офицеров, охранявших пьяными склад боеприпасов для ракет "Точка-У", привлекут к ответственности, - ВСУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление связей с общественностью ВСУ.
"Главное управление Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины проводит расследование в отношении офицеров, против которых 28.09.2017 составлены протоколы об административном правонарушении за ч. 3 ст. 172.20 КУоАП: "Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или употребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов военнослужащими при исполнении обязанностей военной службы или появления таких лиц на территории воинской части". Отмеченные военнослужащие считаются исполнявшими обязанности военной службы и совершили военное административное правонарушение. По результатам служебного расследования будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.
На время проведения расследования отмеченные должностные лица, принадлежащие к командному составу военной части, отстранены от выполнения служебных обязанностей. Лица, действия или бездеятельность которых способствовали совершению правонарушения, также будут привлечены к дисциплинарной ответственности, говорится в сообщении.
Как сообщалось, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил о том, что склады в одной из воинских частей охраняли двое старших офицеров в состоянии сильного алкогольного опьянения. "По состоянию на вчера в одной из частей на территории Украины, на складах которой хранятся ракетные выстрелы для ракет "Точка-У", военная прокуратура и военная служба правопорядка обнаружили на месте несения службы двух старших офицеров в состоянии полного алкогольного опьянения", - рассказал он в четверг.
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Козюльский!!!!
НЕ ЛЕПИТЕ мне ГОРБАТОГО.................
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а я думал им поднесут... (опохмелиться-полечиться)
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пьяные? - верю.
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