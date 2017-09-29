 Комплектующие для Porsche и Lamborghini: Порошенко открыл новый немецкий завод в Ивано-Франковской области

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ

Он указал, что это крупная компания, у которой в числе клиентов элитные заказчики.

"Сегодняшнее событие является важным, особенно если учесть, что концерн LEONI один из крупнейших в мире производителей электрических кабельных сетей. Ключевыми заказчиками продукции LEONI уже являются такие автогиганты, как "Дженерал Моторз", "Фольксваген", "Ауди", "Порше", "Ламборгини" и другие элитные марки автомобилей", - сказал Порошенко и добавил, что "без украинцев сегодня это будет произвести невозможно".

Глава государства отметил, что сегодня для Украины важно открытие каждого завода.