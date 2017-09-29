EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Происшествия, Общество
  72  4
Все про:Верховный Суд (428) Луценко (7138) Высший совет правосудия (95)

 В Верховный Суд рекомендованы судьи, отправившие за решетку Луценко, - журналистка Моторевская

Среди кандидатур судей нового Верховного суда, рекомендованных к назначению Высшим советом правосудия (ВСП), есть двое судей, которые в 2013 году в кассационной инстанции оставили без изменений приговор экс-главе МВД, а ныне - генпрокурору Юрию Луценко, приговоренному судом первой инстанции к четырем годам тюрьмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook члена Общественного совета добропорядочности, журналистку Евгению Моторевскую.

Читайте также: Я жду, когда кандидатуры судей в новый Верховный Суд поступят мне на подпись, - Порошенко

"Встречайте! Владельцы черных мантий Слинько и Наставный, которые судили Луценко, в "обновленном" Верховном Суде. Получается, Высший совет правосудия считает, что нынешний Генпрокурор был осужден законно, а его судьи - кристально чистые профессионалы", - написала она.

Читайте также: Высший совет правосудия подал на утверждение Президенту 111 кандидатов в Верховный Суд. СПИСОК

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия рекомендовал назначить в ВСУ 25 судей, признанных недоброчестными.

В Верховный Суд рекомендованы судьи, отправившие за решетку Луценко, - журналистка Моторевская 01
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
сейчас эти судьи скорее герои, чем подонки. нужно повторить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Луценко не проказатель чистоты и нравственности. Судьи - подневольные президенту. Все при своем.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Верховный Суд рекомендованы судьи, отправившие за решетку Луценко, - журналистка Моторевская
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти