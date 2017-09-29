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Все про:Луганск (3493) налоги (2628) ГФС (3283)

 Налоговики на Луганщине добились возмещения в бюджет почти 18,4 миллиона гривен неуплаченных налогов

деньги гривна

В Луганской области сотрудники налоговой милиции добились возмещения в бюджет почти 18,4 миллиона гривен нанесенного ущерба в виде неуплаченных налогов.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что заместитель начальника управления внешнеэкономических отношений одного из крупных промышленных предприятий не заплатила почти 18,4 миллиона гривен таможенных платежей при осуществлении импорта из Российской Федерации угля и угольного концентрата. Об этом сообщили Цензор. НЕТ в пресс-службе ГФС.

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В настоящее время в результате действий сотрудников налоговой милиции указанная сумма полностью возмещена в бюджет.


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Из жизни...Был на рыбалке в компании мужиков за 50.После вечернего променада и легкого ужина (в плане еды мало,водки много),слушал их рассказы,которые свелись к 2 темам:1)На работе всё плохо-везде охрана,даже гвоздь не вынести,не говоря уже о соляре.А ведь раньше было проще.2)Армию всю разворовали,пидорасы!
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***
- Как-то раз кончилась у меня на рыбалке наживка.
И вдруг на земле я заметил ужика, из пасти которого торчала лягушка.
Я вынул из него эту лягушку, разрезал на кусочки и стал удить. Но чтобы как-то компенсировать ужику потерю, я достал фляжку и влил ему в пасть несколько капель водки.
Прошло немного времени, и я почувствовал, как кто-то трётся о мой башмак. Нагнувшись, я увидел... того же ужика. В зубах у него было три лягушки....
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Один склад боеприпасов взорвётся в стране и все ваши возвращённые налоги в бюджет - коту под хвост.А в этом году уже два склада взорваны.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики на Луганщине добились возмещения в бюджет почти 18,4 миллиона гривен неуплаченных налогов
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