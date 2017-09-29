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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:болезнь (389) вакцина (294) дети (3425) детсад (166) запрет (1244) Ивано-Франковск (620) Минздрав (1457) Одесская область (1707) Тернопольщина (386) эпидемия (718) Минобразования (887)

 Непривитых от кори детей не будут пускать в детсады и школы в Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской областях, - Минздрав

корь

Чтобы остановить распространение кори в трех областях, где есть вспышка заболеваемости, Министерства здравоохранения и образования и науки вводят меры предосторожности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

"Из-за распространения инфекции, не вакцинированные против кори дети не будут допускаться в учебные заведения в Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской областях. В связи со вспышкой кори в Украине Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования и науки Украины пытаются не допустить дальнейшего распространения инфекции. В трех областях с наибольшим числом заболевших - Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской - дети, не получившие прививки от кори, не допускаются к посещению дошкольных и общеобразовательных учебных заведений до того момента, пока они не получат все необходимые дозы вакцины по календарю. С началом учебного года риск массового распространения инфекции значительно увеличивается", - заявили в МОЗ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вспышка кори на Одесчине: Двое детей умерли от осложнений заболевания

На начало сентября в Украине зарегистрированы 1627 случаев кори, двое детей в Одесской области умерли. Больше всего случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (747 случаев), Одесской (589 случаев) и Тернопольской (70 случаев) областях. В основном корью болеют дети. Однако регистрируется значительное число заболевших среди взрослых. Так, в этом году в Ивано-Франковской области заболели 591 детей (79% от всех заболевших), Одесской - 389 детей (66% от всех заболевших) и Тернопольской - 57 детей (81% от всех заболевших). Обычно болеют те, кто не был вакцинирован против кори.

МОЗ призывает родителей во всех областях Украины вакцинировать детей, чтобы уберечь их от этого опасного заболевания. Для защиты от кори, согласно календарю прививок в Украине, необходимо получить две дозы вакцины КПК. Качественная и безопасная вакцина против кори, паротита и краснухи (производства ГлаксоСмитКляйн, Бельгия) имеется во всех областях в достаточном количестве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине растет заболеваемость корью, - Минздрав

