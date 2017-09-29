 "За базар нужно отвечать": Москаль подаст в суд на Савченко, если она до понедельника не даст доказательства его причастности к контрабанде сигарет в ЕС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Москаль сообщил на своей Facebook-странице.
"28 августа нардеп Надежда Савченко в прямом эфире одного из телеканалов голословно обвинила меня и Павла Жебривского в контрабанде сигарет из ОРДЛО в страны Евросоюза. А потом публично пообещала, что в течение месяца предоставит доказательства этой контрабанды в Генпрокуратуру и СБУ. Месяц прошел, никаких доказательств нет. Видимо, уважаемая народная избранница думает, что можно прийти в студию и нести в прямом эфире всякую глупость, которая взбредет ей в голову. Но это не так", - заявил Москаль.
1925 39
"Ушиб грудной клетки и шейного позвонка": Савченко попала в ДТП и покритиковала Гройсмана за дороги. ФОТОрепортаж(214)
Ураган на Закарпатье повалил лес на 1048 га, нанеся убытков на 76 млн грн, - Москаль(59)
Москаль: Новый закон об образовании нарушает языковые права нацменьшинств и должен быть ветирован(145)
Из Ольшанского водохранилища выловили около 1,5 тыс. мешков пластикового мусора, - Москаль. ФОТОрепортаж(89)
С Савченко пора что-то делать: она уже приносит Украине слишком много угроз и проблем, – Голобуцкий(0)
Особенности дипломатии "ДНР", гибридная религия, страницы истории. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(11)
Петля Рогозина, "первосортный" народец, молодежь Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(28)
Ответить
Ответить
ага. начнет. трехразовое голодание + компот...
Ответить
Ответить
надюша, еще кусочек и все! не забывай, у тебя 37 неделя голодовки...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так же и Савченко засунет язык в жопу, ибо нехер
Ответить
Ответить
- "Во первых, вы мужчина или женщина?"
Ответить
Ответить
Ответить
Задолго до войны
еще с Ирака и ранее
Ответить
Ответить
Мовчав би вже...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
но себе да, в такой стране иначе наверное и нельзя что нормально жить ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вон луцик себе уже на десятилетия судов наговорил.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
не то что какая-то там Брытания с размазнями лордами пэрами серами
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
(наверное истек рок давности ...)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить