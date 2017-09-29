 Ляшко ставит Мариуполь в пример другим городам Украины

"Наша задача - строить школы, детские сады, создавать надлежащую инфраструктуру для образования и жизни для успешной реализации украинцев в своей родной стране. В этом плане Мариуполь может служить примером для всей Украины. Казалось бы, недалеко линия фронта, но Мариуполь развивается - новые детские

сады, новые школы, новое жилье, новые дороги, новые автобусы .... Так надо не искать причины, чтобы рассказать, почему не хотят делать, а искать возможности, чтобы несмотря на трудности, создавать для людей успешную жизнь. Я призываю: люди,

езжайте в Мариуполь - мирный

, украинский, солнечный замечательный наш город!",