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 Политика Украины
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Все про:контрабанда (2052) Москаль (1884) Савченко (2861) суд (21662)

 "За базар нужно отвечать": Москаль подаст в суд на Савченко, если она до понедельника не даст доказательства его причастности к контрабанде сигарет в ЕС

москаль закарпатье

Глава Закарпатской областной госудадминистрации Геннадий Москаль обещает подать в суд на народного депутата Надежду Савченко, если она до понедельника не предоставит СБУ и ГПУ убедительные доказательства контрабанды сигарет из ОРДЛО в Евросоюз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Москаль сообщил на своей Facebook-странице.

"28 августа нардеп Надежда Савченко в прямом эфире одного из телеканалов голословно обвинила меня и Павла Жебривского в контрабанде сигарет из ОРДЛО в страны Евросоюза. А потом публично пообещала, что в течение месяца предоставит доказательства этой контрабанды в Генпрокуратуру и СБУ. Месяц прошел, никаких доказательств нет. Видимо, уважаемая народная избранница думает, что можно прийти в студию и нести в прямом эфире всякую глупость, которая взбредет ей в голову. Но это не так", - заявил Москаль.

За базар нужно отвечать: Москаль подаст в суд на Савченко, если она до понедельника не даст доказательства его причастности к контрабанде сигарет в ЕС 01

"Если до понедельника в Генпрокуратуре или СБУ не будет никаких убедительных доказательств "контрабанды сигарет из ОРДЛО в Евросоюз" через Жебривского и Москаля, я обращусь в суд и привлеку Савченко к ответственности за клевету. Как говорят на Донбассе, "за базар нужно отвечать"!", - заключил закарпатский губернатор
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Да там сраку такую наела, что теперь месяц без пищи запросто может просидеть.
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ага. начнет. трехразовое голодание + компот...
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надюша, еще кусочек и все! не забывай, у тебя 37 неделя голодовки...
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тут половина чешит языком без пруфов, и никаких судов нет. Только Шарий пытается что-то доказать но как только суд, так все в жопу языки засовывают и говорят что русский мир это хорошо. (с) укр сми
Так же и Савченко засунет язык в жопу, ибо нехер
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- "Мы к вам, профессор, и вот по какому делу!"
- "Во первых, вы мужчина или женщина?"
"За базар нужно отвечать": Москаль подаст в суд на Савченко, если она до понедельника не даст доказательства его причастности к контрабанде сигарет в ЕС - Цензор.НЕТ 9750
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То что Гадя такая призвезденая сука,Мы виноваты,всетаки дали ей скурвится.)
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Власть не портит человека- власть проверяет кто он такой.
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она ударенная давно
Задолго до войны
еще с Ирака и ранее
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Базар базаром,та гадаю,що Москаль має набагато більше ніж відображено в його декларації.
Мовчав би вже...
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заметьте, "...уважаемая народная избранница" сказано не юзерами.
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Москаль - советский генерал милиции. Изначально гниль нелюстрированная. Вполне может и воровать и убивать по-тихому. Савченко тоже не подарок. Пусть вцепятся в друг-друга.
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А то что всё Закарпатье живёт на широкую ногу за счёт контрабанды сигарет Москаль не видит? Все эти туннели и фуры, набитые сигаретами до верху, даже самолёты с контрабасом!
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так всё мимо бюджета Украины...
но себе да, в такой стране иначе наверное и нельзя что нормально жить ...
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Не считайте деньги в чужом кармане. Видит не видит - это не его дело. Пусть занимается Югик с СБУ и прокуратурой.
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Пусть гризутся. А мы посмотрим кто есть кто. Просто в Савченко ресурсов нет что-то доказать. Разве что враги Москаля помогут.
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Правильно, пусть вцепятся лишь бы пецю не трогали. Он у нас в советском союзе ни разу не был, и даже не в курсе что такое фабрика К.Маркса и Ленинская кузня.
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Правильно, конечно. По сути. НО то, что Глава Закарпатской ОГА "изъясняется" на блатняке...... Куда мы катимся? Скоро през матом будет крыть. Хоть и английском.
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Если со всеми пиз-лами судится, то кто работать будет.
Вон луцик себе уже на десятилетия судов наговорил.
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Правильно,и касается не только лахудру!пи...болов,ху..плетов валом,особенно среди журнашлюх,"правдорубов",грантоедов.Так,пиз..нёт,кинет лохам кусок говна ,и они его давай в ступе толочь!никто не за х..ра не отвечает
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"За базар нужно отвечать" в натуре ьля, вот так у нас политики разговаривают, чОтко.

не то что какая-то там Брытания с размазнями лордами пэрами серами
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зачем? За неё вся страна топила, меня тут банили 24\7 когда я говорил что её завербуют. Теперь все против неё, а сразу ума не хватило догадаться ? тупорылые? Только по указкам сми делаете выводы? своей головы не было на плечах
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не вас одного, я пару раз ещё в разгар суда в России над Савченко тут поиронизировала..., так бан сразу, и не раз было, но мне не привыкать, я себе ещё нарисуют, а на любых пропагандиских сайтах так, объективности и правду не жди
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только я не говорила что завербуют я говорила что она дура и кугутка, и что неспроста её раскручивают
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так уже месяц прошел...
(наверное истек рок давности ...)
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Савченко пацан чёткий. За базар ответит полюбасу.
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да, если ещё и на пару с сестричкой Верочкой то эти дамочки тоже если рот раскроют ой йой йой)
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эта упоротая уже всех достала. дайте ей селедки
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"За базар нужно отвечать": Москаль подаст в суд на Савченко, если она до понедельника не даст доказательства его причастности к контрабанде сигарет в ЕС
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