 Очаги горения на военном складе в Калиновке с утра не наблюдаются. За ночь зафиксированы 8 взрывов, - Винницкая ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.
"На территории военного склада происходит одиночная детонация боеприпасов (с 23:00 28.09.2017 года зафиксированы 8 взрывов). По состоянию на 9:00 по результатам видеоразведки квадрокоптером ГСЧС территории военного склада Минобороны вблизи г.. Калиновка Винницкой области очагов горения не наблюдается, взрывы не зафиксированы. Продолжается возвращения граждан на собственном транспорте", - рассказали в ОГА.
26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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