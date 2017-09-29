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 На разминирование территории вокруг арсенала в Калиновке потребуется около двух месяцев, - Гройсман

гройсман

На разминирование территорий возле военных складов в районе Калиновки Винницкой области понадобится около 2 месяцев.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что территория, которая могла быть поражена пожаром на складах под Калиновкой, составляет 10 тысяч гектаров, и на ее обследование спасателям понадобится около двух месяцев. Об этом он рассказал во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Работы начаты и они продлятся до максимального восстановления. Для того, чтобы 10 тысяч гектаров обследовать, нам потребуется около двух месяцев. Ближайшие территории уже обследованы и разминированы, работа будет продолжаться до конца ноября, возможно раньше, но все 10 тысяч гектаров обойдем каждый сантиметр, чтобы ни малейшей угрозы не оставить для граждан", - подчеркнул глава правительства.

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Он также заверил, что все пострадавшие в результате пожара на военных складах дома будут восстановлены. "Если нужно будет 100 миллионов - будет 100 миллионов, понадобится 200 - будет 200 миллионов", - сказал Гройсман, однако подчеркнул, что будет требовать от местных властей максимально рационального распределения средств.

Также Гройсман отметил, что в случае невозможности быстро восстановить учебный процесс в некоторых населенных пунктах, оперативный штаб примет решение в каких школах временно можно будет разместить детей. По его словам, это могут быть школы, например, в Виннице или в других территориальных громадах области.

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Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

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И ещё какой! Эти снаряды, фермеры и крестьяне ещё не один год будут находить в полях!
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Чувак - реалист! На долгое пребывание на посту премьера не надеется!
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Склад боеприпасов в Балаклее взрывался в марте месяце этого года.Склад под Калиновкой в сентябре.Не прошло и пол года.Что за эти пол года было сделано.НИЧЕГО.
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нет,за него это здесь,на цензоре,каждый день делает группа инициативных и восторженных товарищей)))
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Я уже устал от щедрости этих "талантливых менеджеров"(((((((( И не нужно мне сейчас писать про нестабильную лодку и падение доверия к ЗСУ-вообще, и ГШ-в частности
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Ага)) И потом будет долго удивляться, что эти слова написаны раздельно(((((((((((
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А де Гройсмвн курси мінерів закінчив, що так добре в термінах орієнтується? У барижному МАУПі або на вінницькому базарі?
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в костюмчике , в голубом вертолётике , с высока вопросы решает ... мурло , страшно к сскладам подходить , бо рвануть может , а людям кричит вертайтесь
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***
- ну гляди у меня! герои! я буду расстреливать каждого, кто наперед будет замечен в грабеже... сам... вот этой вот рукой расстреляю подлеца! а я попадусь - стреляй меня! не жалей Чапаева! Я вам где командир? только в трою! а на воле - я вам товарищ! ты приходи ко мне в полночь-заполночь.. я чай пью - садись чай пить! вот я какой командир! я правильно говорю??? (к/ф)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа разминирование территории вокруг арсенала в Калиновке потребуется около двух месяцев, - Гройсман
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