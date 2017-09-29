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 Политика Украины, Экономика
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Все про:коррупция (7473) МВФ (2460) суд (21659)

 В МВФ настаивают на создании антикоррупционного суда в Украине: "Это лучшее решение"

мвф

Антикоррупционная реформа является одним из ключевых условий для продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net заявил представитель МВФ Йоста Люнгман.

"Коррупция - это очень важная проблема, которую необходимо решать. В 2015 году было основано Национальное антикоррупционное бюро. Теперь необходимо продолжать реформу, чтобы антикоррупционные дела незамедлительно и юридически безупречно рассматривались в судах. Антикоррупционный суд - это лучшее решение", - заявил Люнгман.

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Также глава представительства МВФ в Украине назвал требования для назначения будущих антикоррупционных судей. "Процедуры отбора и назначения антикоррупционных судей должны быть очень суровые. Судьи должны быть честными, независимыми и обладать специальными знаниями по комплексу вопросов, связанных с антикоррупционными делами", - сообщил Люнгман.
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Ну да ,у Пети,Сени,Югика,Гроси ,Розенбляди,Пашинского,Кононенко и других ответственных товарищей другая точка зрения .....
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Україна стала єдиною в історії країною коли влада грабувала свій народ в той час, коли цей народ одягав, годував та лікував своїм коштом відроджувану самім цим народом армію. Високопосадові істоти - яценюки та порошенки та їх посіпаки - гонтареви-НБУ, волкови-НКРЕ, насірови-ДФС - в угоду їх патронам - проросійським олігархам ахметкам і фірташам, під виглядом важких реформ, вигадували схеми на кшталт "Роттердам+", знецінювали гривню, в рази завищували ціни на світло та газ, відшкодовували ПДВ своїм за рахунок знищення бізнесу, знекровлювали народ який в цей час новостворював армію для боротьби з рашискою навалою. Здали Крим та Донбас, вели переговори з путлером про вигідну здачу всієї України, а потім цинічно привласнили собі зупинення навали.
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Суд это конечно хорошо но ведь судьи антикорупционеры где взять ?
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"Настаивают? Уже сделали, лишь бы денег дали" - Порошенко

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Учитывая наши реалии, не исключено, что антикорупционный суд станет самым настоящим коррупционным, как и остальные суды в Украине.
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А еще нужен антикоррупционный палач. Предлагаю Киву!
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тут нужен челoвек не замешаный.
мой сосед на Борщаговке, если жив еще, вполне бы справился....
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тут така муйня, шо єслі би разрешилі стрелять корупціонєров, я сам би впорався й рука б нє дрогнула
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А Петин переводчик говорит что МВФ требует повышения пенсионного возраста до 80 лет и свободную продажу земли и леса.
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А Грановский сказал, что "НЕТ. Будем делать антикоррупционную палату, а МВФ - в ж..у!". Не дословно сказал, а по смыслу
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Ну молодец.
Хотя НАБУ и так себе суью нашла, на которого у нее дело, и который штампует ей решения.
Чем этот судья не антикоррупционный суд?
Бугага
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...а недавати "кредити" не пробували ...а заодно в рахунок погашення попередніх кредитів почистити офшорні закрома "наших" владунів ...чи родинна кров не дозволяє ...можна чистити тільки кишені ГОЇВ піднімаючи "тарифи" до справедливих роттердамських
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.....................А К С...............(АнтиКоррупционный Суд, кто не понял)...
В МВФ настаивают на создании антикоррупционного суда в Украине: "Это лучшее решение" - Цензор.НЕТ 1740
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Настаивать и говорить, мол это лучшее решение, не одно и тоже
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Коррупция в Украине существует потому что так и не произошла революция.
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Можно подумать революционеры - не коррупционеры.
министры, назначенные улюлюканьем на майдане, оказались самыми большими ворами.
Бугага
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Под "коррупцию" можно подогнать любое финансовое решение правительственных органов. Кому как нравится.
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Термин "борьба с коррупцией", когда она касается самого высшего уровня управления, обычно обозначает разборки внутри правящих кланов. Важно не путать: это совсем не то же самое что поймать начальника домоуправления, полицейского или медработника на взятке.
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Пап уже и мордой и в морду и на морду а он морозиться а сегодня его близкие шавки разгавкались вой стоит несусветный
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Если говорят,что надо - значит надо. Они знают как щемить эту шоблу.
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США начали давить на Барыгу этим судом как в свое время давили, чтобы снял шокина . Чек Поинт.
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Тут-то наша быдлоэлита прозреет и гневно воскликнет "А чего это какой-то МВФ диктует условия?".
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Всі вони з овочевої грядки зниклого у Ростові овоча. Коли країною правлять залишки знахабнілої банди, коли свавілля клептократів безкарно - революція це право!
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Найти честных можно найти, но вот как быть с "обладать специальными знаниями по комплексу вопросов, связанных с антикоррупционными делами"......... В самой системе найти неподкупных судей вряд ли получится, а человек со стороны никакой честностью не восполнит незнание вопросов аудита и юридических аспектов.
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можно штатовских, которые на пенсии. Закон же под юрика приняли.
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Время как оружие

Вот санкции против России активно существуют уже почти 3 года. Их уже несколько раз "отменяли", "украинская власть доводила Европу", "от нас уставала Европа и Америка", "придет Трамп - все отменит, потому что Украина поддержиала Клинтон". Ну вот это все нытье мы все пережили и прошли.

А между тем, санкции начинают фундаментально действовать на основы российской экономики.

У нас почти незаметно прошла история с уходом "Сбербанка" из Европы. А между тем, это не только крупнейший российский банк (больше 50% всей банковской системы России), но и один из крупнейших и современнейших банков континентальной Европы. И тем не менее. Он свернулся на значительнром для себя рынке и начинает испытывать все большие проблемы внутри России. Для этого понадобилось много времени (на самом деле - не много), но санкции начали давить ключевой банк России.

В России сейчас каждый месяц закрывается 10-15 банков. В том числе сейчас - банки ТОП-100. При том, что банковская система России на старте была в разы сильнее, надежнее и в десятки раз больше, чем украинская банковская система. И что? Пришло время и их "банкопада", когда как украинская банковская система медленно выходит из кризиса и стабилизируется.

И такая же ситуация в нефтегазовом секторе. И она будет только усугубляться. Тот скандал, который случился с покупкой турбин в Крым - показатель, что санкции себе спокойно работают. И даже корпоративный сектор Европы не может игнорировать эту историю.

А так как никакие базовые (и самые незаметные для публики, кстати) санкции никто не собирается отменять до деоккупации как минимум Донбасса (не надо забывать, что санкции ввели формально за Крым, так что не стоит их привязывать к Минску, а их стоит привязывать к Крыму, как минимум, хотя бы номинальному старту "минска" по Крыму).

Вот оно так медленно и неуклонно работает.

Так же как медленно, но неуклонно работают фундаментальные реформы.

Так же, как медленно и неуклонно мы будем становиться сильнее, если не наделаем глупостей. А они - слабее. Главное здесь - терпение и время. И я не устану этого повторять.

Юрий Богданов
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т.е. наши отбиваются-отказываются, а МВФ настаивает?
а вот как пенсионную принимать... так и МВФ не надо..
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С мнением МВФ согласен. Причем бесплатно(не за кредит).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ МВФ настаивают на создании антикоррупционного суда в Украине: "Это лучшее решение"
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