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 Политика Украины, Общество
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Все про:Жебривский (609) украинский язык (683) Донецкая область (4714)

 Жебривский рассказал об украинизации всех вывесок в Дружковке и Покровске: "Зеленые человечки из-за поребрика там уже не заблудятся"

покровск

Дружковка и Покровск стали первыми городами на Донетчине, которые полностью перевели все вывески на украинский язык.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского.

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Результаты конкурса, объявленного в мае, обнародовали сегодня на областной коллегии.

"Соответственно, как и обещал, Дружковка дополнительно получает 30 млн грн, Покровск - 20 млн грн из областного бюджета", - написал губернатор.

При этом он подчеркнул, что все последующие города, которые "украинизируют" свои вывески, получат по 10 млн грн из областного бюджета.

"Отдельно отмечу, что премий по 10 млн грн будет столько, сколько "украинизированных городов": перевел все вывески - получи дополнительные миллионы на развитие города. Результаты стараний местных общин будет проверять специальная комиссия", - добавил Жебривский.

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Жебривский рассказал об украинизации всех вывесок в Дружковке и Покровске: Зеленые человечки из-за поребрика там уже не заблудятся 01
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Хорошо бабло попили. молодцы
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Всё правильно сделали, чем меньше вокруг кацапского дерьма, тем лучше.
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угу пенсии. дороги и прочая подождут, главное вывески поменять и улицы переименовать
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Пенсии повышают, дороги строят, процесс движется. Ну и при чем тут переименование?
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Кацап, тут водки нет.

P.S. И скрепной бояры тоже ...

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Прально, вывески это главное!!!! а асфальт сам себя поменяет на дорогах
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иногда и без асфальта можно перетерпеть, чем потеряшек-заблукашек...
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А мне кажется шо ему надо о своих достижениях рапортовать а их нету и он на бюджетное бабло вывески меняет (ну и воруют понятно).
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ватан, а твоей тюрюме народов или в простонародии хуйлостан все дороги в порядке? и почему сирия и лугандон подождать немогли?
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совсем недавно коммунизировали дорожные знаки из " Нехай щастить" в ...
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У жебрика в исполкоме швабры региональные сидят со времен яныка. Вот с кого надо начинать. Хотя вывески тоже.
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Там и без зеленых человечков сепар на сепаре путина дожидаются, пока жебривский кокетничает и на вывесках бабло отмывает.
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судя по моих тамошних родычах, дружковку уже давно мона переименовать в ґрюнманнштадт.
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В Дружковке не знаю а в Константиновке полно вывесок на русском.
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Украинский язык - это язык деревенщины. Это только усилит сепаратизм и приведет к образованию народных республик.
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Когда-то то же самое говорили про финский язык на фоне шведского, про эстонский и латышский на фоне немецкого, про литовский на фоне польского и т.д.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖебривский рассказал об украинизации всех вывесок в Дружковке и Покровске: "Зеленые человечки из-за поребрика там уже не заблудятся"
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