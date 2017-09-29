 Порошенко об экономике: "Самое худшее уже позади"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Президент Петр Порошенко сказал во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.
"Экономика за шесть кварталов растет и то, что я говорил: самое худшее уже позади. Будем делать все для того, чтобы в Украину пришел мир и мы мирным путем освободили Донбасс и Крым", - подчеркнул Порошенко.
Он также проинформировал о своем визите в Нью-Йорк, "где проведены чрезвычайно важные переговоры с руководством Соединенных Штатов Америки, Франции, Канады, других государств, которые поддерживают миротворцев на Донбассе".
По словам Порошенко, весь мир сейчас поддерживает инициативу Украины о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.
"В 2015 году мы ее выдвигали, никто не верил, что нам удастся это сделать. Уверен в том, что победа будет за нами и в ближайшее время", - подчеркнул Президент.
Порошенко также убежден, что Украина никогда не была такой объединенной, как сейчас.
"Очень символично, что мы с вами сегодня встречаемся на мосту. Мосты - это то, что соединяет людей, соединяет страну. И Украина никогда не была такой объединенной, как сейчас, и никому нас не удастся расколоть, как бы они не старались", - сказал Порошенко во время выступления, состоявшегося на мосту через Быстрицу Солотвинскую на дороге Стрый-Мамалыга.
2446 162
Стык цивилизаций, особенности русского православия, грабли Министерства обороны. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(14)
Уверен, что Рада на следующей неделе проголосует судебную и пенсионную реформы, - Порошенко. ВИДЕО(44)
"Бабий Яр - одна из самых глубоких ран, которые нанес Холокост", - Порошенко(81)
"Российская агрессия против Украины требует интенсификации работы", - СНБО о Концепции реформирования в условиях ЧП и в особый период(10)
Порошенко придется сделать жесткий и бесповоротный выбор(0)
Ключевой была тема миротворцев. Мы "вооружили" команду Трюдо необходимой информацией, - посол Шевченко о визите Порошенко в Канаду(10)
Порошенко скоординировал с Меркель подход к вопросу миротворцев на Донбассе и поздравил канцлера с результатами выборов(23)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У ваших краях скільки закрили кафе і ресторанів?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если экономика растет - то это Петя.
А если нет - то это Грося.
Ответить
маланецследователь кароче
Ответить
-Куме, Президент страны, экономика которой находится в глубокой заднице, вместо разработки плана экономического прорыва ездит в турне по стране, открывать: мостик, антенку, какой-то... переход?!
- Куме, мы еще увидим, как он будет открывать платный туалет в каком-нибудь райцентре, как единственный сохранившийся работающий бизнес в стране его успешных (144!!) реформ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Кремле не смогли прокомментировать жалобы Путина на Грибаускайте, озвученные послу ЕС в лифте
У президента РФ Владимира Путина не смогли прокомментировать его жалобы на главу Литвы Далю Грибаускайте, которые он озвучил послу Евросоюза в России Вигаудасу Ушацкасу во время поездки в лифте.
Так, по словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, ему об этом разговоре ничего неизвестно, передает телеканал Дождь.
"Я не мог бы не подтвердить, ни опровергнуть. Мне об этом ничего неизвестно", - заявил он.
Напомним, посол ЕС в РФ Вигаудас Ушацкас, который ранее занимал пост министра иностранных дел Литвы, рассказал о разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным в лифте, во время которого они в жесткой форме обсудили российско-литовские отношения.
"Мы в лифте ехали после переговоров. В лифте (были) только тогдашний президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, президент Путин, я и пара охранников. Мне казалось, что лифт ехал не 40 секунд, а 40 минут. Потому что эти переговоры велись очень жестко и сложно. Не было никакой обоюдной симпатии. И вдруг президент Путин поворачивается ко мне и говорит: Чего она (Грибаускайте) на меня все время гонит?", - вспомнил литовский дипломат.
При этом сама Грибаускайте ранее рассказала, что уже после первой встречи с президентом России Владимиром Путиным получила список требований, которые, по мнению россиян, должна выполнить Литва.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У 2016 році Україна зайняла 137-е місце зі 144 країн світу за якістю дорожнього покриття.
Про це свідчать дані щорічного рейтингу Всесвітнього економічного форуму, передає LIGA.net.
Зазначається, що 97% українських автодоріг потребують оновлення. При цьому в 2017 році буде відремонтовано близько 2000 км доріг - удвічі більше, ніж у 2016 році.
Масштаби ремонту доріг у 2017 році відповідають рівню 2011 року, коли Україна проводила масштабне будівництво, готуючись до проведення Євро-2012.
До цього реконструкція автодоріг аналогічного масштабу проводилася у 1990 році (було відремонтовано 2532 км). Якщо тенденція матиме продовження, у 2018-му може оновитися рекорд за масштабами будівництва за всю історію незалежної України.
Всього в Україні 170 тис км доріг: 50 тис км - дороги державного значення, 120 тис - місцевого. За ремонт перших відповідає Укравтодор, другі у віданні місцевої влади і до їхнього фінансування Укравтодор відношення не має.
У цілому на 2017 рік Укравтодору виділили 17,2 млрд бюджетних коштів (на сьогодні надійшло 9,2 млрд грн). 5,3 млрд грн - кредитні зобов'язання (з цієї суми погашено 2,3 млрд грн). Разом на ремонт і утримання доріг Укравтодору залишається 11,9 млрд грн.
Основні витрати Укравтодору йдуть на фінансування дрібного (ямкового), середнього і капітального ремонту, виплату кредитів і боргів минулих років, утримання і безпеку на дорогах.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше була названа сума збитків від перевантаженого транспорту на українських дорогах.
Ответить
Ответить
Ответить
От "нацики" (мається на увазі нацгвардія) отримують все дійсно нове. Питаю, чи беруть участь "нацики" (зберігаю лексику оригіналу) а АТО, відповів що стоять лише на 2-й лінії кілометрів за 10 мін. від фронту. Питаю "а що ж вони роблять, президента охороняють ?" - промомчав.
І ще на останок додав, що буде звільнятись в слідуючому році - "задовбало" (трошки перефразував). От такі пироги і от така "економіка" і такі "реформи".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если рассматривать ВВП в долларовом эквиваленте, то на конец 2013 г. ВВП составлял $183 млрд., а 2016 г. он составлял $93 млрд. Таким образом, налицо падение вдвое.
О каком росте экономики идет речь?
Ответить