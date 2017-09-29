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Все про:Житомирщина (687) приговор (588) пропаганда (2260) СБУ (14981)

 Двое пропагандистов "Новороссия ТВ" приговорены к 9 годам лишения свободы, - СБУ

сбу

Коллегия судей Андрушовского районного суда Житомирской области приговорила двух пропагандистов сепаратистского телеканала "Новороссия ТВ" к девяти годам лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что в 2014 году жители Киева и Бердичева по приглашению "госдеятеля" так называемой "ДНР" Губарева приехали к временно оккупированного террористами Донецка. Мужчины на заказ террористов предоставили техническую, практическую и методическую консультации для создания и запуска сепаратистского канала "Новороссия ТВ". После возвращения на территорию подконтрольную украинской власти злоумышленники оказывали помощь в технической поддержке и обеспечены функционирования трансляций пропагандистского канала террористов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ задержала в Запорожье "специалиста по коммуникациям ДНР". ВИДЕО

Оперативники СБУ задокументировали, что в Киеве сообщники боевиков позиционировали себя независимыми общественными активистами и журналистами одного из Интернет-изданий. Они даже вошли в общественный совет одного из министерств и были членами ряда общественных советов других органов государственного управления и местного самоуправления.

Пропагандистов задержали в Киеве в ноябре 2015 года. Суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-2 и ст. 161 Уголовного кодекса Украины.

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Сколько дали Торнадовцам которые насиловали мужиков, детей и баб? 7 лет, настройка ютуба= 9 лет
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Не в тему, но !
Тимошенко пробежала 12 км "на спор" -
Вот бы и не останавливалась так до мацквы !
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это белая зависть...сам бы попробовал после грыжи шморля и инвалидной коляски 12 км на лабутенах
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да ну нах 12км. просто чудо случилось, за мироточила юля, с каляски и 12км. это книга гинесса, однозначно.
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Тимошенко пробежала 12 км "на спор" -

Если бы победителю было президентское кресло - Йуля была бы первой.Со значительным отрывом...
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И здесь сашок победюн накакал. Вернись обратно, сашок, в унитаз
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9 лет не за убийство? Круто.... Вот даже не знаю....Тут и не сепары языки в ж**пу засунут...Запугиваем, да?
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А че думал выпустят как террористов в Одессе и штепу? Не в этот раз, ватничек.
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Владимир Петренко d6125f28 - да не, я думаю что ваш хозяин глав-купец встал на путь диктатуры. Если бы сепарам Одессы, Штепу, Медведчука, Ахметова, Новицкого и тп. дали такие сроки..., я бы первый шампанское открыл...А так по ходу запугивают медиа...
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а вам,зраднюкам ольгинским,не помешает пару лет диктатуры...
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Гыг с Вами - Хе-хе... Так тебя же первого при диктатуре за бездарность шлепнут..., или ты думаешь в вертухаях отсидется?
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гы...талановитость или бездарность не ольгинские определять будут
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Гыг с Вами - как раз ольгинские..., у порошенко и его команды там бизнес... - слыхал? Торговлю наращивает, осталось только по лугандонии договорится ....и через пару лет снова за назначениями будем в москву ездить... Так что не сорься слишком...
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Это че за новая тактика? Чтобы отмазать одних петухов ноют, почему их друзей террористов в Одессе и Штепу тоже не посадили...
Вчера такое наблюдал от пропагандонав страна.уа
Это ж те же ваши несчастные жертвы репрессий, алле...
Или ты адепт петушария?
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Владимир Петренко d6125f28 - петушария я вертел...., вот и поэтому не хочу его диктатуры... 9 лет за такое это до хрена я думаю...
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Странно, это ж он главный нытик про бедных мальчиков, которым дали по 9 лет всего лишь за "настройку канала на ютубе".
На деле создавшим по приезду к террористам канал с названием "новроссия тв", призывавшим "убивать майдаунов" и устраивающих трансляцию роликов петушария в Киеве.
действительно, за что же их посадили... Надо было условку дать.
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угомонись.... в динире уроженцу макеевки шо пошел в добробат дали 30 лет
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у до вас добируться - ты шо думаешь зря вас так долго на цензоре собирали?)))
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Кот,Гебельс не зря закончил самоубийством. Лжевещательство жестко карается во всем мире.
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Странно, пропагандистам по 9 лет, а штепа на свободе и боевиков на свободу отпускают.
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приговор беспредельный ......большинство тут даже не вникает за что им 9 лет впаяли.....а вот настоящие сепары идут на свободу как штепа или по программе "тебя ждут дома".....
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1936? ты фанат того времени? Гитлера или Сталина?
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258-3: "Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействия созданию или деятельности террористической группы или террористической организации." 258-2: "Публичные призывы к совершению террористического акта, а также распространение, изготовление или хранение с целью распространения материалов с такими призывами". Всё хорошо, да только ЛДНР не признаны террористическими организациями, а сами эти ребята даже в эфире не были - они создали и настроили канал на Ютьюбе.
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Теперь будут на зоне петухами работать, а не террористам каналы "новороссия" создавать.
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За них впрягается достаточно много юридически подкованного народа, так что не факт. По хорошему - им по трёхе за глаза, с учётом всего "приниження честі та гідності українського народу", как пишут в обвинительном акте. Поживём - увидим.
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они создали и настроили канал на Ютьюбе.

