 "Бюджет министерства самый маленький из всех", - Черныш требует больше денег для МинВОТ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.
"Я не считаю его достаточным при тех объемах потребностей и проблем, с которыми сталкивается украинское государство в связи с агрессией Российской Федерации. Безусловно это капля в море. И наша позиция всегда была такая, что на все направления давать средства… Бюджет министерства самый маленький из всех", - сказал он.
По его словам, МинВОТ продолжает работу с народными депутатами и членами правительства, чтобы добиться увеличения финансирования.
"У нас много координационных функций, но мы считаем, что в бюджетах других министерств тоже могут быть предусмотрены деньги для преодоления последствий агрессии России", - добавил министр.
Черныш рассказал, что продолжается работа по разработке государственной программы по координации действий различных органов власти в отношении работы с временно оккупированными территориями.
"Мы разрабатываем государственную программу, которая должна объединить все потребности, все усилия всех органов в этом направлении, и должна быть принята правительством как единый документ, который будет координационным механизмом", - рассказал Черныш.
По его словам, эта программа уже отработала со всеми министерствами, центральными органами власти.
"На данный момент она находится в Министерстве юстиции", - уточнил Черныш.
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