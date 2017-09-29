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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (428) Порошенко (13952) судебная реформа (632) Высший совет правосудия (95)

 Я жду, когда кандидатуры судей в новый Верховный Суд поступят мне на подпись, - Порошенко

суд закон фемида правосудие приговор вердикт

Президент Украины Петр Порошенко ждет список претендентов на должности судей в обновленный Верховный Суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы основали еще и новую судебную систему. Первая группа кандидатов в судьи Верховного Суда вышла из Высшего совета правосудия", - сказал глава государства в пятницу в ходе рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Высший совет правосудия рекомендовал назначить в ВСУ 25 судей, признанных недоброчестными

П.Порошенко добавил: "Я жду, когда эти кандидатуры поступят мне на подпись".

Напомним, Высший совет правосудия (ВСП) рекомендовал президенту Украины 111 кандидатов для назначения на должности судей Верховного Суда. 29 сентября ВСП объявил соответствующее решение, принятое по результатам рассмотрения материалов кандидатов на должности судей Верховного Суда
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"обновлённый", должно быть в кавычках. А зачем нам тогда антикорупционный суд, если уже есть новый обновлённый?
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Насчет кандидатур.
Как-то так.

Когда мне было 14 лет, я мечтал, что однажды у меня будет девушка.
В 16 лет у меня появилась девушка, но между нами не было страсти. Тогда
я решил жениться на страстной девушке.
В универе я встречался со страстной девушкой, но она была чересчур
эмоциональной.
Каждый пустяк превращался в страшную драму и грозил ей самоубийством.
Я решил жениться на стабильной женщине.
По окончании универа в встретил очень стабильную девушку, но она оказалась
ужасно скучной. Она была абсолютно предсказуемой и никогда не теряла
голову.
Жизнь с ней превратилась в рутину, и я решил жениться на девушке с
изюминкой.
Девушка с изюминкой оказалась слишком шебутной. Она постоянно кидалась
в крайности, заставляя меня чувствовать то суперсчастливым, то супернесчастным.
Она была суперэнергичной, но без целей в жизни.
Я решил женится на той, у которой есть настоящие амбиции в жизни.
Тогда я нашел себе умную, амбициозную девушку и женился на ней. Она
оказалась настолько умной и амбициозной, что развелась со мной через
год и отсудила себе все, что я имел.
Теперь я поумнел и стал мудрым, и ищу себе женщину с большими сиськами. (С)
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ждать - тоже тяжелая работа....президент работает...
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Сергей Харьков‏ @serobga 2 ч.2 часа назад
Барыга сознательно создает в стране невыносимые условия для западных инвестиций. Им не нужна конкуренция в стране. Все уже поделено!
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Надеюсь Барыгу эти судьи судить не будут,а будут сидеть вместе с ним.
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По ляму зелени с рыла,и то неплохой гешефт,но думаю там дороже.
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Сергей Харьков‏ @serobga 2 ч.2 часа назад
Осторожно не стройте ничего в ближайшие 2 года, иначе к вам приедет маньяк с ножницами и откроет построенное вами!

Ukrinform‏ @UKRINFORM

Порошенко їде на Прикарпаття - відкривати стадіон, завод і міст
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2314895-porosenko-ide-na-prikarpatta-vidkrivati-stadion-zavod-i-mist.html …
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Людей эвакуируют сразу? Или потом когда будут с последствиями бороться?
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Шоб ты уже перекинулся,ждун ты недоделанный ...
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жди...
конвертики и мешочки - за каждую подпись, как договаривались!!
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Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman 2 ч.2 часа назад
Тиллерсон уже почти прямо говорит: без честных судов и посадок коррупционеров, инвестиций не видать... А им пох..., разворовывают свою страну

Я жду, когда кандидатуры судей в новый Верховный Суд поступят мне на подпись, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2609
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Как кандидатуры якобы независимого суда может утверждать президент? В чем реформа?
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в том, что бабло от них сразу в слепые офшоры идёт. имени фэмиды
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Вот и камни с неба полетели.


Крымчане стали аномально быстро уходить на тот свет, - ученый

Впервые за историю демографии скорость роста женской смертности превысила мужскую. Если в 2014 году на 1000 мужчин 35-59 лет насчитывалось 1256 женщин этого возраста, то в 2015 году их оказалось всего 982, то есть на 28% меньше. Объяснений этому парадоксу в рамках классических медико-демографических концепций нет. Современная медицина не способна объяснить причину сверхсмертности в Крыму, утверждает доктор медицинских наук, профессор, главный специалист Института лидерства в управлении здравоохранением Игорь Гундаров.
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каждый день приходят новости о халатности, предательстве, убийствах, обнищании народа - это три головы - Порох, Луцик и Грося - и их подчинённые - их безнаказанность и барыжничество
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Итак, в стране произошел судебный переворот! Судьи, которые - всем давно очевидно - незаконно посадили однажды Юрия Луценко за решетку, вдруг успешно прошли все этапы конкурса в новый "реформированный" Верховный суд.
Друзья, как вы думаете, кто это сделал(проплатил):
1) Саакашвили;
2) Йуля;
3) Путен;
4) Ляжко;
5) "грантоеды";
6) свой вариант.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ жду, когда кандидатуры судей в новый Верховный Суд поступят мне на подпись, - Порошенко
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