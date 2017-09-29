 Непривитых от кори детей не будут пускать в детсады и школы в Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской областях, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
"Из-за распространения инфекции, не вакцинированные против кори дети не будут допускаться в учебные заведения в Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской областях. В связи со вспышкой кори в Украине Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования и науки Украины пытаются не допустить дальнейшего распространения инфекции. В трех областях с наибольшим числом заболевших - Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской - дети, не получившие прививки от кори, не допускаются к посещению дошкольных и общеобразовательных учебных заведений до того момента, пока они не получат все необходимые дозы вакцины по календарю. С началом учебного года риск массового распространения инфекции значительно увеличивается", - заявили в МОЗ.
На начало сентября в Украине зарегистрированы 1627 случаев кори, двое детей в Одесской области умерли. Больше всего случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (747 случаев), Одесской (589 случаев) и Тернопольской (70 случаев) областях. В основном корью болеют дети. Однако регистрируется значительное число заболевших среди взрослых. Так, в этом году в Ивано-Франковской области заболели 591 детей (79% от всех заболевших), Одесской - 389 детей (66% от всех заболевших) и Тернопольской - 57 детей (81% от всех заболевших). Обычно болеют те, кто не был вакцинирован против кори.
МОЗ призывает родителей во всех областях Украины вакцинировать детей, чтобы уберечь их от этого опасного заболевания. Для защиты от кори, согласно календарю прививок в Украине, необходимо получить две дозы вакцины КПК. Качественная и безопасная вакцина против кори, паротита и краснухи (производства ГлаксоСмитКляйн, Бельгия) имеется во всех областях в достаточном количестве.
Корь является одной из главных причин детской смертности в мире. Она угрожает и детям, и взрослым, не защищенным прививкой. Заболевание проявляется высокой температурой, насморком, кашлем, сыпью, иногда к симптомам добавляются рвота и понос. Корь опасна тем, что может осложниться пневмонией или вызвать поражения головного мозга. Главная причина вспышек кори - низкий уровень охвата вакцинацией. В прошлом году меньше половины украинских детей были привиты от кори по графику. На конец августа 2017 г. второй дозой вакцины КПК по календарю прививок были защищены 61% детей в возрасте 6 лет.
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Если в саду привитые дети, то по логике им ничего не угрожает, под угрозой находится только не сам привитый ребенок, но во первых это уже ответственность родителей, а во вторых ограничивая посещение сада таким ребенком угроза не снимается, а отодвигается на более поздний возраст в котором заражение корью приведет к более тяжелым последствиям
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Это потому, что эпидемии гриппа возникают как минимум 2 раза в год, и вполне достаточно сделать себе раз прививку, что бы СРАЗУ понять, что она до сраки и не то что не помогает но и не облегчает. И ту начинаются росказни про разные штамы
С более "редкими" болячками типа кори, краснухи, ветрянки... проще между заболеванием и прививком скорее всего пройдет определенное время и можно потом говорить, что: нужно было делать еще раз а вы не сделали, вы купили не сильно качественную вакцину или что да, вы переболели но в легкой форме, а если бы не сделали то ОГО-ГО как бы вам было плохо. И это те болячки, которыми болеют один раз и вам не с чем сравнить ход болезни, а вот грипп вполне можно сравнить как прошло без прививки и как после
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они категорически запретили своей внучке делать прививки.
Пы.Сы. Испугали ежа голой жопой. Просто справка о прививках будет стоить дороже.
Как-то так...
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Беда в том, что у нас отрицают смертность от прививок (списывают на осложнения от других болячек), хотя смертность от них в той же Германии почему то есть (но наверное там просто уровень медицины ниже )
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В США специальный комитет за 20 лет (с 1991 г. по 2011) признал порядка 2000 тыс. случаев существенного вреда здоровью нанесенного в результате применения вакцин, сумма компенсаций составила порядка 2 млрд. долларов. Сколько случаев серьезных поствакцинальных осложнений было признано у нас? кто может сказать.
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И то же в некоторых других странах. В Италии и Франции, например.
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Тем более как писали выше каким образом не привитый ребенок может навредить привитым!!
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Сектанты-прививочники этого объяснить не могут, только пену пускают))
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Смертность от кори - в десятки или даже сотни раз ниже чем от гриппа.
Почему никто не возмущается заболевшими гриппом?
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Вот потому, что МОЗ только призывает и случилась вспышка заболеваемости.Если Украина цивилизованная страна, а не страна третьего мира, тогда привиты должны быть практически все, за исключением может быть каких-то особенных детей, не подлежащих вакцинации.
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а по простому, -
КТО НЕ ЗАПЛАТИЛ ЧИНОВНИКУ ЗА СТЫРЕННУЮ СЫВОРОТКУ - НАХ...
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Дистанционное обучение уже реально работает.
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А после массой вакцинации выросло количество аутоиммунных заболеваний и помолодели они очень. Аллергии, артриты, бронхиальная астма и т.д
А сколько детей, больных аутизмом после массовой вакцинации
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Мальчик, известный публике под именем «пациент 11», выглядел вполне здоровым, пока ему не исполнился год и месяц. В этом возрасте начали появляться тревожные симптомы. При попытках говорить ребенок произносил все слоги очень медленно, растягивая звуки. Он демонстрировал стереотипные, многократно повторяющиеся движения рук. Состояние ребенка постепенно ухудшалось, и к полутора годам стало понятно, что речь идет об аутизме.
Другой ребенок, «пациент 2», развивался, как все дети, до года и девяти месяцев. Но потом он начал кричать по ночам и биться головой о кроватку. В дальнейшем у него тоже был диагностирован аутизм.