Типа они заминировали - а что подорвались два пограничника - так они ни причем..
Как по мне в связи с АТО наказания подобным прохиндеям надо ужесточать многократно.
Но если Викул с титушками ходит королем по Днепру - то о чем здесь говорить...
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Вообще создать канал на Ютьюбе - не противоправное действие. Заложить мину - противоправное. Не говоря уже о том, что на июль 2014 ни о какой ЛДНР и речи быть не могло, что ЛДНР террористами не признаны даже в Украине и о том, что закон обратной силы не имеет. Если есть факты того, что они готовили для канала контент - это вроде как можно подвести под статью, но нужно разбираться.
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А че это такие петухи, как их за жопу берут сразу забывают про "новороссию" и наичнают отмазываться, что они якобы просто против рошена?
Где принципиальность?
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А почему не остались в мАлАдой, процветающей республике?
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ничего странного это ублбдки шо в минстець затесались
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о как тролли запаниковали - как жалобно пишут - вы на очереди)))
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Я за суровое наказание. Значит вне подозрений )) Да,чукча ? )
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А чому їх прізвища не називають? І не кажуть, на яких каналах вони працювали в Києві до того?
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Пропаганда - это второе оружие после огнестрельного. Она поражает мозги и превращает безобидных людей в бандитов и террористов. Наказание должно быть суровым.
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Уточните, вы против всех пропагандистов, или только против тех, которые вражеские?
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На то я и тормоз, чтоб тормозить. Отвечать будете или только оскорблять намерены?
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Это не самокритика, это сарказм. Приведу цитату из одной никому не интересной книги: "...В той же книге Вайц рассказывает, что у одного бушмена спросили: "что такое добро и что такое зло?". Бушмен подумал и отвечал: "когда я ворую жен у других людей, - это добро, а когда у меня воруют жену - это зло". Понятие добра отождествляется таким образом с приятным ощущением, а понятие зла - с неприятным; в своем основном принципе рассуждение бушмена совершенно верно, но бушмен грешит тем, что у него не хватает предусмотрительности, вследствие чего он и рискует поплатиться за минутное наслаждение продолжительными страданиями."
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Теперь будут брать микрофоны и спереди, и сзади.
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И САДИТЬ ИХ НАДО В САМЫЕ КИЗЯКИ ПО ШЕЮ И ЧТОБ С ТЮРЬМЫ ОНИ УЖЕ НЕ ВЫХОДИЛИ !!!
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И тут же Шарий выпустил видео с воплями "посматрите, невинных абижают! Хде ещё такое видано?" Невинных? Люди прекрасно осознавали кому они помогают. Где ещё такое происходит? Он что, совсем голову в песок засунул, в Крыму такого хватает.
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За убийство дают меньше в Украине.... Умышленное нарушение Конституции вообще с рук сходит Гаранту. Страна беспредела еще не достигла дна(
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДвое пропагандистов "Новороссия ТВ" приговорены к 9 годам лишения свободы, - СБУ
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