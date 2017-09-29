 Депутату Бинусову открыто угрожал его предшественник. В Черкассах в связи с убийством объявили день траура, - мэр

Об этом мэр сказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Ему (Бинусову. - Ред.) открыто угрожали. Руководитель департамента (жилищно-коммунального хозяйства), который сейчас на больничном, открыто угрожал. Убить госслужащего такого уровня, убить руководителя областной организации политической силы" УКРОП ", убить депутата Черкасского горсовета - это просто наглое убийство ", - отметил мэр.
В Черкассах в связи с убийством Бинусова объявили день траура.
Напомним, в четверг, 28 сентября вечером В Черкассах расстреляли из автомата депутата городского совета Михаила Бинусова. В результате нападения депутат погиб на месте.
1446 11
Депутата Черкасского горсовета Бинусова расстреляли после прямого эфира, где он разоблачал коррупционные схемы, - мэр Бондаренко(56)
Депутата горсовета Черкасс Бинусова расстреляли из автомата, - "Про все". ФОТО(0)
Апелляционный суд в Одессе отпустил на поруки 23-летнюю воспитательницу лагеря "Виктория", - Найем. ВИДЕО(133)
На Волыни на взятке 2 тыс. долл. попался муж народного депутата, - Нацполиция. ФОТО(35)
Повернення 90-тих. У Черкасах розстріляли депутата міськради(0)
Депутат от "БПП" Карлюк отправил в нокаут депутата от "Батькивщины" Хахулина на заседании Киевоблсовета. ВИДЕО боя(247)
"Они были в масках": новые подробности жестокого убийства главы "Киевоблэнерго" Полывяного(113)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить