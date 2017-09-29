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 Общество
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Все про:конкурс (751) Мининформполитики (264)

 Мининформполитики объявило конкурс на создание брендбука Украины

украина

27 сентября Министерство информационной политики Украины в рамках реализации Концепции популяризации Украины в мире объявило художественный конкурс на создание брендбука Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что основная задача конкурса - создать проекты моделей информационного продукта графического характера на тему: "Популяризация Украины в мире".

Государственный секретарь Мининформполитики Артем Биденко отметил, что Министерство ожидает талантливые идеи, способствующие формированию положительного образа нашей страны в мире.

"Украина - это страна, где сбываются мечты, страна возможностей и безграничного потенциала. Это место, где легко и весело жить, искать новое, удивляться каждому дню. Мы не боимся двигаться вперед, впитывать лучшее, искать новые пути. Поэтому мы призываем: давайте вместе покажем миру настоящую Украину - реальную, интересную, безграничную и несколько авантюрную", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Информационные войска Украины" стали самостоятельным проектом, - Мининформполитики

В сообщении подчеркивается, что участие в конкурсе может принять каждый желающий и подать неограниченное количество предложений.

Заявка на участие должна быть подана до 25 октября (15:00) в печатной форме по адресу - Киев, ул. С. Петлюры, 15, со всем перечнем документов, а также продублирована на электронный адрес konkurs@mip.gov.ua. В случае вопросов, просим обращаться к контактному лицу - Софии Джуринской, по телефону +38 (044) 200-46-24.

Детали по оформлению и подаче заявок по ссылке.
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брендбук? основные разделы: коррупция, кривосудие, кумовство во власти, рейдерство, взрывы боеприпасов при наличии тысяч хенералов, отсутствие закона о выборах и в следствии этого самих выборов, нищета и стоящие за всем этим олигархи во главе с барыженком. ничего не упустил? а ну да, чуть не забыл - еще украинцы много жрут и не строят будки.

вроде все.
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Это конкурс - нарисовать книжку, где будет Украина-мечта!
Вот нарисуй - какую ты хочешь Украину.
А мечты сбываются. Поверьте.
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ага. сбываются...только у пары-тройки сотен из 40-ка миллионов.
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Результатом ваших дій із втілення подібних мрій в кращому випадку буде намальована книга.Ви мрієте про мальовану книгу?
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мечта это офшорные бандиты на фонарях.
и нету других забот.
а там будемо дывытысь дали
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талантливые идеи, способствующие формированию положительного образа нашей страны в мире... Для формирования положительного образа нужно уничтожить рупцию, выгнать касабов и поднять уровень жизни людей. И тогда не нужно никаких брендбуков, мля!...
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Як треба зробити якусь творчу роботу, то Мінстець оголошує конкурс, а коли треба накласти гори лайна в коментарях на відомих сайтах, то підключає армію своїх ботів.
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