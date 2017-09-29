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Все про:горсовет (415) депутат (3053) убийство (5202) Черкассы (656)

 Депутату Бинусову открыто угрожал его предшественник. В Черкассах в связи с убийством объявили день траура, - мэр

бинусов

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявляет, что убитому депутату Черкасского городского совета Михаилу Бинусову, которого недавно назначили исполняющим обязанности начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета, открыто угрожал его предшественник.

Об этом мэр сказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Ему (Бинусову. - Ред.) открыто угрожали. Руководитель департамента (жилищно-коммунального хозяйства), который сейчас на больничном, открыто угрожал. Убить госслужащего такого уровня, убить руководителя областной организации политической силы" УКРОП ", убить депутата Черкасского горсовета - это просто наглое убийство ", - отметил мэр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутата Черкасского горсовета Бинусова расстреляли после прямого эфира, где он разоблачал коррупционные схемы, - мэр Бондаренко

В Черкассах в связи с убийством Бинусова объявили день траура.

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Напомним, в четверг, 28 сентября вечером В Черкассах расстреляли из автомата депутата городского совета Михаила Бинусова. В результате нападения депутат погиб на месте.

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Тот кто собирается убивать - открыто угрожать не будет, если не дурак, конечно.
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или если не боится украинского кривосудия.
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Жилищно-коммунальное хозяйство это щас не хилое бабло.
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а чего безнаказанность? пока пипл (диванная армия) пиздуна в цензоре гоняет, будут безнаказанными...
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жкх--золотое дно))) трубы закопал--и миллионер))) еств.борьба за денежные знаки ни на жисть--на смерть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутату Бинусову открыто угрожал его предшественник. В Черкассах в связи с убийством объявили день траура, - мэр
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