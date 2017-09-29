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 Политика Украины, Технологии
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 Комплектующие для Porsche и Lamborghini: Порошенко открыл новый немецкий завод в Ивано-Франковской области

завод

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в открытии нового немецкого завода LEONI в Коломые Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

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Он указал, что это крупная компания, у которой в числе клиентов элитные заказчики.

"Сегодняшнее событие является важным, особенно если учесть, что концерн LEONI один из крупнейших в мире производителей электрических кабельных сетей. Ключевыми заказчиками продукции LEONI уже являются такие автогиганты, как "Дженерал Моторз", "Фольксваген", "Ауди", "Порше", "Ламборгини" и другие элитные марки автомобилей", - сказал Порошенко и добавил, что "без украинцев сегодня это будет произвести невозможно".

Глава государства отметил, что сегодня для Украины важно открытие каждого завода.

"Я хотел бы поблагодарить компанию LEONI, которая одной из первых поверила в Украину, которая первая голосовала за будущее Украины долларом, евро, создавая будущие рабочие места, обеспечивая новые налоги в территориальные общины, поверив, что Украина является конкурентоспособной и эффективной для инвесторов", - подчеркнул президент.

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Мордва, что за пьянка была там у вас в Думе?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомплектующие для Porsche и Lamborghini: Порошенко открыл новый немецкий завод в Ивано-Франковской области
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