 В результате взрывов на арсенале в Калиновке повреждены 2 тыс. домов, из них 16 не подлежат восстановлению, - глава Винницкой ОГА

В Винницкой области в результате взрывов боеприпасов на Калиновском военном арсенале, произошедших в ночь с 26 на 27 сентября, пострадали около 2 тысяч жилых домов, из них 16 домов не подлежат восстановлению. Об этом сообщил на сессии Винницкого горсовета председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В частности, пострадали дома жителей города Калиновка, сел Павловки и Сальника Калиновского района, а также сел Медведка, Лавровка и Дорожное Винницкого района.
По словам Коровия, наибольшее количество повреждений домов в селе Павловка - более 900 домов. Есть пострадавшие дома в Медведке, Дорожном, Лавровке, Сальнике, а также в самой Калиновке.
На ликвидации последствий взрывов в эти дни работали более 2 тысяч человек, в том числе более 100 саперов.
На данный момент, уже практически завершено обследование пострадавших населенных пунктов от боеприпасов, полностью восстановлено электроснабжение и восстанавливается подача газа в села.
26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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На своей странице в Facebook Саакашвили прокомментировал слова главы так называемой Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша, который заявил, что власть повела себя слишком мягко в ситуации с прорывом границы экс-губернатора Одессы и заявил, что стрелял бы на поражение при прорыве Саакашвили границы Украины.
«Я никуда не убежал, живу у себя дома в Киеве, и если ты такой смелый, в следующий раз, когда заедешь за очередным инструктажем в СБУ (Службу безопасности Украины), приходи сюда, я недалеко», - написал бывший грузинский президент.
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Винних - ніколи не покарають , а отже - будуть іще вибухи , будуть нові жертви !
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Странно как-то склады построили.. на окраине деревни..
Нужно было прямо посередине.. на центральной площади и строить.
Это во всем мире идиоты размещают опасные склады подальше от жилья.. нам так не нужно...
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