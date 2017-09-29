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Все про:боеприпасы (1369) пьянство (822) Матиос Анатолий (545)

 Двух офицеров, охранявших пьяными склад боеприпасов для ракет "Точка-У", привлекут к ответственности, - ВСУ

у точка

Двое старших офицеров, охранявших склады в одной из воинских частей, где хранятся ракетные выстрелы для ракет "Точка-У", в состоянии сильного алкогольного опьянения, отстранены от службы и будут привлечены к ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление связей с общественностью ВСУ.

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"Главное управление Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины проводит расследование в отношении офицеров, против которых 28.09.2017 составлены протоколы об административном правонарушении за ч. 3 ст. 172.20 КУоАП: "Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или употребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов военнослужащими при исполнении обязанностей военной службы или появления таких лиц на территории воинской части". Отмеченные военнослужащие считаются исполнявшими обязанности военной службы и совершили военное административное правонарушение. По результатам служебного расследования будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

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На время проведения расследования отмеченные должностные лица, принадлежащие к командному составу военной части, отстранены от выполнения служебных обязанностей. Лица, действия или бездеятельность которых способствовали совершению правонарушения, также будут привлечены к дисциплинарной ответственности, говорится в сообщении.

Как сообщалось, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил о том, что склады в одной из воинских частей охраняли двое старших офицеров в состоянии сильного алкогольного опьянения. "По состоянию на вчера в одной из частей на территории Украины, на складах которой хранятся ракетные выстрелы для ракет "Точка-У", военная прокуратура и военная служба правопорядка обнаружили на месте несения службы двух старших офицеров в состоянии полного алкогольного опьянения", - рассказал он в четверг.
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Немедленно гандонов --а не офицеров уволить -- сделать ревизию полную на складе и узнать где деньги на водку взяли -- не взирая на заслуги . Это полные оборзевшие свиньи -- позорящие память военных погибших за свободу Украины и воюющих в АТО .!!!
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Офицеры ведут себя так же, как и вышестоящие.
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поржал... не пьющий офицер это фантастика...
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Злочинна влада наливає офіцерам в кружку горілку замість кави! Муженка у відставку!
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пиздуны журламерские на складах совковые запасы - ни копейки за них Украиной не плочено
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??? Два СТАРШИХ ОФИЦЕРА ЗСУ, ЗАНИМАЮЩИЕ КОМАНДНЫЕ ДОЛЖНОСТИ охраняли склад????????
Козюльский!!!!
НЕ ЛЕПИТЕ мне ГОРБАТОГО.................
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Ага) И прям-ОХРОНЯЛИ))))))))))) Офицерский, мля... караул))))))))))
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А кто-же тогда был начкаром??? Начальник вооружения ОК????????
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та вы шо?
а я думал им поднесут... (опохмелиться-полечиться)
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Арсенал -- это большое предприятие с большим объемом работ требующих от офицеров высоких навыков и знаний . Это нужно знать .
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Пяний сам, пяну брав, пяни попи вінчали, пяні дівкі танцювали!
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Якщо офицери дозволяли собі бути на підпитку під час чергування,то дисципліна в цій частині скоріше за все просто жахлива,потрібно перевіряти керівництво.
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старшенькие? выше маиора? бурки-папахи?
пьяные? - верю.
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Получается два пьяных офицера устроили пожар?Подожгли ТОчку-У. Але Муженко, ты когда с поста уйдешь?
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Ну как всегда. Нашли козлов отпущения. А командование - белое и пушисте. Ето не мы, это они плохие. Придурки бля.
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пьянство-преступление против человечности , а взрывы складов это фигня
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Подобное преступление( не проступок!) требует судить подлецов трибуналом,разжаловать в рядовые и отправить на передок .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДвух офицеров, охранявших пьяными склад боеприпасов для ракет "Точка-У", привлекут к ответственности, - ВСУ
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