Корь является одной из главных причин детской смертности в мире. Она угрожает и детям, и взрослым, не защищенным прививкой. Заболевание проявляется высокой температурой, насморком, кашлем, сыпью, иногда к симптомам добавляются рвота и понос. Корь опасна тем, что может осложниться пневмонией или вызвать поражения головного мозга. Главная причина вспышек кори - низкий уровень охвата вакцинацией. В прошлом году меньше половины украинских детей были привиты от кори по графику. На конец августа 2017 г. второй дозой вакцины КПК по календарю прививок были защищены 61% детей в возрасте 6 лет.
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Неправильно! Потому что нет логики!
Если в саду привитые дети, то по логике им ничего не угрожает, под угрозой находится только не сам привитый ребенок, но во первых это уже ответственность родителей, а во вторых ограничивая посещение сада таким ребенком угроза не снимается, а отодвигается на более поздний возраст в котором заражение корью приведет к более тяжелым последствиям
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Все логично. Всех непривитых таким образом изолируют друга от друга и ограничивают распространение инфекции.
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А я может специально не прививал, что бы выработался естественный иммунитет, который вырабатывается кстати на всю жизнь (в отличии от прививки). А вы мне тут вдруг решили такое "благо" сделать
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Ваш ребенок может сам не болеть благодаря иммунитету, но одновременно с этим являться переносчиком. И он ставит под угрозу здоровье других детей.
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Каких "других"?! Это тех которые с прививкой и заболеть типа не должны?
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Еще раз для особо упоротых: Те, кто не прививает детей, делают это как правило осознанно и вполне понимают, что ребенок может (и даже должен) переболеть
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И пусть вирус свободно гуляет? Классно, давайте эпидемию устроим. Давно не было? У нас в Одессе холера бушевала, город закрывали. Зачем нам тогда вообще медицина?
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Почему не боретесь с распространением гриппа? Смертность от гриппа в десятки или даже сотни раз выше чем от кори, при этом болеет гриппом в тысячи раз больше.
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Это элементарно!
Это потому, что эпидемии гриппа возникают как минимум 2 раза в год, и вполне достаточно сделать себе раз прививку, что бы СРАЗУ понять, что она до сраки и не то что не помогает но и не облегчает. И ту начинаются росказни про разные штамы
С более "редкими" болячками типа кори, краснухи, ветрянки... проще между заболеванием и прививком скорее всего пройдет определенное время и можно потом говорить, что: нужно было делать еще раз а вы не сделали, вы купили не сильно качественную вакцину или что да, вы переболели но в легкой форме, а если бы не сделали то ОГО-ГО как бы вам было плохо. И это те болячки, которыми болеют один раз и вам не с чем сравнить ход болезни, а вот грипп вполне можно сравнить как прошло без прививки и как после
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Это бесполезно - если человек упорот - он не может понять другую точку зрения, не принять для себя - а даже понять. В основном это из-за неосведомленности.
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Обязательно выработается, если только раньше не помрет от опасной инфекции.
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Согласен на все 100. Особенно если начать копать в сторону качества материала от прививок, сроков давности и.т.д. ...Я зная семью очень квалифицированных медиков. Так
они категорически запретили своей внучке делать прививки.
Пы.Сы. Испугали ежа голой жопой. Просто справка о прививках будет стоить дороже.
Как-то так...
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Скажу более: если вы отказываетесь от прививки, то подписываете бумагу, что берете ответственность на себя. И если к примеру ребенок погибнет или станет инвалидом от болезни то виноват буду я (родитель полюбому виноват), а вот если аналогичная беда случится из за прививки, то врач отвечать не будет.
Беда в том, что у нас отрицают смертность от прививок (списывают на осложнения от других болячек), хотя смертность от них в той же Германии почему то есть (но наверное там просто уровень медицины ниже )
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Беда в том, что нет достоверной информации на основании которой можно оценить и сопоставить риск применения/неприменения вакцин, ее просто НЕТ. И одна из главных причин - отсутствует статистика (тем более честная) по заболевшим привитым и прививочным осложнениям.
В США специальный комитет за 20 лет (с 1991 г. по 2011) признал порядка 2000 тыс. случаев существенного вреда здоровью нанесенного в результате применения вакцин, сумма компенсаций составила порядка 2 млрд. долларов. Сколько случаев серьезных поствакцинальных осложнений было признано у нас? кто может сказать.
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В той же Германии ребенка без справки о прививках в садик на порого не пустят. Хотите чтоб ребенок был непривитый - ходите в частный садик, за свои деньги.
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Ну когда вы уж говорите о Германии - то сначала научитесь работать как в Германии, не воровать как в Германии, законы соблюдать как в Германии - и только потом говорите о Германии.
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Чувак просто не знает, что в Германии детские сады трех видов: государственные, католические и "родительской инициативы". В все они платные!
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У вас не правильная информация по Германии. Но к примеру в Австралии такая хрень действительно существует, но подозреваю что и статистики по смертности от прививок в Австралии нет
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В Европе кстати уже давно отменили БЦЖ, по той простой причине, что эффект от ее применения равен 0.
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Правильная. Закон вступил в силу с этого учебного года.
И то же в некоторых других странах. В Италии и Франции, например.
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Правильно! Пусть создают свою школу где будут учиться декти без прививок. Только наверно эта школа проживет до первой эпидемии а потом пол школы уже будет инвалидами/на кладбище
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Вы не имеете права ограничивать права детей, прививка - дело сугубо добровольное, если человек не боится заболеть корью - то это его право.
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Все бы так... Но это инфекционное заболевание! И это несет угрозу для остальных детей!
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Для привитых оно не несет никакой угрозы. Намного большую угрозу несет заболеваемость гриппом - какого члена больные гриппом не сидят дома?
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Стопудово! Грипп на порядок опаснее большинства вирусных заболеваний и смертность от него выше
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Каким таким остальным детям?! Они же привитые им типа ничего не угрожает! Или угрожает и тогда расказы о пользе прививки просто пойдут коту под хвост?
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roshenko q - это же дети, а не бессловесные животные... Пофиг.., хотят родители прививки или нет - нужно что то с этим делать.., может менять закон... А так похоже родителям дают право на убийство...
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Тот факт, что непривитый ребенок является потенциальным разносчиком инфекции, тебя не смущает?
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Меня особенно смущает факт - что больные гриппом спокойно шарятся и всех вокруг заражают. Чем больной корью отличается от больного гриппом?
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Не знаю, кто с гриппом шарится. Когда человек болеет гриппом, он обычно дома сидит или в стационаре.
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А как же тогда ежегодно 10% населения планеты заболевают гриппом?
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Потому что на 100% обеспечить нераспространение вируса нельзя, можно его снизить. Прививки и изоляция непривитых на это и направлены.
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Тогда почему не ведется борьба с распространением гриппа такими серьезными методами как борьба с корью? Я например кори и ветрянки боюсь меньше чем гриппа.
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Ага, когда процент заболевших превысит если я не ошибаюсь 25%)))
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пасскажи это в Европе. Детей без прививки в садик на порго не пустят. Не хочешь прививать - пожалуйста, иди в платную школу или садик.
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От ваших прививок дети только болеют. Покупаете самое дешевое и негодное. Чтобы себе украсть. Пока националисты не станут занимать руководство в медицыне - лечиться у вас,бред. Это как и ваши стоматологи калечат зубы детям с детства. - Умышленно портя им здоровые зубы и превращая в постоянных клиентов. Эти уроды ,называют "лечением" сверление зубов. И выдерание их. В то время как причина боли - это обычная простуда нерва от переохлаждения.И вылечить элементарно - антибиотик от тройничного нерва. Но они вам это не скажут. Чтобы получить клиентуру и зарабатывать на вас.
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Я когда пошел в зубную клинику в Потсдаме(Германия) - Кстати совершенно бесплатно по страховке. И работают с клиентом два стоматолога сразу. Как при операции. Положили на специальную оборудованную кушетку. Я даже перепугался с непривычки ))) - У нас все сидя делается. Так немцы долго восхищались моими безупречными зубами и негодовали,что мне испортили один зуб в детстве наши долбанные медики. Даже профессора вызвали с другого конца города,чтобы изучить методы этих коновалов.
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Какая та фигня выходит! деньги (налоги) вы берете а детей не пускаете! Тогда не берите налоги!!

