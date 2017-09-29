 В МВФ настаивают на создании антикоррупционного суда в Украине: "Это лучшее решение"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net заявил представитель МВФ Йоста Люнгман.
"Коррупция - это очень важная проблема, которую необходимо решать. В 2015 году было основано Национальное антикоррупционное бюро. Теперь необходимо продолжать реформу, чтобы антикоррупционные дела незамедлительно и юридически безупречно рассматривались в судах. Антикоррупционный суд - это лучшее решение", - заявил Люнгман.
Также глава представительства МВФ в Украине назвал требования для назначения будущих антикоррупционных судей. "Процедуры отбора и назначения антикоррупционных судей должны быть очень суровые. Судьи должны быть честными, независимыми и обладать специальными знаниями по комплексу вопросов, связанных с антикоррупционными делами", - сообщил Люнгман.
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чем отличается Президент ПЕПЕ ,от преза пэти...
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мой сосед на Борщаговке, если жив еще, вполне бы справился....
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Хотя НАБУ и так себе суью нашла, на которого у нее дело, и который штампует ей решения.
Чем этот судья не антикоррупционный суд?
Бугага
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министры, назначенные улюлюканьем на майдане, оказались самыми большими ворами.
Бугага
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Демальянс устал.
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Вот санкции против России активно существуют уже почти 3 года. Их уже несколько раз "отменяли", "украинская власть доводила Европу", "от нас уставала Европа и Америка", "придет Трамп - все отменит, потому что Украина поддержиала Клинтон". Ну вот это все нытье мы все пережили и прошли.
А между тем, санкции начинают фундаментально действовать на основы российской экономики.
У нас почти незаметно прошла история с уходом "Сбербанка" из Европы. А между тем, это не только крупнейший российский банк (больше 50% всей банковской системы России), но и один из крупнейших и современнейших банков континентальной Европы. И тем не менее. Он свернулся на значительнром для себя рынке и начинает испытывать все большие проблемы внутри России. Для этого понадобилось много времени (на самом деле - не много), но санкции начали давить ключевой банк России.
В России сейчас каждый месяц закрывается 10-15 банков. В том числе сейчас - банки ТОП-100. При том, что банковская система России на старте была в разы сильнее, надежнее и в десятки раз больше, чем украинская банковская система. И что? Пришло время и их "банкопада", когда как украинская банковская система медленно выходит из кризиса и стабилизируется.
И такая же ситуация в нефтегазовом секторе. И она будет только усугубляться. Тот скандал, который случился с покупкой турбин в Крым - показатель, что санкции себе спокойно работают. И даже корпоративный сектор Европы не может игнорировать эту историю.
А так как никакие базовые (и самые незаметные для публики, кстати) санкции никто не собирается отменять до деоккупации как минимум Донбасса (не надо забывать, что санкции ввели формально за Крым, так что не стоит их привязывать к Минску, а их стоит привязывать к Крыму, как минимум, хотя бы номинальному старту "минска" по Крыму).
Вот оно так медленно и неуклонно работает.
Так же как медленно, но неуклонно работают фундаментальные реформы.
Так же, как медленно и неуклонно мы будем становиться сильнее, если не наделаем глупостей. А они - слабее. Главное здесь - терпение и время. И я не устану этого повторять.
Юрий Богданов
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а вот как пенсионную принимать... так и МВФ не надо..
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