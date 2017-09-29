 Прокуратура расследует подрыв пограничников на мине в Луганской области как теракт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области.
Установлено, что вблизи железнодорожной станции "Ильенко" Станично-Луганского района (800 м от границы с РФ) примерно в 17:00 час. во время дежурства в результате взрыва боеприпаса (по предварительной информации - противотанковой мины) инспектор и участковый инспектор отдела пограничной службы погибли на месте от полученных телесных повреждений.
На месте работают следователи следственного отдела СБУ в Луганской обл., сотрудники прокуратуры Луганской обл., следственно-оперативная группа Станично-Луганского отдела полиции и эксперты-взрывотехники.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, повлекший гибель людей).
Досудебное расследование осуществляется Следственным отделом СБУ в Луганской обл. под процессуальным руководством прокуратуры.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 28 сентября, двое пограничников подорвались на неизвестном взрывном устройстве на участке отдела "Станично-Луганское".
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