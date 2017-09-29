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 Политика Украины
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Все про:финансирование (1292) Черныш (73) Министерство по вопросам оккупированных територий (178)

 "Бюджет министерства самый маленький из всех", - Черныш требует больше денег для МинВОТ

черныш

Предусмотренное проектом бюджета на 2018 год финансирование Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины должно быть увеличено.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

"Я не считаю его достаточным при тех объемах потребностей и проблем, с которыми сталкивается украинское государство в связи с агрессией Российской Федерации. Безусловно это капля в море. И наша позиция всегда была такая, что на все направления давать средства… Бюджет министерства самый маленький из всех", - сказал он.

По его словам, МинВОТ продолжает работу с народными депутатами и членами правительства, чтобы добиться увеличения финансирования.

"У нас много координационных функций, но мы считаем, что в бюджетах других министерств тоже могут быть предусмотрены деньги для преодоления последствий агрессии России", - добавил министр.

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Черныш рассказал, что продолжается работа по разработке государственной программы по координации действий различных органов власти в отношении работы с временно оккупированными территориями.

"Мы разрабатываем государственную программу, которая должна объединить все потребности, все усилия всех органов в этом направлении, и должна быть принята правительством как единый документ, который будет координационным механизмом", - рассказал Черныш.

По его словам, эта программа уже отработала со всеми министерствами, центральными органами власти.

"На данный момент она находится в Министерстве юстиции", - уточнил Черныш.

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А что это за министерство такое,ведь официально в Украине нет оккупированных территорий,а министерство есть.Пипец.
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езжай в Донецк и Луганск - там по пятницам подают!
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Это реально самое бесполезное министерство. Я не знаю, чем они занимаются.
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С каких налогов?! с тех, что платит оккупированная территория?!
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Зачем это министерство вообще нужно? Чем эти дармоеды занимаются?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Бюджет министерства самый маленький из всех", - Черныш требует больше денег для МинВОТ
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