 Террорист "ЛНР" заочно приговорен к 12 годам тюрьмы за теракт против мобильной группы "Счастье"

Об этом пишет Ирина Салий в статье для Цензор.НЕТ - Первый приговор в деле о теракт в отношении Эндрю: прокуратура АТО нашла альтернативу собственному расследованию.
Как отмечает автор, приговор 23 августа вынес Лисичанский суд Луганской области.
По версии следствия, Лукьянов помогал в организации теракта другому участнику "ЛНР", гражданину России, Армену Багиряну. Они якобы доставили на место и обеспечили боеприпасами неустановленных исполнителей теракта.
Осужденный Лукьянов известен под позывным Террикон. По информации правоохранительных органов, он находится на оккупированной территории и остается активным участником "ЛНР".
Дело против Багиряна было закрыто в связи со смертью. В октябре прошлого года неизвестные расстреляли а автомобиле его и еще двоих участников "ЛНР".
Напомним, 2 сентября, 2015 года, вблизи Счастья на Луганщине, был взорван и расстрелян автомобиль сводной мобильной группы по борьбе с контрабандой в зоне АТО. В результате погибли два человека - волонтер и сотрудник фискальной службы, четыре человека были ранены.
Как известно, раньше в связи с событием прокуратура вручила подозрения в умышленном убийстве и покушении на убийство троим бывшим бойцам 92-бригады. По версии следствия, украинские военные якобы покрывали контрабанду в зоне АТО, в частности перевозку наркотиков. В сентябре 2016 расследование было приостановлено в связи с запросом в Россию о международной правовой помощи.
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В свете недавно прочтенной новости о том, что Путин пообещал главному коммунисту России не трогать Ленина, хочу рассказать вам следующую историю.
Страшная новость о том, что бывшие хулители православной веры - большевики коммунисты были на самом деле ее ярыми сторонниками, могла разорвать шаблоны лишь той части общества, которая ограничивалась в изучении истории лишь школьной программой. Кто же пытался разобраться во всех хитросплетениях российской мифологии, никогда ни коим образом не возмущался. Даже тогда, когда представители КПРФ грудью встали на защиту РПЦ, и обосновали захоронение Ленина в саркофаге именно православными традициями.
Я прямо с упоением читаю умозаключения господ коммунистов опубликованные на сайте их клики:
"Разрушители России не прекращают атаки на символ государственности - Мавзолей отца-основателя РФ".
При этом хочу отметить, что под "разрушителями России" хранители ее ценностей понимают именно провласную партию Путина, и статья далеко не древняя, а очень даже 2014 года.
"В связи с развязанной "Единой Россией" кампанией по обоснованию необходимости якобы захоронения В.И.Ленина любому трезвомыслящему человеку бросаются в глаза откровенная ложь, подленькие подмены понятий и нелепицы".
Обратите внимание, партия Путина противодействует силе, которая считает себя наследницей учения Ленина, и договаривается с ними, в конце концов.
Вообще конечно Путин личность интересная, и все так или иначе уже дали ему свою оценку, отнеся его в те или иные лагеря, обрядив целым рядом титулов заболеваний и достоинств. Но вот насколько все они правы - вопрос спорный. Почему?
Смотрите: Петербуржские казаки приняли на радостях вновь избранного президента США Дональда Трампа в казаки. Но стал ли после этого Трамп казаком? Изменил ли он свою позицию? Повлияло ли решение российских черносотенцев на его отношение к жизни, ряд ценностей? Стал ли Трамп ощущать себя как-то иначе? Появились ли у него новые обязательства.
Нет!
Аналогичная ситуация и с Путиным, который одновременно и вор, и преступник, и стратег, и мудрец, и воитель, и подонок. И избранный Богом царь России, и одновременно ее палач и растлитель. Путин остался таким, каким он был - обычным мошенником, а вот окружающие его лидеры различных сект и идеологических платформ, с целью заполучить его внимание стали называть его лидером своих движений. Обожествлять и хулить, восхищаться им и критиковать безбожно.
Путин не сопротивляется им - ибо ему так удобно, выгодно, и это не отнимает ни у него лично, ни у его свиты время. Он по сути плывет по волнам судьбы, снимая пену с любого кипиша.
Он, его образ соответствует духу времени. Он стоит над бурлением человеческих говен, и не лезет в них без надобности. А надобности как раз таки и нет. Все решают без него, за него, и получается для него.
Что представители РПЦ, что ФСБ (КГБ), что коммунисты чтят Путина как своего богоизбранного лидера - ибо он ниспослан им Господом, дабы править над ними. И не в их власти осуждать промысел божий.
С Лениным и его погребениями история куда хуже, куда удивительнее и ужаснее.
Собственно смена политического режима которая случилась на России в начале XX вовсе не была никакой революцией. Идея героизации народного восстания, свержения ненавистного узурпатора - царя, стала аналогично реформе Никона попыткой модернизировать идеологические основы основного учения Москвы - теории "Москва - Третий Рим".
Если проводимая Никоном реформа заставила московитов стать собственно руськими, принять куда более модерновую руськую веру Киева, отказаться от проповедуемой тогда на Московии ереси. То смена ставшего привычным монархического режима с его базисом - церковью, была более кровавой, и куда менее понятной для всех без исключения жителей развалившейся империи.
