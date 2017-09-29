 Украинскую колбасу и европейские сыры показательно сожгли в удмуртской печи в оккупированном Симферополе, - росСМИ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новый День" со ссылкой на пресс-службу "крымского управления" Россельхознадзора.
Отмечается, что запрещенные к ввозу в РФ продукты незаконно хранились и реализовывались в пяти торговых местах рынка.
Говорится об изъятии 20 кг сыра из Германии, Голландии, Литвы и Украины (сорта "Мааздам", "Дорблю", "Нуаре", "Джугас" и другие) и около килограмма колбасных изделий из Украины.
Оккупационные власти утверждают, что собственники продукции не смогли предоставить документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество продукции, а на сырах и колбасах отсутствовала маркировка на русском языке.
Продукция была сожжена в печи-инсинераторе "Бренер - 1000" ижевского производства.
5354 114
В случае решения проблемы Донбасса Вашингтон будет готов отменить часть антироссийских санкций, - Тэффт(112)
Путин заявил о полном уничтожении химического оружия в России(91)
СБУ пресекла закупку российских школьных автобусов на Луганщине(16)
США ввели новые санкции против финансового сектора Северной Кореи(6)
Метания крымскотатарских коллаборационистов в политическом тупике(0)
Крымская "Таврида Электрик" в обход санкций снабжает продукцией госкомпанию в Эстонии, - "Четвертая власть". ФОТО(21)
Украина присоединилась к призыву других стран отстранить Россию от Олимпиады-2018, - Национальный антидопинговый центр(52)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить