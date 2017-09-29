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Все про:Германия (2988) Шредер (29) Роснефть (23)

 Экс-канцлер Германии Шредер избран главой совета директоров "Роснефти"

шредер

Совет директоров "Роснефти" избрал председателем экс-канцлера Германии, главу комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шредера.

Об этом сообщил сам Шредер на пресс-конференции по итогам внеочередного собрания акционеров НК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Также читайте: Восемь известных немцев входят в руководство российских компаний, - "Deutsche Welle"

В пятницу в Санкт-Петербурге прошло собрание акционеров "Роснефти", на котором был избран новый состав совета директоров. Он был увеличен с 9 до 11 человек, в совет помимо действовавших членов вошли Шредер и министр энергетики РФ Александр Новак.

Решение поручить ответственный пост Шредеру объясняется тем, что он является авторитетным политиком мирового масштаба, последовательно выступающим за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере. Кроме того, экс-канцлер имеет исключительные компетенции и опыт независимого директора в крупнейших российских и международных нефтегазовых компаниях, в том числе в качестве председателя совета директоров, говорилось в пояснительно записке к проекту директивы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шредер подрывает санкции ЕС против России, - Меркель

До Шредера совет директоров "Роснефти" возглавлял помощник президента РФ Андрей Белоусов.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что негативно воспринимает намерение бывшего германского канцлера стать членом совета директоров российской компании "Роснефть".

Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19,75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19,5%).
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він не шлюха, просто не розуміє куди засунув голову.
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Поздравляю Шредера с званием "Мисс беспринципность" !
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Нехай лишень не забуває, що Єва Браун не краще за Адольфа завершила цей земний шлях.
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Экс-канцлера Германии Шредер избран главой совета директоров "Роснефти"
-------
Хмы... Не думаю, что это поможет "Роснефти" покрыть убытки или получить кредиты и технологии с Запада.
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правильно - пора старой проститутке становиться мамкой
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Ну и молодец. а новость то в чем?
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вы заметили, что на фото совсем другой путин- форма черепа, лица, глазницы...
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так он и есть гастер тока высокооплачиваемый
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Гы!!немцы уже написали что:шрёдер окончательно пренадлежит муйлу!!
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Раша всегда заключала союзы с немцами,только всегда это оканчивалось для неё печально..
Бум надеяться что этот брак продолжит традицию...
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Так и я про то, чо возбуждаться?
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У шредера связи в политических и бизнес кругах. Будет давить на правительство Германии для смягчения или устранения санкций. Интрига.
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Игкович! Давайте не будем лезть с своими умишками в Мировую политикук.
Что этот старый пердун Шредер сейчас значит для кого-то?
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Тем более эту картинку уже неделю каждый день тиражируют здесь.
ЗАЧЕМ?
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Это не я лезу, это Ху.ло лезет. Газпром давят в Европе за монополию. А насчет умишка, так это к пеце.
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Да выборы в Германии окончились и канцлер остался старый. Вот чего такая реакция на эти назначения? У нас же ставили министрами иностранцев . И очень много.
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ?
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Германия в политики к параше не так уверено ведет себя как США, ибо большой бизнес завязан с парашей. Сименс, например.
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канцлер остался старый.

поки шо ні - обіцяє створити коаліцію після Різдва.
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Ну не настолько крутые связи чтобы менять политику ЕС
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Ваше Ху.лу нужны любые лоббисты, чтобы хотя бы ослабить санкции.
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мое это Порошенко, так то.
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Козлу 73 года...- мозги уже не очень то и соображают....Так что успокойтесь - загонит Компанию Роснефть в гроб по быстрому...
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Нас гастеров в России много еще +1
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Отдыхаю от трудов, ща до дому двину с офиса, я же не плитку кладу
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думаю скоро немцы , в отличии от казломордых , ещё и ренту получать будут :D


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73 года, женат 4 раза и уже развелся, своих детей нет после 4-х браков. Зачем ему столько денег?
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Это уже не деньги, это власть и влияние. А они зачастую дурманят еще больше.
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С деньгами можно создать что угодно. Много денег не бывает.
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Шлюха, чи не шлюха - питання. А от те, що кацапчурі дорого обходиться агресія в Україну - це точно.
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Может это и к лучшему, это Шрёдер пакостил из тени, теперь у него на лбу будет клеймо руссо курва, любой немец будет знать что Шрёдер проститутка.
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Экс-канцлер Германии Шредер избран главой совета директоров "Роснефти"

Измельчали... Надо бы сразу первым заместителем Царя... Но наверно не научился православному пению - вот и не назначали...
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а в Германии как разведка называется ? (допустили Немца к рашкиной святыне-кормилице)
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Это не только личное дело Шрёдера. Это назначение является, как говорит Порошенко, "мощным сигналом" для германской и европейской бизнес - элиты на сотрудничество с РФ. Как бы там ни было, Северный поток 2 уже вряд ли остановить, что весьма печально для Украины.
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ГІТЛЕР І СТАЛІН БУЛИ ТОЖЕ КОЛЕГАМИ НО ПОТІМ БУЛО ПЕЧАЛЬНО ТАК ?????????????
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Почему они были коллегами - потому что руководили государствами? Или потому что подписали пакт о ненападении? Так у Гитлера были "коллеги" и в других странах, например, подписавших Мюнхенский договор в1938г. Премьер министры Франции и Великобритании тоже тогда коллеги.
И что потом было печальным? Гитлер проиграл, Сталин победил. Для Гитлера несомненно это "печально". Но какие печали у Сталина?
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Да сталин победил,если б не Америка помогла откривайте все секрети, етой брудной войние.И по сегоднешний день правди нет ............
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Америка была бы в полной жопе, если бы Гитлер захватил бы СССР и взял под контроль всю ресурсную базу. Надо не забывать, что Германия к 1944 году создала реактивную авиацию, баллистические ракеты, и стояла на пороге создания атомного оружия. Выжила бы потом Америка, имея в противниках Германию с такими вооружениями и ресурсами СССР?
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Это к лучшему пора слезать с газовой иглы
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"Решение поручить ответственный пост Шредеру объясняется тем",что нужно форсировать строительство Nord Stream 2,а Шредер в Германии глава комитета акционеров Nord Stream AG ,а как построят,то расстаться с энтим Шредерманом найдется масса причин.
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це ж скільки в нього "вклали" у минулому, що зараз, враховуючи світову ситуацію з ерефією воно не змогло відмовитися у посаді
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Пуйло уже давно на корню скупил всю СДПГ, Шредер и Штайнмаер - живые примеры. Один в Роснефти на пуйло в открытую работает, другой втихаря проводит программу пуйла в Германии.
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)))))))))))) представляю, как он сидит над кондуитом и учит наизусть незаповедные скрепы.
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Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что негативно воспринимает намерение бывшего германского канцлера стать членом совета директоров российской компании "Роснефть". Источник: https://censor.net.ua/n457473Экс-канцлер Германии Шредер избран главой совета директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 9513
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а где будут чеканить юбилейные шредеры, посвященные выборам 2018 года - еще в Москве, или уже в Берлине?
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по согласованию с МЕРКЕЛЬ -ШРЕДЕР возглавил совет директоров "Роснефти"...иначе сцал бы за то.что попадет в санкционный список...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭкс-канцлер Германии Шредер избран главой совета директоров "Роснефти"
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