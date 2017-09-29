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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Порошенко (13952) экономика (3475)

 Порошенко об экономике: "Самое худшее уже позади"

порошенко

Украинская экономика на протяжении шести кварталов продолжает расти.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Президент Петр Порошенко сказал во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

"Экономика за шесть кварталов растет и то, что я говорил: самое худшее уже позади. Будем делать все для того, чтобы в Украину пришел мир и мы мирным путем освободили Донбасс и Крым", - подчеркнул Порошенко.

Он также проинформировал о своем визите в Нью-Йорк, "где проведены чрезвычайно важные переговоры с руководством Соединенных Штатов Америки, Франции, Канады, других государств, которые поддерживают миротворцев на Донбассе".

По словам Порошенко, весь мир сейчас поддерживает инициативу Украины о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

"В 2015 году мы ее выдвигали, никто не верил, что нам удастся это сделать. Уверен в том, что победа будет за нами и в ближайшее время", - подчеркнул Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: Украина будет демонстрировать беспрецедентный экономический рост

Порошенко также убежден, что Украина никогда не была такой объединенной, как сейчас.

"Очень символично, что мы с вами сегодня встречаемся на мосту. Мосты - это то, что соединяет людей, соединяет страну. И Украина никогда не была такой объединенной, как сейчас, и никому нас не удастся расколоть, как бы они не старались", - сказал Порошенко во время выступления, состоявшегося на мосту через Быстрицу Солотвинскую на дороге Стрый-Мамалыга.
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Централизация чего?Уже и так все узурпировано Пецей,Сабаковым,Луцыком в связке с олигархами и их интересами и так далее....А вот военная дисциплина и не только в экономике под силу только добробатам и патриотам с фронта
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Всё нормально идёт. Началось массированное восстановление инфраструктуры.
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После взрывов в Калиновке барыга может списать все украденное этим офшорным пиарщиком и снова уйти от отвествености.
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От хоч в порохоботи записуйся. У них всі новини такі гарні- якісь реформи, прориви в єкономіці. Снаряди вибухають- так вони зайві були. Пожежа в Вікторіі- шеф не реагує значить шлях до моря перикривав. Он Люцифер і досі вважає що він НАД прірвою(((
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Дулю замість джавелінів показали - так вони й непотрібні виявляється. Злочинна земельна "реформа" не лізе - то вона не на часі. Ну і т. д.
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Олена, не пересмикуй ту цитату - прірву вже минули.
У ваших краях скільки закрили кафе і ресторанів?
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Конечно позади, потому что до новых выборов осталось чуть-чуть дотерпеть.
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отаке воно життя нероб - роками мріяти про вибори...
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Непонятненько. Верные порохоботы Какао-боба тут дружно распинались, что он к управлению экономикой никакого отношения не имеет. Так куда это его понесло пиариться? Стецьки, разъяснить сей шоколадный парадокс
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Никакого парадокса.
Если экономика растет - то это Петя.
А если нет - то это Грося.
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***
-Куме, Президент страны, экономика которой находится в глубокой заднице, вместо разработки плана экономического прорыва ездит в турне по стране, открывать: мостик, антенку, какой-то... переход?!
- Куме, мы еще увидим, как он будет открывать платный туалет в каком-нибудь райцентре, как единственный сохранившийся работающий бизнес в стране его успешных (144!!) реформ...
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а зачем по бумажкам все окей, а на самом деле жопа . взять самое простое в селе до районного центра 60 км на бумажке автобус ходит и в расписании он есть ,а он уже 4 года не ходит .люди жалуются а им говорят что он ходить.кто-то еще и дотацию получает за сельский маршрут.
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Шесть кварталов рост, а миллиард у МВФ клянчит, зачем?
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Ти не із закарпатських йоббіків котрі не знають українську мову?
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Самое паскудное что эти пиздаболы хрен в сорочку нам заворачивают и наверное верят, что все такие наивные. Нагло верят . Меня лично это так и возмущает. Мясо дорожает еженедельно, если не ежедневно, овощи немного медленнее, но скоро рванут. Склады с боеприпасами уже рвут. Считаю, что Порошенко как главнокомандующего надо отправить в отставку ну и начать следствие. Полагаю там далее тоже найдутся факты и весьма интересные. Грабеж народа идет такими темпами, что надо бы перед Януковичем извинится. Вернуть разграбленное "патриотами" Межигорье. При нем такого не было.
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А я то не знал с братвой, торчим тут у ахрессора, а на Родине Порошеко уже рай построил
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Ты готовься к "цифровой экономике". Греф каждому микрочип вошьёт; гастерам - первым.
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Молодец. У моего пёсика чип уже есть. Он не жалуется.
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При легальной работе и так под колпаком. Ну и что? народ едет работать где платят. Эти ушлепки подняли зарплаты типа 3200, а на сколько в этот момент выросли цены ???. При Януковиче мне вполне хватало своей пенсии и она было 350 долларов. Сегодня и сотни нет. Извините но самый больной удар он по карману. Так что вся эта свора не вызывает ни сочувствия ни уважения. В России к примеру на Ямале специалисту можно заработать около 13000 $. Так что пусть парни едут и содержат свои семьи, если этим уродам свой народ не нужен.
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Пожалуйста, езжайте в Россию; разве Вас кто-то держит насильно ? Только не просите потом чтобы вас из тюрьмы вытаскивали, как Сенцова, Сущенко, Гриба.
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Так есть знакомые корорые работают и ничего, все нормально. Ведь в Украине они не нужны. Я к примеру лично хочу работать и дякувати Богові маю здоров'я, но увы за 60 и фсе. А по телеку росказни, что инженерных специальностей не хватает.Так, что да здравствует заграница.
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Тебя точно никто просить не будет. Сенцов, Сущенко, Гриб разве на работу на стройку туда ездили?
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Для вас сеньер брехло все худшее лишь впереди
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Когда экономика будет расти, я увижу сам, без всяких там чиновников и их обещаний.А пока не надо мне лапшу вешать.
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Да срал он и на нас и на экономику, эта жаба будет красть пока жива.
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Когда экономика будет расти, я увижу сам, без всяких чиновников и хи обещания.А пока не надо мне вешать лапшу.
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Лапша на уши.Доллар был 26.В результате роста экономики станет 29 гривен.
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"Самое худшее уже позади" --- Где-то я уже это слышал ! =))
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Заедет в калиновку на одиночные взрывы боеприпасов посмотреть? Там рядом. Может народу Украины в этот раз повезет?
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Еще впереди заебистая цена с повышением на отопление от Ахметова и повышением цены на еду, медицинская реформа не позволяет болеть ибо просто ужасно дорого.
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у панамской мафии да , а у нас самое тяжелое только начинается
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а может просто шыкаладную собаку на гилляку, вместе с гройсманякой?
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Доживем ли мы до момента, когда ху...ло будет жаловаться послу Евросоюза на Порошенко?



