 Военные саперы проводят разминирование и расчистку территории арсенала в Калиновке, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"На территории арсенала в Калиновке продолжаются работы по разминированию и ликвидации последствий происшествия. Военные саперы проводят обследование и расчистку центральной дороги, а также северной и южной частей технической территории воинской части. Группы по ликвидации последствий поддерживаются инженерными машинами разграждения и пожарными танками. По предварительным оценкам, большинство боеприпасов, которые хранились на арсенале остались невредимыми", - рассказали в Генштабе.
26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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