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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:миротворцы (495) Теффт (130) Сурков (182) Волкер Курт (95)

 Волкер и Сурков встретятся в октябре, чтобы обсудить введение миротворцев на Донбасс, - Теффт

теффт

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в начале октября встретится с помощником президента России Владиславом Сурковым, чтобы обсудить вопрос введения миротворцев на Донбасс.

Об этом экс-посол США в РФ Джон Теффт сообщил в интервью "Коммерсанту", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Курт Волкер будет встречаться с Владиславом Сурковым в начале октября. Мы считаем важным попытаться прийти к взаимопониманию по вопросу о мандате возможной миротворческой миссии", - заявил он.

Экс-посол США подчеркнул, что мандат такой миссии должен быть основан на уважении к суверенитету Украины и способствовать восстановлению ее территориальной целостности.

"Те критерии, о которых я упомянул, очень важны и они будут ключевыми при принятии решения, поскольку мы исходим из того, что любая подобная операция должна прежде всего содействовать выполнению минских договоренностей", - заявил Теффт.

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Украина уже поставила свои условия:
1. Голубые каски - по всей территории Донбасса, включая "дыру" на границе с РФ.
2. Кацапов в Голубых Касках быть не должно.

Зачем повторяться...если рашка все равно на Совбезе ООН это заблокирует?
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это пока "хотелки", резолюции в ООН от Украины до сих пор нет.
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давай начинай : Зрада зрадная! Запад от Украины устал! и прочую пое...бень...
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Кренделя даже не спрашивают? Великий дипломат адназначна
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Из нового набора порохоцуциков? Гребут уже полный непотреб
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Ты, бот, так и не ответил про Лаврова. Зарплату не получишь?
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С чего бы это, клоун ты порохатый, я тебе должен отвечать? Да еще и за другана и торгового партнера твоего соевого истукана?
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Да можешь не отвечать. Оно ж и так все понятно.
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Волкер ! Дави сурка ! Чтобы у него кишки вылезли через прыщик на щеке !
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Да не будет ничего. Мы не пойдем на условия орков, кацапы заблокируют наши условия.
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так надо соглашаться. на линию разграничения, это лучше чем ничего.
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ХРЕН ТАМ! Это бужет ХУЖЕ чем сейчас...если только на линии разграничения.
Ни в коем случае!
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Хтось пояснить, чому введення миротворців в Україні потрібно узгоджувати з Московієй?!
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Рашка, кроме того, что сучья страна - агрессор...еще и член Совбеза ООН.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВолкер и Сурков встретятся в октябре, чтобы обсудить введение миротворцев на Донбасс, - Теффт
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