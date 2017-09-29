 Мининформполитики объявило конкурс на создание брендбука Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
Отмечается, что основная задача конкурса - создать проекты моделей информационного продукта графического характера на тему: "Популяризация Украины в мире".
Государственный секретарь Мининформполитики Артем Биденко отметил, что Министерство ожидает талантливые идеи, способствующие формированию положительного образа нашей страны в мире.
"Украина - это страна, где сбываются мечты, страна возможностей и безграничного потенциала. Это место, где легко и весело жить, искать новое, удивляться каждому дню. Мы не боимся двигаться вперед, впитывать лучшее, искать новые пути. Поэтому мы призываем: давайте вместе покажем миру настоящую Украину - реальную, интересную, безграничную и несколько авантюрную", - сказал он.
В сообщении подчеркивается, что участие в конкурсе может принять каждый желающий и подать неограниченное количество предложений.
Заявка на участие должна быть подана до 25 октября (15:00) в печатной форме по адресу - Киев, ул. С. Петлюры, 15, со всем перечнем документов, а также продублирована на электронный адрес konkurs@mip.gov.ua. В случае вопросов, просим обращаться к контактному лицу - Софии Джуринской, по телефону +38 (044) 200-46-24.
Детали по оформлению и подаче заявок по ссылке.
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вроде все.
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Вот нарисуй - какую ты хочешь Украину.
А мечты сбываются. Поверьте.
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и нету других забот.
а там будемо дывытысь дали
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