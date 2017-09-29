 Вечер солидарности с Ильми Умеровым состоится в Киеве, - "КрымSOS"

Об этом сообщает организатор мероприятия "КрымSOS", информирует Цензор.НЕТ.
"Крымский дом пригласил политиков, активистов и всех неравнодушных выразить солидарность и моральную поддержку в адрес Ильми-ага и ещё полсотни людей - активистов, рядовых граждан, кто был незаконно осужден, в оккупированном РФ Крыму, их родных и близких", - говорится в сообщении.
В общественной организации отмечают, что в ходе вечера солидарности планируется общение с Ильми Умеровым, его дочкой Айше и активистами из оккупированного РФ Крыма.
Мероприятие начнется в 15.30 по адресу улица Михаила Омеляновича-Павленко, 9.
Как сообщалось, 27 сентября "суд" в оккупированном Россией Крыму приговорил Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения с запрещением заниматься публичной деятельностью на такой же срок.
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