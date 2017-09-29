 Налоговики на Луганщине добились возмещения в бюджет почти 18,4 миллиона гривен неуплаченных налогов

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что заместитель начальника управления внешнеэкономических отношений одного из крупных промышленных предприятий не заплатила почти 18,4 миллиона гривен таможенных платежей при осуществлении импорта из Российской Федерации угля и угольного концентрата. Об этом сообщили Цензор. НЕТ в пресс-службе ГФС.
В настоящее время в результате действий сотрудников налоговой милиции указанная сумма полностью возмещена в бюджет.
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- Как-то раз кончилась у меня на рыбалке наживка.
И вдруг на земле я заметил ужика, из пасти которого торчала лягушка.
Я вынул из него эту лягушку, разрезал на кусочки и стал удить. Но чтобы как-то компенсировать ужику потерю, я достал фляжку и влил ему в пасть несколько капель водки.
Прошло немного времени, и я почувствовал, как кто-то трётся о мой башмак. Нагнувшись, я увидел... того же ужика. В зубах у него было три лягушки....
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