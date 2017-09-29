 Жебривский рассказал об украинизации всех вывесок в Дружковке и Покровске: "Зеленые человечки из-за поребрика там уже не заблудятся"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского.
Результаты конкурса, объявленного в мае, обнародовали сегодня на областной коллегии.
"Соответственно, как и обещал, Дружковка дополнительно получает 30 млн грн, Покровск - 20 млн грн из областного бюджета", - написал губернатор.
При этом он подчеркнул, что все последующие города, которые "украинизируют" свои вывески, получат по 10 млн грн из областного бюджета.
"Отдельно отмечу, что премий по 10 млн грн будет столько, сколько "украинизированных городов": перевел все вывески - получи дополнительные миллионы на развитие города. Результаты стараний местных общин будет проверять специальная комиссия", - добавил Жебривский.
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P.S. И скрепной бояры тоже ...
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