 Экс-канцлер Германии Шредер избран главой совета директоров "Роснефти"

Об этом сообщил сам Шредер на пресс-конференции по итогам внеочередного собрания акционеров НК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
В пятницу в Санкт-Петербурге прошло собрание акционеров "Роснефти", на котором был избран новый состав совета директоров. Он был увеличен с 9 до 11 человек, в совет помимо действовавших членов вошли Шредер и министр энергетики РФ Александр Новак.
Решение поручить ответственный пост Шредеру объясняется тем, что он является авторитетным политиком мирового масштаба, последовательно выступающим за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере. Кроме того, экс-канцлер имеет исключительные компетенции и опыт независимого директора в крупнейших российских и международных нефтегазовых компаниях, в том числе в качестве председателя совета директоров, говорилось в пояснительно записке к проекту директивы.
До Шредера совет директоров "Роснефти" возглавлял помощник президента РФ Андрей Белоусов.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что негативно воспринимает намерение бывшего германского канцлера стать членом совета директоров российской компании "Роснефть".
Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19,75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19,5%).
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Хмы... Не думаю, что это поможет "Роснефти" покрыть убытки или получить кредиты и технологии с Запада.
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Бум надеяться что этот брак продолжит традицию...
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Что этот старый пердун Шредер сейчас значит для кого-то?
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ЗАЧЕМ?
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ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ?
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поки шо ні - обіцяє створити коаліцію після Різдва.
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Измельчали... Надо бы сразу первым заместителем Царя... Но наверно не научился православному пению - вот и не назначали...
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И что потом было печальным? Гитлер проиграл, Сталин победил. Для Гитлера несомненно это "печально". Но какие печали у Сталина?
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Давно так не веселился.
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