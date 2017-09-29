 Выступление Порошенко на сессии ПАСЕ запланировано на 11 октября, - Совет Европы

Об этом сообщается в пресс-релизе управления связей Совета Европы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ожидается, что президент Украины Петр Порошенко выступит на сессии ПАСЕ и ответит на вопросы парламентариев в среду, 11 октября, ориентировочно с 12:00 до 13:00", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, есть запрос на срочные дебаты на тему "Новый украинский закон об образовании: серьезное препятствие для преподавания родных языков национальных меньшинств". Окончательная повестка дня будет принята в понедельник, 9 октября.
Ранее глава украинской парламентской делегации в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев сообщал, что ПАСЕ подтвердила выступление президента Украины П.Порошенко на осенней сессии Ассамблеи в октябре.
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