Тем более как писали выше каким образом не привитый ребенок может навредить привитым!!
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"каким образом не привитый ребенок может навредить привитым"

Сектанты-прививочники этого объяснить не могут, только пену пускают))
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Для общего развития, смертность от гриппа составляет порядка 5% заболевших (в цивилизованных странах так, если человек заболел гриппом и умер от почечной недостаточности - то причина смерти грипп, а не почечная недостаточность).
Смертность от кори - в десятки или даже сотни раз ниже чем от гриппа.
Почему никто не возмущается заболевшими гриппом?
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"По данным Всемирной Организации здравоохранения ежегодно в мире гриппом болеет каждый 3-й - 5-й ребенок и 5-й - 10-й взрослый." посчитайте сколько людей умирает от гриппа, и сравните с корью.
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МОЗ призывает родителей во всех областях Украины вакцинировать детей
Вот потому, что МОЗ только призывает и случилась вспышка заболеваемости.Если Украина цивилизованная страна, а не страна третьего мира, тогда привиты должны быть практически все, за исключением может быть каких-то особенных детей, не подлежащих вакцинации.
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Наведете порядок в медицине и лекарствах - тогда не вопрос.Пока действуют схемы раи богатыревой по закупке всякого негодного говна которое калечит детей - никого никуда не пускайте.
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Ни одна медицинская манипуляция, а тем более вмешательство в работу иммунной системы человека не может происходить по принуждению - это чисто фашистская система, тем более в отношении таких инфекций как корь, краснуха, ветрянка.
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Тем более, что школьное образование - это право конституционное. Интересно, как школы будут реализовывать право ребенка на обучение? Переведут всех на индивидуальное?
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Переведут всех на индивидуальное?

Дистанционное обучение уже реально работает.
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Моя старшая школу уже закончила дистанционно. Но это было ее желание и поддержка родителей. А как школы будут обеспечивать дистанционку для такого количества детей? Что ж посмотрим . . .
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Дистанционку школе обеспечивать проще чем очное обучение. Но в первом случае важен контроль родителей, который они не всегда могут обеспечить. Впрочем, это уже их проблема.
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"это чисто фашистская система" - это чистое словоблудие, причем здесь фашизм? Прививки - научно доказанный метод профилактики инфекционных заболеваний. ПГМ?
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А пускать непривитого ребенка, потенциально переносчика болезней, в группу нормальных детей - это не фашистская система?
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группе нормальных детей абсолютно не о чем переживать - они привиты и защищены.
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В 20-м веке сколько эпидемий было. Многие болезни только благодаря прививкам и побороли. Но у людей память короткая, сейчас все шибко умные стали.
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Канализация в городах, личная гигиена, питание стало лучше, доступ к врачебной помощи - вот почему стало меньше эпидемий.

