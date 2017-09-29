 В Верховный Суд рекомендованы судьи, отправившие за решетку Луценко, - журналистка Моторевская

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook члена Общественного совета добропорядочности, журналистку Евгению Моторевскую.
"Встречайте! Владельцы черных мантий Слинько и Наставный, которые судили Луценко, в "обновленном" Верховном Суде. Получается, Высший совет правосудия считает, что нынешний Генпрокурор был осужден законно, а его судьи - кристально чистые профессионалы", - написала она.
Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия рекомендовал назначить в ВСУ 25 судей, признанных недоброчестными.
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