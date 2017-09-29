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 Вечер солидарности с Ильми Умеровым состоится в Киеве, - "КрымSOS"

умеров

В субботу, 30 сентября, в Киеве в Крымском доме пройдет вечер солидарности в поддержку Ильми Умерова и других незаконно осужденных в оккупированном Крыму по политическим мотивам.

Об этом сообщает организатор мероприятия "КрымSOS", информирует Цензор.НЕТ.

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"Крымский дом пригласил политиков, активистов и всех неравнодушных выразить солидарность и моральную поддержку в адрес Ильми-ага и ещё полсотни людей - активистов, рядовых граждан, кто был незаконно осужден, в оккупированном РФ Крыму, их родных и близких", - говорится в сообщении.

В общественной организации отмечают, что в ходе вечера солидарности планируется общение с Ильми Умеровым, его дочкой Айше и активистами из оккупированного РФ Крыма.

Мероприятие начнется в 15.30 по адресу улица Михаила Омеляновича-Павленко, 9.

Как сообщалось, 27 сентября "суд" в оккупированном Россией Крыму приговорил Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения с запрещением заниматься публичной деятельностью на такой же срок.

Вечер солидарности с Ильми Умеровым состоится в Киеве, - КрымSOS 01
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Поздно вечера проводить. Человек уже в тюрьме. Чийгоза посадили, теперь Умерова. Вот так всех и пересажают. А вы и дальше принимайте в Раде законы о татарской автономии... Только это и можете...
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