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 Политика Украины, Происшествия
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 Жители Калиновки после возвращения в свои дома обнаруживают повреждения: общий размер ущерба значительно увеличился, - глава райсовета

калиновка павловка

Детсады и школы в Калиновке заработают с понедельника.

Жители Калиновки после того, как вернулись в свои дома, обнаружили значительные повреждения, это все документируется, ущерб будет возмещен. Об этом в эфире "112 Украина" сказал глава Калиновского райсовета Василий Полищук, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера и сегодня работают все комиссии по документированию нанесенного ущерба. Значительно увеличилось количество материального ущерба: люди вернулись домой, увидели, что потолок начал осыпаться, повреждены придомовые территории. Мы все это документируем, уже сегодня утром губернатор проводил совещание по процедуре восстановления ремонта, замене окон, крыш. Средства в процессе, они уже вышли, к нам очень много обратилось благотворителей о помощи", - сказал он.

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Он также добавил, что школы в Калиновке заработают с понедельника.

"Школы будут работать с понедельника, а Павловская школа чуть позже, потому что там очень большой объем восстановительных работ. В больнице уже вчера работали приемное отделение, реанимация, сегодня работает поликлиника. Там повреждены более 100 окон, мы будем принимать меры по срочной замене окон", - добавил он.

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Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".


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Разграбления мусарами обнаруживают,или это не для прессы?
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Менты они и есть менты. Названия поменяли старым ворюгам. Технологии те же. - Зарабатывайте на лохах.
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Подозреваю что ущерб будет "значительно увеличиваться" еще пару лет пока у чиновников морда не треснет...
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Ты собираешься терпеть еще пару лет ? Ну ты и лох...
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Какие аккуратные дома!Никчемная власть не приняла никаких мер чтобы сохранить боездатнисть ВСУ,мир и спокий даже в глубоком тылу.За что нам такие беды от абсолютно никчемной и алчной влады?Люди вокруг Сватово,Балаклеи,Калиновки переживают такие страхиття из-за полного пофигизма правлячои коалиции Банд ПП и НФ.
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Схорела хата, гори и сарай. Взять бы топор и всех зарубить.
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Время приходит и уходит, входит и выходит, уйдет и придет...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖители Калиновки после возвращения в свои дома обнаруживают повреждения: общий размер ущерба значительно увеличился, - глава райсовета
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