 Ляшко ставит Мариуполь в пример другим городам Украины

Во время рабочего визита он рассказал о ключевых проектах Мариуполя, которым оказывает поддержку, сообщает издание "Мариуполь".
При участии нардепа в мариупольском поселке Волонтеровка появится новый детский садик, в котором остро нуждались семьи. Также сейчас проходит реконструкция Городского центра художественно-эстетического творчества ученической молодежи, после чего в Мариуполе появится современный дом культуры. Кроме того, из государственного бюджета выделено порядка 15 млн грн на реконструкцию старых зданий под социальные общежития для переселенцев.
"Мариупольская власть - пример для всей страны, как нужно заботиться об интересах наших граждан - вынужденных переселенцев. Я верю, что мы откроем новые общежития, где сотни семей переселенцев получат новое жилье",
заявил Олег Ляшко.
Он также рассказал, что его беспокоят вопросы занятости населения. Улучшить эту проблему и одновременно увеличить производство предприятий, по его мнению, поможет реконструкция железнодорожного перегона Камыш-Заря. Именно из-за ограничения железнодорожного сообщения градообразующие предприятия не могут работать на полную мощь.
Народный депутат Украины поблагодарил городского голову Вадима Бойченко за активную позицию, отметив, что он заботится о развитии социальной сферы родного Мариуполя.
"Наша задача - строить школы, детские сады, создавать надлежащую инфраструктуру для образования и жизни для успешной реализации украинцев в своей родной стране. В этом плане Мариуполь может служить примером для всей Украины. Казалось бы, недалеко линия фронта, но Мариуполь развивается - новые детские сады, новые школы, новое жилье, новые дороги, новые автобусы .... Так надо не искать причины, чтобы рассказать, почему не хотят делать, а искать возможности, чтобы несмотря на трудности, создавать для людей успешную жизнь. Я призываю: люди, езжайте в Мариуполь - мирный, украинский, солнечный замечательный наш город!", - подчеркнул Олег Ляшко.
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