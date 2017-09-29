 Комплектующие для Porsche и Lamborghini: Порошенко открыл новый немецкий завод в Ивано-Франковской области

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Он указал, что это крупная компания, у которой в числе клиентов элитные заказчики.
"Сегодняшнее событие является важным, особенно если учесть, что концерн LEONI один из крупнейших в мире производителей электрических кабельных сетей. Ключевыми заказчиками продукции LEONI уже являются такие автогиганты, как "Дженерал Моторз", "Фольксваген", "Ауди", "Порше", "Ламборгини" и другие элитные марки автомобилей", - сказал Порошенко и добавил, что "без украинцев сегодня это будет произвести невозможно".
Глава государства отметил, что сегодня для Украины важно открытие каждого завода.
"Я хотел бы поблагодарить компанию LEONI, которая одной из первых поверила в Украину, которая первая голосовала за будущее Украины долларом, евро, создавая будущие рабочие места, обеспечивая новые налоги в территориальные общины, поверив, что Украина является конкурентоспособной и эффективной для инвесторов", - подчеркнул президент.
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