Оба ребенка в возрасте года и трех месяцев получили прививку от кори, краснухи и паротита. Оба, вместе с еще десятью детьми, стали героями знаменитого исследования Эндрю Уэйкфилда о связи между вакцинацией и аутизмом, опубликованного в 1998 году в известном медицинском журнале The Lancet.
Через несколько лет медицинский журналист Брайан Дир обратил внимание на одну маленькую деталь: в статье Уэйкфилда было указано, что первые признаки аутизма проявились у пациента 11 через неделю после прививки (а не за два месяца до нее), у пациента 2 - через две недели (а не через полгода). Это отчетливо противоречило словам родителей, у которых Дир брал интервью. Мама пациента 2 впоследствии объяснила это расхождение тем, что Дир давил на нее и требовал четкого ответа о времени начала заболевания, словно представитель бульварной прессы, и она растерялась. Папа пациента 11 сказал: «Если в статье Уэйкфилда действительно описан случай моего сына, то это явная фальсификация».
Озадаченный Брайан Дир добился того, чтобы Главный медицинский совет Великобритании запросил медицинскую документацию по всем детям, участвовавшим в исследовании Уэйкфилда. Там действительно обнаружилось множество несостыковок. Уэйкфилд утверждал, что исследованные им дети страдают от регрессивного аутизма (с утратой достигнутых навыков), - но этот диагноз был подтвержден только для одного мальчика. Гипотеза Уэйкфилда заключалась в том, что ослабленный вирус кори, содержащийся в вакцине, расселяется в клетках кишечника и вызывает воспаление, а затем приводит к появлению симптомов аутизма* - но по крайней мере некоторые из детей, у которых действительно были проблемы с кишечником, страдали от них еще до того, как получили прививку от кори. Чтобы обнаружить колит, доктор Уэйкфилд делал многим детям колоноскопию - весьма неприятное вмешательство - без каких-либо внятных медицинских показаний, что вызвало серьезные сомнения в этичности исследования. Ко всему прочему обнаружилось, что пациентов набирали по знакомству, преимущественно среди противников прививок.
* Идея о том, что в аутизме виноват не вирус, а консервант на основе ртути (мертиолят, он же тиомерсал), по-видимому, зародилась независимо от Уэйкфилда. По современным научным представлениям, содержавшиеся в вакцинах дозы консерванта неопасны, в том числе не повышают вероятность развития аутизма, но из сочувствия к обеспокоенной общественности многие производители все равно исключили его из состава вакцин.В общем, даже если допустить, что исследование Уэйкфилда не было сознательной фальсификацией, очевидно, что работа проведена крайне небрежно и данные, якобы подтверждающие гипотезу Уэйкфилда о связи прививок, кишечных расстройств и аутизма, буквально притянуты за уши. Для чего врачу понадобилось так рисковать своей репутацией? Пока Уэйкфилд еще был на вершине славы и раздавал направо и налево интервью о своих исследованиях, он подчеркивал, что, по его мнению, не следует прививать детей от кори, краснухи и паротита одновременно; необходимо использовать отдельные вакцины. Брайану Диру не составило труда выяснить, что одну такую вакцину от кори Эндрю Уэйкфилд как раз запатентовал - чуть меньше чем за год до того, как обнаружил страшную опасность комплексной вакцины. Существовал и ряд других интересных обстоятельств, типа сговора Уэйкфилда с компанией, которая собиралась судиться с производителями вакцин.
В Дании у каждого человека есть личный идентификационный номер, типа нашего ИНН, но только к нему привязывается еще и медицинская информация, в том числе данные о прививках и о поставленных диагнозах.
Это обстоятельство позволило проанализировать состояние здоровья всех детей, родившихся в промежутке с 1 января 1991 года до 31 декабря 1998 года, - в общей сложности их было 537 303, из них 440 655 были вакцинированы против кори, краснухи и паротита, а 96 648 по тем или иным причинам прививку не делали. В первой группе аутизм был диагностирован у 269 детей, а во второй группе - у 47. По грубым прикидкам получается, что аутизмом заболевает 0,06% детей в группе привитых и 0,05% в группе непривитых - вообще говоря, это гораздо больше похоже на статистическую погрешность, чем на строгую причинно-следственную связь. Но авторы работы использовали более сложные алгоритмы подсчета, их интересовал такой показатель, как person-years, количество лет, включенных в наблюдение, и, кроме того, они делали поправку на пол детей, их вес при рождении и ряд других факторов, которые, по статистике, могут оказывать влияние на вероятность развития аутизма. При таком подсчете получилось, что шансы заболеть аутизмом для вакцинированного ребенка даже ниже, чем для невакцинированного, - правда, уровень расхождения цифр примерно такой же, статистически недостоверный. К сожалению, опираясь на результаты этого исследования, мы не можем говорить «Вакцинация против кори защищает от аутизма!» - но и антипрививочники не могут говорить, что вакцинация против кори его вызывает*.
* Эти цифры хорошо иллюстрируют, почему важны большие выборки. Как бы мы их ни крутили и ни пересчитывали, у нас не получится вытянуть оттуда статистически достоверное отличие, если его там нет, - ни в одну, ни в другую сторону. А вот если бы мы взяли из всей популяции, например, только 50 привитых, среди которых случайно оказалось бы два человека с аутизмом, и только 50 непривитых, среди которых случайно оказались бы четыре человека с аутизмом, результаты получились бы намного интереснее.
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досить з наших дітей лотерей зі щепленнями!
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Хотите, чтоб доверие восстанавливалось - закупайте европейскую, а не индийскую/кацапскую вакцину.
А не пускать в школу - это нарушение Конституции.
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