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 Военный самолет упал под Хмельницким, погибли двое пилотов

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что в 12.21 во время выполнения учебного полета была потеряна связь с самолетом Л -39 в районе населенного пункта Староконстантинов.

Об этом говорится на странице Командования Воздушных Сил ВСУ в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

В результате авиационной катастрофы двое пилотов погибли.
На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы. Причины авиационной катастрофы выясняются.

Военный самолет упал под Хмельницким, погибли двое пилотов 01

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