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 Политика Украины
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 Задержанный ФСБ РФ в Крыму военный Долгополов служил в ВСУ, но в 2014 году перешел на сторону оккупантов, - Генштаб

дмитрий долгополов

Задержанный в Крыму сотрудниками ФСБ России Дмитрий Долгополов ранее проходил службу в ВСУ, а в 2014 году после оккупации Крыма перешел на службу в российской армии.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один пример печальных перспектив предателей Украины. Дима Долгополов. Служил в рядах ВС Украины (майор, заместитель по работе с личным составом в артиллерийском дивизионе 406 обаг в Симферополе), в 2014-м предал присяге и перешел на службу к оккупантам, потому что там больше денег платили. Сейчас задержан ФСБ. Я сомневаюсь, что Дима действовал в Крыму под глубоким прикрытием, потому что является специалистом по "погружению" в других сферах. Санкция статьи ь275 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Выводы делает сами. Бог, он такой, все видит". - заявил Селезнев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупационные власти Крыма задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу Украины, - росСМИ

Задержанный ФСБ РФ в Крыму военный Долгополов служил в ВСУ, но в 2014 году перешел на сторону оккупантов, - Генштаб 01


Данные о Дмитрие Долгополовом с сайта Миротворец.

Задержанный ФСБ РФ в Крыму военный Долгополов служил в ВСУ, но в 2014 году перешел на сторону оккупантов, - Генштаб 02

Задержание Долгополова.

Задержанный ФСБ РФ в Крыму военный Долгополов служил в ВСУ, но в 2014 году перешел на сторону оккупантов, - Генштаб 03

Напомним, сегодня оккупанты задержали в Крыму двух человек: Анну Сухоносову и Дмитрия Долгополова, - по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
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а чо они ожидали?ведь предлагалось же добровольно в магадан ехать...не захотел.теперь принудительно поедет.
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Поверь. Там где он будет сидеть его так будут погружать, что он бы только воздух успевал хапать.
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Таких "диверсантов" еще лет на 100
Никогда без работы не останутся
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А может Дима просто сменил профессию и стал актером больших и малых театров эрэфии...
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А я что?! я ничего

так в статье написано "Дима Долгополов"
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о! так это все меняет!
перевербованного перевербовывали да не перевербовали...
так он поизносился уже...
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Притча о мудаках

Задержанный ФСБ РФ в Крыму военный Долгополов служил в ВСУ, но в 2014 году перешел на сторону оккупантов, - Генштаб - Цензор.НЕТ 9410

Жили-были мудаки. Воровали, правда, совсем не по-мудяцки - не вагонами, не эшелонами - отраслями воровали! Недрами! Бюджетами! Но мудаками от этого быть все равно не переставали. А чтоб им воровать не мешали, напринимали мудаки мудацких законов. Ну, чтоб с теми, кто кричал "мудаки! воры!" расправляться втихушку. Чтоб шума в мире меньше было. Оппозиционер? Какой такой оппозиционер? Богохульник и свистопляс! Вот же, у нас и законы есть. Закон о защите чувств верующих. Закон о запрете искажения истории. Закон о борьбе с коррупцией. Общественный договор о патриотизме и духовности.
И все, вроде, работало. Потому, что в стране мудаков даже самый последний мудак из всех мудаков знал, зачем и против кого приняты эти законы. И как правильно их использовать.
Но вот однажды мудаки так разошлись, что взяли и украли - нет, не деньги, не нефть, не пенсионный фонд и даже не военный бюджет - полуостров! У соседней страны. Спи...дили целый полуостров и с выражением крысиных мордочек "а типа так оно и было" положили себе в карман.
А вместе с полуостровом украли и одну востроносую девушку.
Более того, девушку не просто украли, а расцеловали, раскрутили, распиарили и в Госдуму посадили. Ну, мудаки же, говорю.
Востроносая девушка в Госдуму пришла, носиком во все стороны покрутила, по углам понюхала, смотрит - бумажка.
Что за бумажка? Зачем? С какой целью положена?
Подняла.
Ага. Ого. О-го-го.
Закон о защите чувств верующих!

