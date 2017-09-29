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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (474) образование (1688) посол (1192) язык (3558)

 Мы переживаем не слишком легкий период венгерско-украинских отношений, но надеюсь на совместное решение проблемных вопросов, - посол Кешкень

венгрия

Венгерский посол отметил, что мы переживаем не слишком легкий период венгерско-украинских отношений и выразил надежду, что страны преодолеют этот период.

Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень надеется найти с Украиной совместное решение по статье нового украинского закона об образовании, которая касается языков национальных меньшинств. Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной культурным событиям осени 2017 года, которые пройдут при поддержке посольства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Наверное, сегодня вы видите в прессе, что мы сейчас переживаем не слишком легкий период венгерско-украинских отношений", - заявил Кешкень.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": МИД Венгрии о законе "Об образовании": "Украина может забыть об интеграции в Европу". ФОТО (обновлено)

"Я очень надеюсь на то, что мы пройдем этот этап, и также нам удастся найти совместное решение для тех проблемных вопросов, которые являются предметом споров", - сказал посол.
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У венгров хоть одна украинская школа есть? Нет? В сад!
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Прихвостней гитлера вообще надо накуй слать сразу и безоговорочно.
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Не знаю, как "прихвостней гитлера"...но "йоббики" - точно.
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Решение только одно-соевую банду Геть !!!
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Мы как раз ничего не переживаем, а ваши переживания нам до дупы.
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Поменьше обращать внимание на всякие вопли "друзей"...
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У венгров жесточайшая языково-национальная политика. Там все "народности и национальности" в Венгрии вообще под плинтус загнаны и не вякают. Так что пусть заткнутся. "Чья бы корова мычала", только не венгерская.
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Фино-угры - сволочи, со всех сторон обложили.
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Сами, будучи под властью австрийцев, вечно ныли про язык и автономию, ныли и при совке, что дескать русские давят и душат венгров, а теперь лижут Хуйла в зад и делают вид, что всё в порядке.
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****повторюсь:

