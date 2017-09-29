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 ВСП подал на утверждение Президенту 111 кандидатов в Верховный Суд. СПИСОК

совет высший правосудия

29 сентября 2017 года Высший совет правосудия обнародовал решение, принятое по результатам рассмотрения материалов кандидатов на должности судей Верховного Суда.

Список рекомендованных кандидатов появился на сайте Высшего совета правосудия, сообщает Цензор.НЕТ.

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Участие в конкурсе приняли 653 кандидата из всех регионов Украины, среди которых действующие судьи, а также адвокаты и ученые с десятилетним стажем.

В результате ВСП рекомендовал 111 кандидатов на должности судей Верховного Суда.

Кассационный хозяйственный суд: Краснов Егор; Жуков Сергей; Погребняк Владимир; Мамалуй Александр; Вронская Анна; Рогач Лариса; Катеринчук Лилия; Песков Вячеслав;
Чумак Юрий; Данишевская Валентина; Мищенко Иван; Булгакова Ирина; Ткач Игорь; Мачульский Григорий; Селиваненко Владимир; Кушнир Игорь; Ткаченко Нина; Львов Богдан (и.о. главы Высшего хозяйственного суда); Баранец Александр; Дроботова Валентина; Суховой Валерий; Студенец Владимир; Стратиенко Людмила; Кибенко Елена; Билоус Владимир; Бакулина Светлана; Бердник Инна; Пильков Константин; Уркевич Виталий.

Отказано во внесении представления Матюхину Владимиру.

Кассационный уголовный суд: Антонюк Наталья; Стороженко Сергей; Яковлева Светлана; Огурецкий Василий; Лобойко Леонид; Остапук Виктор; Билык Наталья; Мазур Николай; Макаровец Алла; Марчук Наталья; Марчук Александр; Король Владимир; Голубицкий Станислав; Щепоткина Валентина; Британчук Владимир; Емец Александр; Лагнюк Николай; Кравченко Станислав; Наставный Вячеслав; Слынько Сергей; Стефанив Надежда; Шевченко Татьяна; Григорьева Ирина; Маринич Вячеслав; Могильный Олег; Матиек Татьяна; Бущенко Аркадий; Кишакевич Лев.

Отказано Франтовской Татьяне, отложено рассмотрение кандидатуры Яновской Александры.

Кассационный гражданский суд: Стрильчук Виктор; Гудыма Дмитрий; Мартев Сергей; Пророк Виктор; Штелик Светлана; Лесько Алла; Усик Григорий; Гулько Борис (и.о. главы Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел); Антоненко Наталья; Черняк Юлия; Олийнык Алла; Кузнецов Виктор; Карпенко Светлана; Билоконь Елена; Лященко Наталья; Хопта Сергей; Ткачук Олег; Журавель Валентина; Синельников Евгений; Высоцкая Валентина; Фаловская Ирина; Курило Валентина; Крат Василий; Луспеник Дмитрий; Червинская Марина; Сытник Елена.

Отложено: Симоненко Валентина; Коротун Вадим; Ступак Ольга; Погребной Сергей.

Кассационный административный суд: Золотников Александр; Гимон Николай; Анцупова Татьяна; Бучик Анна; Данилевич Надежда; Смокович Михаил (и.о. председателя Высшего административного суда); Прокопенко Александр; Ханова Раиса; Васильева Ирина; Грыцив Михаил; Князев Всеволод; Бывшева Людмила; Пасечник Светлана; Юрченко Валентина; Шипулина Татьяна; Коваленко Наталья; Олендер Игорь; Гончарова Ирина; Билоус Олег; Хохуляк Вячеслав; Шарапа Василий; Мороз Лариса; Берназюк Ян; Стародуб Александр; Сапрыкина Ирина; Бевзенко Владимир; Желтобрюх Ирина; Кравчук Владимир.

Отложено: Стрелец Татьяна; Мацедонская Виктория.

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Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия рекомендовал назначить в ВСУ 25 судей, признанных недоброчестными.
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По ним тюрьма плачет,а Барыга их назначит вершить "Правосудие".
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Во где топору бы погулять)) А все к этому и идет,третьего Майдане не будет,скорее будет бунт,бессмысленный и беспощадный.
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Мы сторонники бунта, но в рамках закона. Протестовать пойдем на избирательные участки своими бюллетенями. Ну а если большинство решит рубить всех топором, мы большинству подчинимся.
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Петро Олексійович вдало приспав Майдан.І потихеньку клептократична система переводить подих і повертається до свого звичного стану.
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Отак і невілюється Майдан.Потихеньку,тягуче будують "сучасну"вітрину "реформ",наповнюючи її старим,трухлим антикваріатом.По моєму місту видно,що ті ж самі риги ходять, керують у всіх сферах,але тількі ще огрядніші і лоску більше,поводяться себе як європейське графйо...Закидуючи руки на бидло,як містечкові Кім Чен Ини.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВСП подал на утверждение Президенту 111 кандидатов в Верховный Суд. СПИСОК
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