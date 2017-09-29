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 Политика Украины, Происшествия
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 В результате взрывов на арсенале в Калиновке повреждены 2 тыс. домов, из них 16 не подлежат восстановлению, - глава Винницкой ОГА

калиновка павловка

На ликвидацию последствий взрывов в эти дни работали более 2 тысяч человек, в том числе более 100 саперов.

В Винницкой области в результате взрывов боеприпасов на Калиновском военном арсенале, произошедших в ночь с 26 на 27 сентября, пострадали около 2 тысяч жилых домов, из них 16 домов не подлежат восстановлению. Об этом сообщил на сессии Винницкого горсовета председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, пострадали дома жителей города Калиновка, сел Павловки и Сальника Калиновского района, а также сел Медведка, Лавровка и Дорожное Винницкого района.

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По словам Коровия, наибольшее количество повреждений домов в селе Павловка - более 900 домов. Есть пострадавшие дома в Медведке, Дорожном, Лавровке, Сальнике, а также в самой Калиновке.

На ликвидации последствий взрывов в эти дни работали более 2 тысяч человек, в том числе более 100 саперов.

На данный момент, уже практически завершено обследование пострадавших населенных пунктов от боеприпасов, полностью восстановлено электроснабжение и восстанавливается подача газа в села.

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Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".



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Зима не за горами,а не у всех есть деньги на ремонт,то что Барыга выделил до людей не дойдет.
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"Барига виділив...", - сама побудова речення містить в собі помилку. Барига може тільки брехати, красти, вбивати, підривати...
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А вы вообще были в Калиновке? Та там всего 2 тысч. домов!!!
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Так в статье пишут, что речь не только про Калиновку, но и про окрестные села.
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Немного не по теме. Я про ублюдка,яроша. Было время ,я тоже надеялся на него. Но спустя после года,начались первые подозрения после его холостых похождений. А вот вам и заключительный аккорд этого ляшко № 2. -
На своей странице в Facebook Саакашвили прокомментировал слова главы так называемой Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша, который заявил, что власть повела себя слишком мягко в ситуации с прорывом границы экс-губернатора Одессы и заявил, что стрелял бы на поражение при прорыве Саакашвили границы Украины.
«Я никуда не убежал, живу у себя дома в Киеве, и если ты такой смелый, в следующий раз, когда заедешь за очередным инструктажем в СБУ (Службу безопасности Украины), приходи сюда, я недалеко», - написал бывший грузинский президент.
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ткнут по куску шифера, и на этом как всегда забота о народе кончится ....
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Вот вот.Во многих с полной вероятностью нарушены отопительные системы и это перед зимой по прогнозам ученых самой аномальной за последнеи 100 лет
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Того , хто це зробив - ніколи не знайдуть ...
Винних - ніколи не покарають , а отже - будуть іще вибухи , будуть нові жертви !
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В Сватово до сих пор не отремонтировали все дома, особенно частный сектор. Наверно, поезд ушел...
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Как все просто , такие убытки с боеприпасами, не в первый раз, когда нужны деньги на пенсии и зарплаты, из за того что власть за 4 года не научилась охранять такие склады, прийдется выделять опять деньги на восстановление, а восстанавливать нужно обязательно.
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Просто чудо,что целы люди и пострадало физически только 2 человека.
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если можно чему-то в этой ситуации радоваться, то это тому, что люди живы..., а все можно отстроить, была бы организация, желание и стройматериалы...
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Вже після Іловайська було добре видно, що Барига - українська КАТАСТРОФА. З такою легкістю відправити на розстріл дві тисячі наших патріотів-вояків може тільки лютий ворог. І не дивно, що він сміявсь разом з Турчиновим на вшануванні пам'яті Небесній Сотні. Під час Іловайська стала Небесна Тисяча. До сьогодні вже Небесні Десять Тисяч. Тепер будуть сто тисяч, потім мільон, потім десять мільонів.... І Петро буде сміятись все голосніше і голосніше. Але у мене питання не до Порошенка. В мене питання до українців: хіба ви цього не бачите? А, якщо бачите, чому не виходите на вулиці з вимогами дострокових президентських?
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...повреждены 2 тыс. домов..

Странно как-то склады построили.. на окраине деревни..
Нужно было прямо посередине.. на центральной площади и строить.
Это во всем мире идиоты размещают опасные склады подальше от жилья.. нам так не нужно...
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Эти склады десятки лет существовали и столько же лет расширялись,в мирное время всё было тихо- как на кладбище....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ результате взрывов на арсенале в Калиновке повреждены 2 тыс. домов, из них 16 не подлежат восстановлению, - глава Винницкой ОГА
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