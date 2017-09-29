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Все про:Крым (20794) продукты (1456) санкции (6467) уничтожение (258)

 Украинскую колбасу и европейские сыры показательно сожгли в удмуртской печи в оккупированном Симферополе, - росСМИ

печь

В Симферополе на Куйбышевском рынке оккупационные власти изъяли незаконные сыры и колбасы из Украины и стран Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новый День" со ссылкой на пресс-службу "крымского управления" Россельхознадзора.

Отмечается, что запрещенные к ввозу в РФ продукты незаконно хранились и реализовывались в пяти торговых местах рынка.

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Говорится об изъятии 20 кг сыра из Германии, Голландии, Литвы и Украины (сорта "Мааздам", "Дорблю", "Нуаре", "Джугас" и другие) и около килограмма колбасных изделий из Украины.

Оккупационные власти утверждают, что собственники продукции не смогли предоставить документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество продукции, а на сырах и колбасах отсутствовала маркировка на русском языке.

Продукция была сожжена в печи-инсинераторе "Бренер - 1000" ижевского производства.

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от это подвиг, мля! целое кило (!) колбасы сожгли показательно и 20 кг сыра, а примутили небось по центнеру вкусноты))) Борцы хитрозадые))))
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А кочегар то себе приныкал пару килограмм колбасы. Ведь первый и последний раз придется есть мясо. Свиноруская реальность сурова.
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Сразу вспомнил сценку у Уральских пельменей про импортозамещение .......
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То, что они там все идиоты, это и так понятно. Вопрос в другом, как туда попала украинская колбаса? пётр ляксеич, мы воюем или торгуем?
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Около килограмма Скоро от жадности, а может и с голодухи, будут 100 грамм нашей колбасы сжигать, а остальное пи...ть. Забавно что сыра 20кг. Думается казламордые дебилы увидев плесень, подумали что срок годности вышел, вот и сожгли, а с колбасой все в порядке, все домой, боярышник закусывать.
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У полудурков был шанс пожрать нормальной колбасы, хех.. То, что на расеи называют колбасой, особенно социальные сорта, вообще на еду не похоже.
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с бульдозерами в крыму напряжонка. а так - символично, в удмуртской печи "Brenner 1000" - германские сыры )) жгут буряты ))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинскую колбасу и европейские сыры показательно сожгли в удмуртской печи в оккупированном Симферополе, - росСМИ
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