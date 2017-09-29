 Я жду, когда кандидатуры судей в новый Верховный Суд поступят мне на подпись, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня мы основали еще и новую судебную систему. Первая группа кандидатов в судьи Верховного Суда вышла из Высшего совета правосудия", - сказал глава государства в пятницу в ходе рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.
П.Порошенко добавил: "Я жду, когда эти кандидатуры поступят мне на подпись".
Напомним, Высший совет правосудия (ВСП) рекомендовал президенту Украины 111 кандидатов для назначения на должности судей Верховного Суда. 29 сентября ВСП объявил соответствующее решение, принятое по результатам рассмотрения материалов кандидатов на должности судей Верховного Суда
656 23
Порошенко об экономике: "Самое худшее уже позади"(148)
Стык цивилизаций, особенности русского православия, грабли Министерства обороны. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(18)
"Бабий Яр - одна из самых глубоких ран, которые нанес Холокост", - Порошенко(81)
"Российская агрессия против Украины требует интенсификации работы", - СНБО о Концепции реформирования в условиях ЧП и в особый период(10)
Президент проти Антикорупційного суду. Головні причини(0)
Ключевой была тема миротворцев. Мы "вооружили" команду Трюдо необходимой информацией, - посол Шевченко о визите Порошенко в Канаду(10)
Порошенко скоординировал с Меркель подход к вопросу миротворцев на Донбассе и поздравил канцлера с результатами выборов(23)
Ответить
Как-то так.
Когда мне было 14 лет, я мечтал, что однажды у меня будет девушка.
В 16 лет у меня появилась девушка, но между нами не было страсти. Тогда
я решил жениться на страстной девушке.
В универе я встречался со страстной девушкой, но она была чересчур
эмоциональной.
Каждый пустяк превращался в страшную драму и грозил ей самоубийством.
Я решил жениться на стабильной женщине.
По окончании универа в встретил очень стабильную девушку, но она оказалась
ужасно скучной. Она была абсолютно предсказуемой и никогда не теряла
голову.
Жизнь с ней превратилась в рутину, и я решил жениться на девушке с
изюминкой.
Девушка с изюминкой оказалась слишком шебутной. Она постоянно кидалась
в крайности, заставляя меня чувствовать то суперсчастливым, то супернесчастным.
Она была суперэнергичной, но без целей в жизни.
Я решил женится на той, у которой есть настоящие амбиции в жизни.
Тогда я нашел себе умную, амбициозную девушку и женился на ней. Она
оказалась настолько умной и амбициозной, что развелась со мной через
год и отсудила себе все, что я имел.
Теперь я поумнел и стал мудрым, и ищу себе женщину с большими сиськами. (С)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Барыга сознательно создает в стране невыносимые условия для западных инвестиций. Им не нужна конкуренция в стране. Все уже поделено!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Осторожно не стройте ничего в ближайшие 2 года, иначе к вам приедет маньяк с ножницами и откроет построенное вами!
Ukrinform @UKRINFORM
Порошенко їде на Прикарпаття - відкривати стадіон, завод і міст
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2314895-porosenko-ide-na-prikarpatta-vidkrivati-stadion-zavod-i-mist.html …
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
конвертики и мешочки - за каждую подпись, как договаривались!!
Ответить
Ответить
Тиллерсон уже почти прямо говорит: без честных судов и посадок коррупционеров, инвестиций не видать... А им пох..., разворовывают свою страну
Ответить
Ответить
Ответить
Крымчане стали аномально быстро уходить на тот свет, - ученый
Впервые за историю демографии скорость роста женской смертности превысила мужскую. Если в 2014 году на 1000 мужчин 35-59 лет насчитывалось 1256 женщин этого возраста, то в 2015 году их оказалось всего 982, то есть на 28% меньше. Объяснений этому парадоксу в рамках классических медико-демографических концепций нет. Современная медицина не способна объяснить причину сверхсмертности в Крыму, утверждает доктор медицинских наук, профессор, главный специалист Института лидерства в управлении здравоохранением Игорь Гундаров.
Ответить
Ответить
Ответить
Друзья, как вы думаете, кто это сделал(проплатил):
1) Саакашвили;
2) Йуля;
3) Путен;
4) Ляжко;
5) "грантоеды";
6) свой вариант.
Ответить