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 Двух нынешних руководителей из Нацполиции подозревают в препятствовании митингующим во времена Януковича

горбатюк

Следователями Департамента специальных расследований ГПУ сообщено о подозрении троим бывшим высокопоставленным МВД Украины, двое из которых в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ не установила случаев использования на Майдане оружия, похищенного в отделениях МВД, - Горбатюк

По его словам, полицейских подозревают в системной реализации организованного бывшим Президентом Украины и высокими должностными лицами страны препятствования проведению митингов, собраний и демонстраций граждан, которое в том числе выражалось в разработке проектов постановлений КМУ, дающими разрешение на незаконное использование спецсредств (гранат) производства РФ и дальнейшей их противоправной выдаче работникам правоохранительных органов, для использования в отношении участников акций протеста в г.. Киеве в феврале 2014, а также координации действий (содействия) сотрудникам правоохранительных органов во время силовых акций в отношении митингующих 18-19.02.2014 г. в г.. Киеве, с применением насилия и оружия. Кроме того, одному из подозреваемых сообщено о подозрении по факту незаконного предоставления неправомерной выгоды (дополнительное нелегальное финансирование) работникам правоохранительных органов с целью склонения их к совершению преступлений в отношении участников протестов в г.. Киеве в 2013-2014 годах.

Сергей Горбатюк добавил, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Предварительно рассмотрение судом состоится не ранее 15.00

По данным Цензор.НЕТ, один из подозреваемых - действующий начальник Департамента общественной безопасности Нацполиции.
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Да всё нормалёк,вон Грицак Васёк вообще разрабатывал и осуществлял операцию *Бумеранг* по разгону Майдана,а теперь думает что он целый глава СБУ,Горбатюк,а почему Ваську предъявы нет?
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Им еще один Майдан предстоит разгонять,они опытные,за Барыгу теперь на все пойдут,теперь то у Беркута даже танки есть.
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У нас в Кривому Розі бачив на базі беркуту танки з шевронами тої пітушарні ще у 2013 році.
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Аваков -один из руководителей двух майданов-двурушник!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДвух нынешних руководителей из Нацполиции подозревают в препятствовании митингующим во времена Януковича
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