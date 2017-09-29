 ВСП подал на утверждение Президенту 111 кандидатов в Верховный Суд. СПИСОК

Список рекомендованных кандидатов появился на сайте Высшего совета правосудия, сообщает Цензор.НЕТ.
Участие в конкурсе приняли 653 кандидата из всех регионов Украины, среди которых действующие судьи, а также адвокаты и ученые с десятилетним стажем.
В результате ВСП рекомендовал 111 кандидатов на должности судей Верховного Суда.
Кассационный хозяйственный суд: Краснов Егор; Жуков Сергей; Погребняк Владимир; Мамалуй Александр; Вронская Анна; Рогач Лариса; Катеринчук Лилия; Песков Вячеслав;
Чумак Юрий; Данишевская Валентина; Мищенко Иван; Булгакова Ирина; Ткач Игорь; Мачульский Григорий; Селиваненко Владимир; Кушнир Игорь; Ткаченко Нина; Львов Богдан (и.о. главы Высшего хозяйственного суда); Баранец Александр; Дроботова Валентина; Суховой Валерий; Студенец Владимир; Стратиенко Людмила; Кибенко Елена; Билоус Владимир; Бакулина Светлана; Бердник Инна; Пильков Константин; Уркевич Виталий.
Отказано во внесении представления Матюхину Владимиру.
Кассационный уголовный суд: Антонюк Наталья; Стороженко Сергей; Яковлева Светлана; Огурецкий Василий; Лобойко Леонид; Остапук Виктор; Билык Наталья; Мазур Николай; Макаровец Алла; Марчук Наталья; Марчук Александр; Король Владимир; Голубицкий Станислав; Щепоткина Валентина; Британчук Владимир; Емец Александр; Лагнюк Николай; Кравченко Станислав; Наставный Вячеслав; Слынько Сергей; Стефанив Надежда; Шевченко Татьяна; Григорьева Ирина; Маринич Вячеслав; Могильный Олег; Матиек Татьяна; Бущенко Аркадий; Кишакевич Лев.
Отказано Франтовской Татьяне, отложено рассмотрение кандидатуры Яновской Александры.
Кассационный гражданский суд: Стрильчук Виктор; Гудыма Дмитрий; Мартев Сергей; Пророк Виктор; Штелик Светлана; Лесько Алла; Усик Григорий; Гулько Борис (и.о. главы Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел); Антоненко Наталья; Черняк Юлия; Олийнык Алла; Кузнецов Виктор; Карпенко Светлана; Билоконь Елена; Лященко Наталья; Хопта Сергей; Ткачук Олег; Журавель Валентина; Синельников Евгений; Высоцкая Валентина; Фаловская Ирина; Курило Валентина; Крат Василий; Луспеник Дмитрий; Червинская Марина; Сытник Елена.
Отложено: Симоненко Валентина; Коротун Вадим; Ступак Ольга; Погребной Сергей.
Кассационный административный суд: Золотников Александр; Гимон Николай; Анцупова Татьяна; Бучик Анна; Данилевич Надежда; Смокович Михаил (и.о. председателя Высшего административного суда); Прокопенко Александр; Ханова Раиса; Васильева Ирина; Грыцив Михаил; Князев Всеволод; Бывшева Людмила; Пасечник Светлана; Юрченко Валентина; Шипулина Татьяна; Коваленко Наталья; Олендер Игорь; Гончарова Ирина; Билоус Олег; Хохуляк Вячеслав; Шарапа Василий; Мороз Лариса; Берназюк Ян; Стародуб Александр; Сапрыкина Ирина; Бевзенко Владимир; Желтобрюх Ирина; Кравчук Владимир.
Отложено: Стрелец Татьяна; Мацедонская Виктория.
Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия рекомендовал назначить в ВСУ 25 судей, признанных недоброчестными.
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