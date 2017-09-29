 Климкин 12 октября посетит Будапешт для переговоров о языковой статье закона об образовании, - посол Кешкень

Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень анонсировал визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Будапешт на 12 октября. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Что касается вопросов, о которых я говорил, что это такие чувствительные вопросы... Позиция Венгрии заключается в том, что их можно решить путем переговоров", - сказал посол.
"Мы стоим перед такими переговорами. 12 октября господин министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Будапешт, а 19 октября господин Золтан Балог, министр человеческих ресурсов Венгрии, посетит Киев", - сказал посол.
Кешкень выразил уверенность, что экспертиза Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) обязательно выявит нарушения в законе "Об образовании" в части языковых норм, пишет lb.ua.
"Я думаю, что Венецианская комиссия предупредит Украину, по каким статьям и пунктам закон об образовании противоречит разным международным документам... Я уверен, что там они найдут проблему", - сказал посол.
Напомним, что Венгрия очень резко отреагировала на решение Украины ввести обязательное преподавание в средней школе на украинском языке. Закон "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы, кроме определенной части, должны преподаваться на украинском языке. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после подписания этого закона заявил, что Венгрия будет блокировать дальнейшую евроинтеграцию Украины.
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видимо венгры как то серьезно могут нагадить, если наши так засуетились
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Ну такие правила в ЕС,...каждый может намного больше нагадить,чем он может съесть
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потяг пішов
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