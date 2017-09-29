 Спецслужбы РФ планировали акцию по дискредитации Украины с участием псевдо-блогеров и экс-"регионалки" Бондаренко, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
"Провокаторы планировали обвинить украинскую власть якобы в притеснениях журналистов и "свободной прессы". Для этого в Брюссель выехало несколько граждан Украины как "ораторы" круглого стола на тему: "Нарушения прав человека, ограничение свободы прессы и политические репрессии в Украине". Для усиления "эффекта" от их выступления и чтобы придать дополнительную "правдивость", организаторы планировали прямое включение из Киева, во время которого проплаченные "блогеры" и "журналисты" должны были подтвердить информацию о притеснениях и преследованиях", - сообщили в СБУ.
Сотрудники СБУ задокументировали, что "блогеров" и "журналистов" организаторы фальшивой акции наняли на "черном рынке труда" за 100 гривен каждого.
"Для предотвращения их идентификации европейскими партнерами, кураторы обязали "массовку" надеть черные очки в связи с якобы преследованиями в Украине и опасениями за собственную жизнь. Единственным широко известным обществу лицом на этом фейковом мероприятии была народный депутат Украины V, VI, VII созывов Елена Бондаренко, которая отказалась от дачи объяснений правоохранителям", - отметили в СБУ.
В сообщении также отмечается, что российская сторона частично изменила тактику антиукраинской деятельности, выделив отдельный вектор дискредитации Украины в глазах мирового сообщества с позиций европейских информационных площадок и с использованием, как и раньше, ложных и надуманных данных.
В рамках имеющихся уголовных производств планируется проведение допросов организаторов фальшивого съезда "блогеров" для документирования противоправной деятельности спецслужб РФ.
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ты шо, ценный какой-то?
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Построить великое будущее Путину не удалось, поэтому он решил создать для россиян великое прошлое.
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И к тебе доплыву, долечу, доеду.
Рядом с тобой поселюсь,
Ты будешь рада такому соседу.
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- Был у меня в роте один х...й!
Профессор лингвистики:
- Не в роте, а во рту!
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Деятельность Российского культурного центра в Киеве должна быть немедленно прекращена. Это структуры, которые занимаются психологическими, информационно-диверсионными кампаниями в Украине. В условиях тотальной войны, где информационная составляющая, не военная компонента, занимает чрезвычайно важную роль, позволять разгул российских спецслужб на территории Киева и других городов в условиях войны - не может позволить себе ни одно государство. Это очень большая роскошь. Мы же понимаем, кто сидит в этих центрах. В соглашении прописано: это дипломаты. Руководят дипломаты. Это ФСБэшник с погонами, который организует вокруг себя свою агентуру, который, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, может перевозить в своих машинах оружие, который может заниматься информационными спецоперациями.
Эти отношения надо заморозить, только не говорить, что это культурные отношения. Там сидят те ребята, которые затем осуществляют взрывы в центре города. В начале войны как член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны я имел информацию с ограниченным доступом о несколько сот российских грушниках на территории Киева. За три года я не слышал ни об одном задержанном, ни высланном, ни посаженном в изолятор СБУ! Поэтому и дальше будут взрывы, провокации.
больше https://www.radiosvoboda.org/a/28747049.html
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Креативненько.
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Креативненько.
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КиноПоиск рассказал, как искусственно накручивали "рейтинг" фильму оккупантов "Крым"
На российском сайте рекомендаций "КиноПоиск" искусственно накрутили рейтинг фильму «Крым» Алексея Пиманова, прославляющем русских фашистов-оккупантов.
Для этого были взломаны десятки тысяч аккаунтов пользователей, пишет в Фейсбуке главный редактор "КиноПоиска" Елизавета Сурганова.
"Сегодня утром у фильма было 70 тысяч отметок об ожидании и рейтинг 62%. Сейчас, когда мы удалили все скомпрометированные отметки, их осталось 17 тысяч, а общий рейтинг упал до 21%", - рассказала Сурганова.
В прокремлевском фильме «Крым» рассказывается о ватной любви севастопольца Саши и киевской журналистки Алены. События происходят в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым.
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Миротворцы не нужны на границе между DNR / LNR и Россией, это зона мира и спокойствия
США и Европа привели к власти Гитлера и Порошенко
С 2013 года НАТО развязывает агрессию против России
Также Балеарские острова в Испании требуют независимости
США помогли Грузии только с бесполезными ботинками в период кризиса
За 25 лет независимости ни одно проевропейское правительство в Украине не пришло к власти путем демократического голосования
Президент Литвы солгал, заявив, что Россия напала на Грузию в 2008 году, аннексировала Крым в 2014 году и участвует в войне в Украине
США и Украина выступают против предложения Путина о размещении миротворцев ООН на востоке Украины, потому что Вашингтон и Киев хотят предотвратить выполнение минских соглашений
США хотят уничтожить Россию
Украина является частью России как территориально, так и демографически
ЕС потратил 54 миллиона евро, чтобы сделать вывод, что только женщины могут рожать детей
Крым решил свою судьбу
Россия находится под беспрецедентным военным давлением
Украинская сторожевая башня на границе с Крымом транслирует российское радио в Украину
Россия сделала все, чтобы поддерживать нормальное сотрудничество с США
Украина имеет самые высокие цены на электроэнергию в Европе
Развертывание любых миссий на российско-украинской границе будет противоречить Минским соглашениям
Доклад ООН по Крыму основан на лжи
Порошенко призвал к «евроатлантическому джихаду» против России.
Испанский язык изучается как иностранный язык в Каталонии
Запад готовится напасть на Россию
Латвия и Эстония претендуют на российские территории, Польша хочет захватить Украину и Беларусь, Румынию Приднестровье
Украина управляется террористической хунтой
Литовский инструктор НАТО изнасиловал двух девушек в Донбассе
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Все таки уникальный памятник, конечно. И дело даже не в несогласованности родов, как совершенно правильно заметили пользователи интернета. Дело в том, что "Система вооружения - это совокупность образцов (комплексов) вооружения рода войск (сил), вида ВС и вооружённых сил в целом, предназначенных для выполнения определённых боевых задач. Может состоять из образцов одного или разных видов вооружения (например, система артиллерийского вооружения или система вооружения ПВО)" - как любезно сообщает нам словарь военных терминов.
Какую систему вооружений создал Калашников?
Автоматическое оружие системы Калашникова знаю.
Систему вооружений имени Калашникова... Не, не слышал.
Как вообще можно "изобрести" систему вооружений?
По каким характеристикам она может превосходить аналоги?
В общем, Салават Щербаков уникальный скульптор, конечно.
Запилить на памятник оружие противника, с которым он воевал, написать в эпитафии бессмысленную херню - а словосочетание "изобретатель системы вооружения" это просто полная, абсолютная, стопроцентно бессмысленная херня - поставить в этой херне запятые после пробела и не согласовать падежи - это, блин, надо уметь, конечно.
Гений, чо.
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"Спецслужбы РФ + Депутат Украины = Акция по дискредитации"
Намекаю.....
" Акция по дискредитации - Спецслужбы РФ =Депутат Украины", .....но депутат просто послал СБУ, о чём нам с радостью и сообщили статисты в погонах, синоптики диверсий...
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1. Коммунизм = советская власть + электрификация всей страны.
2. Советская власть = коммунизм - электрификация всей страны
3. Электрификация всей страны = коммунизм - советская власть
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