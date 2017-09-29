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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1061) Порошенко (13957) Совет Европы (442)

 Выступление Порошенко на сессии ПАСЕ запланировано на 11 октября, - Совет Европы

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выступит на сессии ПАСЕ, как ожидается, 11 октября

Об этом сообщается в пресс-релизе управления связей Совета Европы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Ожидается, что президент Украины Петр Порошенко выступит на сессии ПАСЕ и ответит на вопросы парламентариев в среду, 11 октября, ориентировочно с 12:00 до 13:00", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, есть запрос на срочные дебаты на тему "Новый украинский закон об образовании: серьезное препятствие для преподавания родных языков национальных меньшинств". Окончательная повестка дня будет принята в понедельник, 9 октября.

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Ранее глава украинской парламентской делегации в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев сообщал, что ПАСЕ подтвердила выступление президента Украины П.Порошенко на осенней сессии Ассамблеи в октябре.
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еСЛИ ПЕТЯ СКАЗАЛ ЗНАЧИТ СДЕЛАЕТ - СЛОВО УМЕЕТ ДЕРЖАТЬ.
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Интересно, рвотные пакетики депутатам ПАСЕ за счет ПАСЕ выдают, или они с собой приносят?
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Побрехун поедет побрехать. Все знают. И давят лыбу,прикрываясь рукавом.
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вспомните литву эстонию и латвию и оставьте Украину в покое там на порядок все было круче кацапье выло но ничего выучили
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Опять будет призывать инвестувать доларом, евро, йеною в незалежнисть Украины?
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Основные тезисы: 1. поднял армию и противостою рашке, но дайте оружие 2. поднял экономику но дайте денег.
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Жити по новому в кажду хату! 54% кожен день з ранку до вечера.
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Барыге пора бы уже и книгу написать о вкусной и здоровой пище типа "Моя шоколадная лапша".
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11 октября - выступление Порошенко на сессии ПАСЕ
14 октября - марш националистов
17 октября - митинг Саакашвили, перерастающий в Майдан за отставку Порошенко
и за всем этим - Аваков, Садовый, Тимошенко, Саакашвили - новая хунта, более лояльная к кремлю
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыступление Порошенко на сессии ПАСЕ запланировано на 11 октября, - Совет Европы
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