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 Климкин 12 октября посетит Будапешт для переговоров о языковой статье закона об образовании, - посол Кешкень

венгрия

Украина и Венгрия проведут переговоры по поводу языковых норм закона "Об образовании" 12 и 19 октября.

Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень анонсировал визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Будапешт на 12 октября. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Что касается вопросов, о которых я говорил, что это такие чувствительные вопросы... Позиция Венгрии заключается в том, что их можно решить путем переговоров", - сказал посол.

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"Мы стоим перед такими переговорами. 12 октября господин министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Будапешт, а 19 октября господин Золтан Балог, министр человеческих ресурсов Венгрии, посетит Киев", - сказал посол.

Кешкень выразил уверенность, что экспертиза Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) обязательно выявит нарушения в законе "Об образовании" в части языковых норм, пишет lb.ua.

"Я думаю, что Венецианская комиссия предупредит Украину, по каким статьям и пунктам закон об образовании противоречит разным международным документам... Я уверен, что там они найдут проблему", - сказал посол.

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Напомним, что Венгрия очень резко отреагировала на решение Украины ввести обязательное преподавание в средней школе на украинском языке. Закон "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы, кроме определенной части, должны преподаваться на украинском языке. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после подписания этого закона заявил, что Венгрия будет блокировать дальнейшую евроинтеграцию Украины.
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И пусть попросит чтобы ему там показали украинские школы.
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Все через жопу делают. И потом катаются туда-сюда. Послушайте как языковую проблему Саакашвили решал.
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Игорь Хирскл - а ее там решать не надо было...Еще в совке ты не смог бы устроится на нормальную работу , если не знал грузинского и вообще не грузин...- не видел я в Тбилиси ни одной вывески на русском или еще каком другом языке...
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как воевать в АТО так и вам нацикам язык по х... иди и воюй и умирай за нациков.. а как же право и Хартия о языках и главное едешь в ЕС или Америку и по украинскт с тобой никто не заговорит на 100% а по русски кажды пятый!!!
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алекс df02fa67 - да не надо за "нациков" умирать.. - не мешайте только и не вредите..., а лучше уезжайте... Был я 1000 раз и в ЕС и в Америке.. - по рузьке там только такие как ты и болтают..., к счастью мало их там...
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По его словам,в школах изучался еще армянский,азербайджанский языки. Кроме русского. Русский был обязателен при любых раскладах. И то,как он смог гибко это все обойти,не вызвав гнева ни учеников,ни учителей...Не говоря уже о Армении с Азербайджаном - мне понравилось. Посмотри как нас одни венгры долбят !
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Это фейк. Хотя бы по той причине, что откуда они знают, кто "громадянин України", а кто нет.
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то це кацапськи свиня.вінторогус срантус подсєбянтус.. пора бы знать, удмурд
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А сколько в этих странах ,где украинцы нацменьшинство,школ на 10 тыс.украинцев ? Аааа, ноль....Ну в Украине симметрично лишнее необходимо закрыть....А в каких школах из этих стран не изучают государственный язык? Аааа,...в никаких....Значит идите нах,кацапы,мадьяры,вместе с румынами...
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Зря. После всего сказанного - это унижение
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Глава Министерства Унижения и должен этим заниматься. Все правильно.
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Порошенко , это будет позор для Украины . Так все и задумано ?
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видимо венгры как то серьезно могут нагадить, если наши так засуетились.
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US три - пятнадцать
видимо венгры как то серьезно могут нагадить, если наши так засуетились
=======
Ну такие правила в ЕС,...каждый может намного больше нагадить,чем он может съесть
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Голосів не знайдуть в Раді.Ну бпп+жопоблок і все.
потяг пішов
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин 12 октября посетит Будапешт для переговоров о языковой статье закона об образовании, - посол Кешкень
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