Девушка от свалившегося вместе с камнями с неба счастья аж замироточила. Боже, боже, как долго я этого ждала... Спасибо тебе, Россия! Спасибо тебе, Матерь Городов Савецких Великая Православная Русь!
Девушка воздела глаза в молитве, помироточила еще немного для приличия, вспомнила, что она же Мать-Прокурор, и принялась за дело.
Да как принялась!
Мудаки аж рот открыли.
Закон о защите чувств верующих, говорите? Ах вы суки непатриотичные! Куда смотрите, бл...ди! Вот у вас тут прям под боком один режиссер чувства правсолавные оскорбляет!!!!! Куда зенки отводите! Смотреть всем на режиссера! Нюхать! Языком пробовать! А вот он тут еще и историю искажает! А вы молчите??? Да какие ж вы после этого патриоты! Что? Заняты были? С коррупцией боролись? Так вот же он, лямы баксов на свою гнусь по офшорам из-за рубежа получал!!!! Что? Это кого надо режиссер? Авторитет, говорите? Особа, приближенная к истокам? Так может вы, агенты, с ним заодно? Будут вам щас, падло, авторитеты с пряниками. Щас я вас научу Родину-матушку-Царя-батюшку любить…
И как пошла сыпать законами, бумажками, офшорами, фондами, схемами - только клочки по закоулочкам.
Мудакам аж тошно стало.
Схватились они за волосы, давай их рвать на себе. Ой-ей-ей, как же так? А главное, сами, сами же эти мудяцкие законы и напринимали!
Ну, мудаки же, говорю.
А тут еще один товарищ объявился. Как поп из табакерки. Александр Калинин зовут. Как любезно сообщает нам агенство Чего-Изволите-РИА, ранее судимый за убийство, разбой и подделку документов. Лидер разрешенной террористической организации «Христианское государство» в общем.
Ну, какое государство, такой и лидер.
И давай этот лидер кинотеатры жечь.
И вообще христианско-государственный террор устраивать.
Мудаки совсем света белого невзвидели. Сидят, икают, даже не стонут уже. Господи, царь-баюшка, как же это? За что же нам напасть-то такая? Мы ж всего лишь воровали, да и то не до конца. Кое-что и на людишек оставалось немножко.
А девушка совсем разошлась. Царь-батюшка, говорите? А что ж тогда вот этот мудак про царя-батюшку бесовское прелюбодейское кино снимал? - говорит. А вот этот вот мудак ему через офшоры деньги переводил! - говорит. А этот мудак деньги давал! - говорит. А эти не патриоты, историю искажают, а они молчат! - говорит. И по мордам их их же законами - херак-с, херак-с.
Трещат мудяцкие чубы.
Любо дорого.
В общем, мораль этой истории такова: кто мне Поклонскую тронет - укушу.
Укушу, бл....ть!
Жги, Наташа. Полностью, всецело и категорически на твоей стороне. Разбубень их всех их же законами! Разнеси весь этот гадюшник их же скрепами! Херачь духовностью! Крой залпами патриотизма! Еб....нь величием! Насыпай жабогадючьим дустом! Не стесняйся. И ни в чем себе не отказывай.
А мудаки потому что.
А вы меня еще спрашиваете, зачем я на неё подписался.
Да это просто праздник души какой-то.
Сдается мне, это будет комедия.
Приятного всем просмотра.
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все равно непонятно. его фсб запрессовали за шпионаж, а на самом деле ? (хрен известно?)
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Какое предательство!? Просто - переприсягнул на верность и всего лишь...
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Братва, давите друг друга

Задержанный ФСБ РФ в Крыму военный Долгополов служил в ВСУ, но в 2014 году перешел на сторону оккупантов, - Генштаб - Цензор.НЕТ 3677starshinazapasaSeptember 27th, 16:16

Все-таки Кафка был дилетант. Жизнь опережает мечту так, что не снилось даже ему.
Помните, Вадим Коровин все время боролся с беспределом на дорогах? Одной из его постоянных точек был как раз Кутузовский. Он там все время ловил этих, на АМР, на выделенке. А менты его все время за это гоняли. Вадиму сломали руку, на него заводили уголовное дело по наезду на полицейского и пр. и пр.
Теперь чувак на АМР сбивает того самого мента, который стоял на этой самой выделенке, чтобы гонять таких, как Вадим - да и вообще прочих мешающихся проезду бояр пейзан - чтобы этому чуваку на АМР было удобнее ездить.
Либеральная общественность, конечно, сразу начала раскручивать тему, как проклятый фсбшник сбил героя, защищавшего простых водителей от нарушителей - но то такое, там инфантилизм врожденный. Фиг его знает, как можно в Москве дожить до взрослых лет и на полном серьезе считать, что менты на Кутузовском стоят для того, чтобы защищать простых пейзан от нарушителей.
Далее СМИ сообщают, что на место аварии приезжают какие-то люди в штатском и показывают корочки. И менты, стоящие над трупом только что убитого своего же собственного коллеги (!), всех отпускают, никого не оформляют, планов "Перехват" не объявляют и вообще вытягиваются по стойке смирно. Ну, а как же - корочка, номера. Виноваты-с. Давите нас и дальше, барин, пожалуйста. А мы всяких активистов и дальше будем пиздить, чтобы они не мешали вам нас давить. Ну и всяких прочих пейзан тоже, это уж само собой.
Но я, собственно, не про жаб с гадюками. Я все про тот же инфантилизм.

Вот если бы сейчас реально наступил бы тридцать седьмой, я вот, бл...ть, просто руку на отсечение даю - либеральная общественность писала бы сейчас в Фейсбук из лагерей смерти на Колыме - ах, ах, как можно радоваться трагедии, произошедшей с палачом Пупкиным, он всего лишь расстреливал преступников, защищая простых граждан.
Кто-нибудь правда до сих пор верит в возможность демократической революции в России?
Товарищ Колокольцев, не бойтесь. Можете совершенно спокойно продолжать сажать оппозицию, пи...дить по автозакам, заводить левые дела, возить мордой по столу, и вообще издеваться, как душе угодно - там не то, что никто руку с коктейлем Молотова на ваших псов не поднимет, там каждый раз плакать будут, когда один из них умрет, загрызенный соратниками.
И, таки да - не скорблю.
Братва, давите друг друга.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержанный ФСБ РФ в Крыму военный Долгополов служил в ВСУ, но в 2014 году перешел на сторону оккупантов, - Генштаб
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