Пришедшие к власти коммунисты, переписали на модерновый манер теорию "Третьего Рима", сменили оформление, картинки, вывески, оставив самое главное что в ней было: желание править миром.
Они ни на шаг не отступали от конструкции заложенной авраамическими религиями, и лишь заменили архаичные названия на модерновые.
Верующие - православные, рабы церкви, стали пролетариями - рабами комитета партии. Вход в верхи которой якобы был открыт, но в реальности лишь представители определенной касты могли войти в нее.
Символ - православный восьмиконечный крест с полумесяцем в основании - стал серпом и молотом.
Цель - Рай - заменили Коммунизмом, который всех дружно заставили стоить.
Миссию - нести православие на безграмотный, загнивающий Запад, заменили идеей "освободить" пролетариев от суровых уз капитализма.
Мессию - нового Иисуса, или скорее коммунистического Магомета, посланника Бога на Земле выбрали из "своих". И им как раз таки и стал Владимир Ильич Ульянов, после помазания - Ленин.
Ленин - стал живым пророком, которого необходимо было возвести в статус сына Бога, его посланника. Его надо было убить, а потом он должен был воскреснуть и вознестись.
Не знаю, был ли уверены его убийцы, что он воскреснет, или же они по сей день сомневаются, но сооружение пирамидального мавзолея где аналогично египетским пирамидам должно было ожидать воскрешения тело их вождя и пророка было частью нового модернового ритуала.Коммунисты, истово верят, что Ленин восстанет в тот момент, когда они закончат строительство Рая на Земле. Почему и отказываются захоранивать его истлевшие и порядком истрепанные останки. Он для них как бы символ того, что их дело еще не окончательно безнадежно, что вот-вот настанет момент, когда Ленин встанет и пойдет. По сути, Ленин - главный святой коммунизма (читай православия). Он единственный из всех захоронен как Фараон, Царь Царей.
Вот.
Что еще очень интересно и крайне важно.
В своих обоснованиях защитники святого Ленина от погребения доказывают, что, дескать он такой не один, вона смотрите под Винницей уже не одну сотню лет никак не истлеет мумия великого хирурга Пирогова. Чего ж вы, мол, его не захороните?А есть тут ряд преинтереснейших причин.
Во-первых, мумифицировать свое бренное тело Пирогов завещал сам, да и исключительно ради научного эксперимента, который судя по сохранности мумии более чем удался.
Во-вторых, мумия Пирогова, даже несмотря на то, что начиная с конца 20-х годов XX века хранилась без каких-либо соответствующих условий, сохранилась куда лучше, даже несмотря на то, что Пирогов никаких претензий на святость не выдвигал!
Профессор Винницкого национального медицинского университета Г. Костюк говорит: "До сих пор неизвестен точный рецепт Выводцева, который сохранил тело Пирогова в нетленном состоянии на долгие годы. Известно, что он точно использовал при этом спирт, тимол, глицерин и дистиллированную воду. Его способ интересен тем, что во время процедуры было сделано всего несколько надрезов, а часть внутренних органов - мозг, сердце - остались при Пирогове. Сыграло роль и то, что в теле хирурга не осталось излишков жира - он сильно усох еще накануне кончины".
Мумия Ленина, даже не смотря на то, что имела, куда большую важность для представителей культа изначально страдала от разного рода проблем. Время беспощадно разрушало ее. Впрочем как и миф о святости Ульянова-Ленина.
Вот прямо нет сил, как хочется процитировать российских баснописцев:
"Даже скептики вынуждены признать тот факт, что мощи святых нетленны. Известен не один случай, когда тело осталось нетронутым ни временем, ни природой и сохранилось в том виде, в котором было погребено. Такие случаи в церковной истории не так редки.
Все мы прекрасно знаем, что после смерти человеческое тело разлагается, в результате чего остается один скелет. Однако не всех людей касается этот процесс. Оказывается, есть святые, чьи тела остались чуть ли не в том же состоянии, в котором были похоронены много лет назад.
Те, кто в этом сомневается, могут посетить монастырь"…
Нет, нет. Что вы. Какой монастырь. Мы вам верим. Просто есть желание поинтересоваться: Почему же так получается, что тело вождя и пророка Ленина так быстро истлевает?
Может он не пророк или, что еще более ужасно - лжепророк? И все это учение "Третьего Рима" есть ничто иное, как лжеучение?
Ну и самое последнее.
"Лидер коммунистов России отметил, что у стен Кремля хоронили людей с древних времен, в соборах Кремля покоятся останки "державных государей и членов их семей".
Обратите внимание, "в соборах" и "у стен", или еще точнее, "за стенами", "за воротами". Видите разницу?Не говорит Зюганов, что "державных государей и членов их семей" хоронили "у стен", их хоронили "за стенами", как собственно особ не царской крови, не белой кости, к коим и относился Владимир Ильич. Вовсе не еврейский, не царь и не из Назарета.
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Пора уже за голову Плотвы и Захара сумму назначить - и рус СМИ пища и другим не повадно будет...
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