В Кремле не смогли прокомментировать жалобы Путина на Грибаускайте, озвученные послу ЕС в лифте

У президента РФ Владимира Путина не смогли прокомментировать его жалобы на главу Литвы Далю Грибаускайте, которые он озвучил послу Евросоюза в России Вигаудасу Ушацкасу во время поездки в лифте.
Так, по словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, ему об этом разговоре ничего неизвестно, передает телеканал Дождь.
"Я не мог бы не подтвердить, ни опровергнуть. Мне об этом ничего неизвестно", - заявил он.
Напомним, посол ЕС в РФ Вигаудас Ушацкас, который ранее занимал пост министра иностранных дел Литвы, рассказал о разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным в лифте, во время которого они в жесткой форме обсудили российско-литовские отношения.
"Мы в лифте ехали после переговоров. В лифте (были) только тогдашний президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, президент Путин, я и пара охранников. Мне казалось, что лифт ехал не 40 секунд, а 40 минут. Потому что эти переговоры велись очень жестко и сложно. Не было никакой обоюдной симпатии. И вдруг президент Путин поворачивается ко мне и говорит: Чего она (Грибаускайте) на меня все время гонит?", - вспомнил литовский дипломат.
При этом сама Грибаускайте ранее рассказала, что уже после первой встречи с президентом России Владимиром Путиным получила список требований, которые, по мнению россиян, должна выполнить Литва.
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не дождемся. потому как пейсатый безальтернативец с карликовым хуйлом - братьянавек и онижыдети.
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,,Ой,мамочки!..-пискнул народ, и на всякий случай переоделся во все чистое ''(с)М.Жванецкий
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Вже після Іловайська назвав Порошенка українською КАТАСТРОФОЮ. І с тих пір Петро кожен день своїми діями підтверджує це. Ця Калинівка - лише одне з багатьох його диверсій. А в його слова вже давно не вслухаюсь. Дивлюсь на жестикуляцію, міміку і головне - очі. Якщо б люди вміли читати думки людини по цим ознакам, вони б жахнулись, які насправді думки у Петра. Але людям достатньо для оцінки особи Петра одного Іловайська. З такою легкістю відправити на розстріл дві тисячі наших патріотів-вояків може тільки лютий ворог. І не дивно, що він сміявсь разом з Турчиновим на вшануванні пам'яті Небесній Сотні. Під час Іловайська стала Небесна Тисяча. До сьогодні вже Небесні Десять Тисяч. Тепер будуть сто тисяч, потім мільон, потім десять мільонів.... І Петро буде сміятись все голосніше і голосніше. Але у мене питання не до Порошенка. В мене питання до українців: хіба ви цього не бачите? А, якщо бачите, чому не виходите на вулиці з вимогами дострокових президентських?
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Якість доріг: Україна виявилася однією із найгірших у світі