А после массой вакцинации выросло количество аутоиммунных заболеваний и помолодели они очень. Аллергии, артриты, бронхиальная астма и т.д

А сколько детей, больных аутизмом после массовой вакцинации
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а сколько детей становятся овощами после менингита - но нет, прививки от менингита страшнее))
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А сколько детей получают инвалидность от осложнений после прививок? Я лично знаю такие случаи. Мама водит сына тринадцатилетнего за ручку, а всего лишь прививочку сделали, а организм не выдержал. А это единственный ребенок. И кто ответственность несет за это? Врач, фармацевт, производитель, продавец. Только одна мама.
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Этот миф происходит из единственной научной публикации, которая впоследствии была отозвана из журнала, поскольку автор был уличен в подтасовке данных.
Мальчик, известный публике под именем «пациент 11», выглядел вполне здоровым, пока ему не исполнился год и месяц. В этом возрасте начали появляться тревожные симптомы. При попытках говорить ребенок произносил все слоги очень медленно, растягивая звуки. Он демонстрировал стереотипные, многократно повторяющиеся движения рук. Состояние ребенка постепенно ухудшалось, и к полутора годам стало понятно, что речь идет об аутизме.
Другой ребенок, «пациент 2», развивался, как все дети, до года и девяти месяцев. Но потом он начал кричать по ночам и биться головой о кроватку. В дальнейшем у него тоже был диагностирован аутизм.
Оба ребенка в возрасте года и трех месяцев получили прививку от кори, краснухи и паротита. Оба, вместе с еще десятью детьми, стали героями знаменитого исследования Эндрю Уэйкфилда о связи между вакцинацией и аутизмом, опубликованного в 1998 году в известном медицинском журнале The Lancet.
Через несколько лет медицинский журналист Брайан Дир обратил внимание на одну маленькую деталь: в статье Уэйкфилда было указано, что первые признаки аутизма проявились у пациента 11 через неделю после прививки (а не за два месяца до нее), у пациента 2 - через две недели (а не через полгода). Это отчетливо противоречило словам родителей, у которых Дир брал интервью. Мама пациента 2 впоследствии объяснила это расхождение тем, что Дир давил на нее и требовал четкого ответа о времени начала заболевания, словно представитель бульварной прессы, и она растерялась. Папа пациента 11 сказал: «Если в статье Уэйкфилда действительно описан случай моего сына, то это явная фальсификация».
Озадаченный Брайан Дир добился того, чтобы Главный медицинский совет Великобритании запросил медицинскую документацию по всем детям, участвовавшим в исследовании Уэйкфилда. Там действительно обнаружилось множество несостыковок. Уэйкфилд утверждал, что исследованные им дети страдают от регрессивного аутизма (с утратой достигнутых навыков), - но этот диагноз был подтвержден только для одного мальчика. Гипотеза Уэйкфилда заключалась в том, что ослабленный вирус кори, содержащийся в вакцине, расселяется в клетках кишечника и вызывает воспаление, а затем приводит к появлению симптомов аутизма* - но по крайней мере некоторые из детей, у которых действительно были проблемы с кишечником, страдали от них еще до того, как получили прививку от кори. Чтобы обнаружить колит, доктор Уэйкфилд делал многим детям колоноскопию - весьма неприятное вмешательство - без каких-либо внятных медицинских показаний, что вызвало серьезные сомнения в этичности исследования. Ко всему прочему обнаружилось, что пациентов набирали по знакомству, преимущественно среди противников прививок.
* Идея о том, что в аутизме виноват не вирус, а консервант на основе ртути (мертиолят, он же тиомерсал), по-видимому, зародилась независимо от Уэйкфилда. По современным научным представлениям, содержавшиеся в вакцинах дозы консерванта неопасны, в том числе не повышают вероятность развития аутизма, но из сочувствия к обеспокоенной общественности многие производители все равно исключили его из состава вакцин.В общем, даже если допустить, что исследование Уэйкфилда не было сознательной фальсификацией, очевидно, что работа проведена крайне небрежно и данные, якобы подтверждающие гипотезу Уэйкфилда о связи прививок, кишечных расстройств и аутизма, буквально притянуты за уши. Для чего врачу понадобилось так рисковать своей репутацией? Пока Уэйкфилд еще был на вершине славы и раздавал направо и налево интервью о своих исследованиях, он подчеркивал, что, по его мнению, не следует прививать детей от кори, краснухи и паротита одновременно; необходимо использовать отдельные вакцины. Брайану Диру не составило труда выяснить, что одну такую вакцину от кори Эндрю Уэйкфилд как раз запатентовал - чуть меньше чем за год до того, как обнаружил страшную опасность комплексной вакцины. Существовал и ряд других интересных обстоятельств, типа сговора Уэйкфилда с компанией, которая собиралась судиться с производителями вакцин.

