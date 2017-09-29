 Жители Калиновки после возвращения в свои дома обнаруживают повреждения: общий размер ущерба значительно увеличился, - глава райсовета

Жители Калиновки после того, как вернулись в свои дома, обнаружили значительные повреждения, это все документируется, ущерб будет возмещен. Об этом в эфире "112 Украина" сказал глава Калиновского райсовета Василий Полищук, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера и сегодня работают все комиссии по документированию нанесенного ущерба. Значительно увеличилось количество материального ущерба: люди вернулись домой, увидели, что потолок начал осыпаться, повреждены придомовые территории. Мы все это документируем, уже сегодня утром губернатор проводил совещание по процедуре восстановления ремонта, замене окон, крыш. Средства в процессе, они уже вышли, к нам очень много обратилось благотворителей о помощи", - сказал он.
Он также добавил, что школы в Калиновке заработают с понедельника.
"Школы будут работать с понедельника, а Павловская школа чуть позже, потому что там очень большой объем восстановительных работ. В больнице уже вчера работали приемное отделение, реанимация, сегодня работает поликлиника. Там повреждены более 100 окон, мы будем принимать меры по срочной замене окон", - добавил он.
26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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