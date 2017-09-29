 Двое пропагандистов "Новороссия ТВ" приговорены к 9 годам лишения свободы, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Сотрудники спецслужбы установили, что в 2014 году жители Киева и Бердичева по приглашению "госдеятеля" так называемой "ДНР" Губарева приехали к временно оккупированного террористами Донецка. Мужчины на заказ террористов предоставили техническую, практическую и методическую консультации для создания и запуска сепаратистского канала "Новороссия ТВ". После возвращения на территорию подконтрольную украинской власти злоумышленники оказывали помощь в технической поддержке и обеспечены функционирования трансляций пропагандистского канала террористов.
Оперативники СБУ задокументировали, что в Киеве сообщники боевиков позиционировали себя независимыми общественными активистами и журналистами одного из Интернет-изданий. Они даже вошли в общественный совет одного из министерств и были членами ряда общественных советов других органов государственного управления и местного самоуправления.
Пропагандистов задержали в Киеве в ноябре 2015 года. Суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-2 и ст. 161 Уголовного кодекса Украины.
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Тимошенко пробежала 12 км "на спор" -
Вот бы и не останавливалась так до мацквы !
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Если бы победителю было президентское кресло - Йуля была бы первой.Со значительным отрывом...
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Вчера такое наблюдал от пропагандонав страна.уа
Это ж те же ваши несчастные жертвы репрессий, алле...
Или ты адепт петушария?
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На деле создавшим по приезду к террористам канал с названием "новроссия тв", призывавшим "убивать майдаунов" и устраивающих трансляцию роликов петушария в Киеве.
действительно, за что же их посадили... Надо было условку дать.
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Типа они заминировали - а что подорвались два пограничника - так они ни причем..
Как по мне в связи с АТО наказания подобным прохиндеям надо ужесточать многократно.
Но если Викул с титушками ходит королем по Днепру - то о чем здесь говорить...
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Где принципиальность?
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Друзья толика петушария
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