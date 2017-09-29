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 Очаги горения на военном складе в Калиновке с утра не наблюдаются. За ночь зафиксированы 8 взрывов, - Винницкая ОГА

калиновка артсклады

С 23 часов вчерашнего вечера до 9 утра зафиксированы 8 взрывов боеприпасов на складах в Калиновке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.

"На территории военного склада происходит одиночная детонация боеприпасов (с 23:00 28.09.2017 года зафиксированы 8 взрывов). По состоянию на 9:00 по результатам видеоразведки квадрокоптером ГСЧС территории военного склада Минобороны вблизи г.. Калиновка Винницкой области очагов горения не наблюдается, взрывы не зафиксированы. Продолжается возвращения граждан на собственном транспорте", - рассказали в ОГА.

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Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

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Обычное, армейское рас.пез.дяйство и пох.у.изм! Взлетели склады боеприпасов в воздух... та и хер с ними! Бюджет большой... Суки.
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При таком рас.пез.дяйстве - это не удивительно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОчаги горения на военном складе в Калиновке с утра не наблюдаются. За ночь зафиксированы 8 взрывов, - Винницкая ОГА
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