В Дании у каждого человека есть личный идентификационный номер, типа нашего ИНН, но только к нему привязывается еще и медицинская информация, в том числе данные о прививках и о поставленных диагнозах.
Это обстоятельство позволило проанализировать состояние здоровья всех детей, родившихся в промежутке с 1 января 1991 года до 31 декабря 1998 года, - в общей сложности их было 537 303, из них 440 655 были вакцинированы против кори, краснухи и паротита, а 96 648 по тем или иным причинам прививку не делали. В первой группе аутизм был диагностирован у 269 детей, а во второй группе - у 47. По грубым прикидкам получается, что аутизмом заболевает 0,06% детей в группе привитых и 0,05% в группе непривитых - вообще говоря, это гораздо больше похоже на статистическую погрешность, чем на строгую причинно-следственную связь. Но авторы работы использовали более сложные алгоритмы подсчета, их интересовал такой показатель, как person-years, количество лет, включенных в наблюдение, и, кроме того, они делали поправку на пол детей, их вес при рождении и ряд других факторов, которые, по статистике, могут оказывать влияние на вероятность развития аутизма. При таком подсчете получилось, что шансы заболеть аутизмом для вакцинированного ребенка даже ниже, чем для невакцинированного, - правда, уровень расхождения цифр примерно такой же, статистически недостоверный. К сожалению, опираясь на результаты этого исследования, мы не можем говорить «Вакцинация против кори защищает от аутизма!» - но и антипрививочники не могут говорить, что вакцинация против кори его вызывает*.
* Эти цифры хорошо иллюстрируют, почему важны большие выборки. Как бы мы их ни крутили и ни пересчитывали, у нас не получится вытянуть оттуда статистически достоверное отличие, если его там нет, - ни в одну, ни в другую сторону. А вот если бы мы взяли из всей популяции, например, только 50 привитых, среди которых случайно оказалось бы два человека с аутизмом, и только 50 непривитых, среди которых случайно оказались бы четыре человека с аутизмом, результаты получились бы намного интереснее.
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цілком підтримую!
досить з наших дітей лотерей зі щепленнями!
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И кстати, GSK это английская компания.Но какова постановка вопроса,ребята?Вы идете в аптеку,покупаете там вакцину и полностью несете ответственность за последствия.
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А за последствия всегда нужно нести ответственность, в том числе когда ничего не делаешь.
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Насколько эффективны прививки, а если да то почему такая паника, ведь "привитым" ничего угрожать не должно?
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по большому счёту - это дискриминация по признаку веры в прививки, к санитарным нормам не имеет никакого отношения, не принимать можно явно больного (заражённого) и только на время его заболевания (если оно грозит здоровью окружающих).
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Надо же и фармацевтическим фирмам к финансированию из бюджета присосаться. А деньги не малые
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Для того щоб заборонити невакцинованим дітям ходити в школу потрібні зміни в Конституцію та переписати з десяток Законів. А Накази МОЗ або Укази КМ є тільки третіми або четвертими в підзаконності актами
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Низкий уровень вакцинации - следствие закупки говна вместо вакцин.
Хотите, чтоб доверие восстанавливалось - закупайте европейскую, а не индийскую/кацапскую вакцину.
А не пускать в школу - это нарушение Конституции.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНепривитых от кори детей не будут пускать в детсады и школы в Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской областях, - Минздрав
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