У 2016 році Україна зайняла 137-е місце зі 144 країн світу за якістю дорожнього покриття.
Про це свідчать дані щорічного рейтингу Всесвітнього економічного форуму, передає LIGA.net.
Зазначається, що 97% українських автодоріг потребують оновлення. При цьому в 2017 році буде відремонтовано близько 2000 км доріг - удвічі більше, ніж у 2016 році.

Масштаби ремонту доріг у 2017 році відповідають рівню 2011 року, коли Україна проводила масштабне будівництво, готуючись до проведення Євро-2012.
Порошенко об экономике: "Самое худшее уже позади" - Цензор.НЕТ 9959До цього реконструкція автодоріг аналогічного масштабу проводилася у 1990 році (було відремонтовано 2532 км). Якщо тенденція матиме продовження, у 2018-му може оновитися рекорд за масштабами будівництва за всю історію незалежної України.
Всього в Україні 170 тис км доріг: 50 тис км - дороги державного значення, 120 тис - місцевого. За ремонт перших відповідає Укравтодор, другі у віданні місцевої влади і до їхнього фінансування Укравтодор відношення не має.

У цілому на 2017 рік Укравтодору виділили 17,2 млрд бюджетних коштів (на сьогодні надійшло 9,2 млрд грн). 5,3 млрд грн - кредитні зобов'язання (з цієї суми погашено 2,3 млрд грн). Разом на ремонт і утримання доріг Укравтодору залишається 11,9 млрд грн.

Основні витрати Укравтодору йдуть на фінансування дрібного (ямкового), середнього і капітального ремонту, виплату кредитів і боргів минулих років, утримання і безпеку на дорогах.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше була названа сума збитків від перевантаженого транспорту на українських дорогах.
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Годину назад розмовляв з військовим. Служить 20 років. 13 місяців був в АТО. На моє запитання, чи відчувається за останні 2 роки різниця в фінансуванні армії від держави, скрутив смачну дулю. На словах додав що почали видавати регулярно лише форму. Ні техніки, ні харчування як не було так і не має. Все старе напівіржаве. З харчування нормального мають як і мали лише те що люди принесли.
От "нацики" (мається на увазі нацгвардія) отримують все дійсно нове. Питаю, чи беруть участь "нацики" (зберігаю лексику оригіналу) а АТО, відповів що стоять лише на 2-й лінії кілометрів за 10 мін. від фронту. Питаю "а що ж вони роблять, президента охороняють ?" - промомчав.
І ще на останок додав, що буде звільнятись в слідуючому році - "задовбало" (трошки перефразував). От такі пироги і от така "економіка" і такі "реформи".
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Потрошенко:"Самое худшее уже позади.Впереди наихудшее"
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Отмучились- сказал протоиерей Пётр и перекрестился.
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Власть любит делать ударение на росте номинального ВВП в гривневом эквиваленте, который действительно растет весьма стремительно. Но причинами этого роста являются преимущественно инфляция и девальвация национальной валюты в условиях существенной зависимости нашей экономики от курса доллара.
Если рассматривать ВВП в долларовом эквиваленте, то на конец 2013 г. ВВП составлял $183 млрд., а 2016 г. он составлял $93 млрд. Таким образом, налицо падение вдвое.

О каком росте экономики идет речь?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко об экономике: "Самое худшее уже позади"
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