 Военный самолет упал под Хмельницким, погибли двое пилотов

Об этом говорится на странице Командования Воздушных Сил ВСУ в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
В результате авиационной катастрофы двое пилотов погибли.
На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы. Причины авиационной катастрофы выясняются.
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