Питання не в тому, що Венгрія, Расєя та інші рвуть Україну за свій ЯЗИК,
а в тому, що Україна ще нікому не перервала горло за свою українську мову!
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Да причем тут язык земля ... земля закарпатская вот что им жочется . Отсюда и песпорта и максимальный пропагандистский нахрап с союзе с русскими азиопами и румынской сраной сигуранцей
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вот поэтому и надо учиться в украинцев дипломатии, а не рвать горло, это все умеют...
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"Венгры продолжают чувствовать себя обделенными, хотя их
претензии на земли Словакии, Сербии, Хорватии, Австрии, Румынии и Украины в
исторической ретроспективе выглядят более чем сомнительными. Если послушать
венгерских националистов, то автономный край Воеводина в Сербии - это Венгрия,
Северная Трансильвания в Румынии - это Венгрия, северо-восток Хорватии -
Венгрия, наше Закарпатье - это само собой Венгрия, а Словакии вообще быть в
природе не должно - это «северная Венгрия» аж до границы с Польшей. Венгры
приводят этому массу исторических оправданий, начиная с того момента, когда
они, придя на рубеже ІХ-Х веков в Европу из Поволжья, Урала, Западной Сибири и
прочих глубин Евразии, не будучи даже индо-европейцами по языку, «обрели
родину», как они говорят, в этих краях. Хотя здесь жили даки, славяне, кельты,
существовали трансильванские княжества и Великая Моравия, простиравшаяся до
нашего Закарпатья...
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, межнациональные проблемы с венграми имеют место отнюдь
не только в украинском Закарпатье. Венгрия раздаёт свои паспорта всем желающим
в округе, и прежде всего в маленькой Словакии, в которой проживает
многочисленная венгерская диаспора, и с которой у Венгрии нет границ, так как
они входят в одну шенгенскую зону. Официальная Братислава бьёт в набат и
апеллирует к Брюсселю, где хватает более важных проблем. Когда Словакия
начинает зажимать венгерское меньшинство, Венгрия отвечает тем же у себя.Весьма сложным является положение венгерской диаспоры в
Румынии, где местный национализм часто зашкаливает. Венгрия также имеет весьма
натянутые отношения с Хорватией, а на границе с Сербией Будапешт даже собрался
строить «забор».А проблема сепаратизации закарпатских венгров по факту
существует давно. Многие из них не только не знают украинского или даже
русского языка, но и не хотят их знать вообще, даже советская власть их не
смогла перевоспитать. Они смотрят венгерское телевидение, читают венгерские
газеты и книги, живут по венгерскому времени замкнутыми анклавами, прежде всего
в Берегово и окрестностях, часто не особо даже скрывая враждебное отношение к
Украине как таковой. Несколько лет назад в Береговском районе имел место
нашумевший скандал с исполнением венгерского гимна перед заседанием райрады. В
этих краях везде вывешены венгерские флаги, а надписи на улицах сделаны по-венгерски
и далеко не всегда по-украински или по-русски. Дети этих людей учатся в
Венгрии. У большинства все родственники - в Венгрии. Они работают и решают свои
проблемы в Венгрии. На автопереходе Чоп-Захонь и на мосту через Тису, по
которой проходит граница, с утра не протолкнуться от закарпатских венгров,
едущих в Венгрию по делам на машинах с венгерскими номерами, а вечером эта
кавалькада движется в обратном направлении. У них не Ужгород - а Унгвар, не
Мукачево - а Мункач, и так далее. Словом, эти люди живут на востоке Венгрии, а
не на западе Украины.Политика Украинского государства по обретению среди этих
людей хотя бы минимальной симпатии провалена, да и нет этой политики вообще:
когда «элита» занята дерибаном, ей не до тонких материй межнациональных отношений.
Естественно, что получение закарпатскими венграми паспортов и второго
гражданства Венгрии было вопросом чисто техническим. Налицо целый анклав людей,
которые де-факто никогда не были и не станут гражданами Украины, и эту
территорию у Украины после развала Союза, державшего всех в узде, не отобрали
только по стечению обстоятельств, а также потому, что Евросоюз хоть и крайне
вяло, но несколько сдерживает национализм новых членов. Ведь Европе лишняя
напряженность на границах не нужна - ей других проблем хватает.

Зато этим умело пользуется Москва…"
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краснопузых пережили - переживём и венгров.
я бы не заострял вообще на етом внимания - побузят венгерские послы и угомонятся.
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надо просто не выбирать чью то сторону, а реально думать ЧТО именно прописано в Законе от Украины. Противникам закона на дух стульях НЕ усидеть.
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Закон отправлен на венецианскую комиссию. Вот и посмотрим.
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О чем можно говорить если правительство ходит по ЕС и не только и сшибает буквально деньги.Народ не понимает что все внешние да и внутренние проблемы государства плохо скажуться только на самом народе,ибо навязаны также из вне.Этот Закон - это подготовка к очень нехорошим событиям инициированная также нашими врагами.Прежде чем кричать про украинские школы в той же Венгрии спросите себя,допустим этнический украинец живущий в Венгрии выучившись в тамошней украинской (если б они там были) школе куда дальше учиться пойдет??В украинский ВУЗ?Ему дешевле учиться в Польше или той же Венгрии.Вчера Гриневич кричала что типа куда венгр пойдет учиться в Украине не зная государственного языка?Да никуда он не пойдет!
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Пока Орбан будет заглядывать в глаза Путину, ища у того одобрения, н икакого улучшения не предвидится.
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Все как обычно, венецианские фашисты так подчистят закон, что от его сути в дальнейшем ничего не останется.
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вЙобики негодуют и сильно озабочены. Как де так? Столько бабла угробили в развитие Закарпатья, в надежде, что им все на шару отвалится как Крым.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы переживаем не слишком легкий период венгерско-украинских отношений, но надеюсь на совместное решение проблемных вопросов, - посол Кешкень
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