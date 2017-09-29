 Волкер и Сурков встретятся в октябре, чтобы обсудить введение миротворцев на Донбасс, - Теффт

Об этом экс-посол США в РФ Джон Теффт сообщил в интервью "Коммерсанту", сообщает Цензор.НЕТ.
"Курт Волкер будет встречаться с Владиславом Сурковым в начале октября. Мы считаем важным попытаться прийти к взаимопониманию по вопросу о мандате возможной миротворческой миссии", - заявил он.
Экс-посол США подчеркнул, что мандат такой миссии должен быть основан на уважении к суверенитету Украины и способствовать восстановлению ее территориальной целостности.
"Те критерии, о которых я упомянул, очень важны и они будут ключевыми при принятии решения, поскольку мы исходим из того, что любая подобная операция должна прежде всего содействовать выполнению минских договоренностей", - заявил Теффт.
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1. Голубые каски - по всей территории Донбасса, включая "дыру" на границе с РФ.
2. Кацапов в Голубых Касках быть не должно.
Зачем повторяться...если рашка все равно на Совбезе ООН это заблокирует?
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Ни в коем случае!
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