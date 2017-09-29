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 Военные саперы проводят разминирование и расчистку территории арсенала в Калиновке, - Генштаб ВСУ

взрыв калиновка

По предварительным данным, большинство боеприпасов, которые хранились на арсенале в Калиновке остались невредимыми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"На территории арсенала в Калиновке продолжаются работы по разминированию и ликвидации последствий происшествия. Военные саперы проводят обследование и расчистку центральной дороги, а также северной и южной частей технической территории воинской части. Группы по ликвидации последствий поддерживаются инженерными машинами разграждения и пожарными танками. По предварительным оценкам, большинство боеприпасов, которые хранились на арсенале остались невредимыми", - рассказали в Генштабе.

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Военные саперы проводят разминирование и расчистку территории арсенала в Калиновке, - Генштаб ВСУ 01

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

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Да и вообще никаких взрывов не было.Это пацаны петарды и самодельные снаряды взрывали.Игрались.
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