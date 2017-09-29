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Все про:взрыв (4453) Луганщина (4203) пограничники (1339) смерть (5312) теракт (2223)

 Прокуратура расследует подрыв пограничников на мине в Луганской области как теракт

взрыв

Гибель двоих сотрудников Госпогранслужбы в результате подрыва на мине, который произошел в четверг, 28 сентября на станции "Ильенко" в Луганской области, прокуратура расследует как теракт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области.

Установлено, что вблизи железнодорожной станции "Ильенко" Станично-Луганского района (800 м от границы с РФ) примерно в 17:00 час. во время дежурства в результате взрыва боеприпаса (по предварительной информации - противотанковой мины) инспектор и участковый инспектор отдела пограничной службы погибли на месте от полученных телесных повреждений.

На месте работают следователи следственного отдела СБУ в Луганской обл., сотрудники прокуратуры Луганской обл., следственно-оперативная группа Станично-Луганского отдела полиции и эксперты-взрывотехники.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, повлекший гибель людей).

Досудебное расследование осуществляется Следственным отделом СБУ в Луганской обл. под процессуальным руководством прокуратуры.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 28 сентября, двое пограничников подорвались на неизвестном взрывном устройстве на участке отдела "Станично-Луганское".
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это не теракт это война поэтому в местах действия вражеских ДрГ должны ездить роботы саперы для того что бы избежать потерь личного состава
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Как я понимаю у следственного отдела СБУ подозрений, что нарвались на свою мину нет?
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Господа!!!!! Читайте текст........ Мина была противотанковая) Она на человека, без его активного участия, среагировать не должна)
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до тех пор, пока не наведут порядок и будут минировать все кому угодно и без карт минных полей - будут происходить подобные трагедии.
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