 Двух нынешних руководителей из Нацполиции подозревают в препятствовании митингующим во времена Януковича

Об этом Цензор.НЕТ сообщил начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.
По его словам, полицейских подозревают в системной реализации организованного бывшим Президентом Украины и высокими должностными лицами страны препятствования проведению митингов, собраний и демонстраций граждан, которое в том числе выражалось в разработке проектов постановлений КМУ, дающими разрешение на незаконное использование спецсредств (гранат) производства РФ и дальнейшей их противоправной выдаче работникам правоохранительных органов, для использования в отношении участников акций протеста в г.. Киеве в феврале 2014, а также координации действий (содействия) сотрудникам правоохранительных органов во время силовых акций в отношении митингующих 18-19.02.2014 г. в г.. Киеве, с применением насилия и оружия. Кроме того, одному из подозреваемых сообщено о подозрении по факту незаконного предоставления неправомерной выгоды (дополнительное нелегальное финансирование) работникам правоохранительных органов с целью склонения их к совершению преступлений в отношении участников протестов в г.. Киеве в 2013-2014 годах.
Сергей Горбатюк добавил, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Предварительно рассмотрение судом состоится не ранее 15.00
По данным Цензор.НЕТ, один из подозреваемых - действующий начальник Департамента общественной безопасности Нацполиции.
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твои дружбаны
3-я Отдельная Мотострелковая Бригада «Беркут» (3 ОМБР), в/ч 08803
Командир: Королюк Максим (позывной Беркут).
Численность: 4500 человек личного состава,
до 40 танков,
около 20 САУ,
до 6 РСЗО,
ствольная артиллерия.
Место дислокации: штаб бригады находится в г.Горловка по улице Победы 67а. История боевых действий. Нижняя Крынка. Троицкое. Иловайск. Шахтерск. Степано-Крынка. Логвиново. Углегорск. Дебальцево.
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- Имя, сестра, имя! (из х/ф)
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