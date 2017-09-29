 Высший совет правосудия рекомендовал назначить в ВСУ 25 судей, признанных недоброчестными

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадске", на подпись Президенту будет передано 111 фамилий судей из 120.
Двум было отказано - это Матюхин и Франтовский.
По еще семерым вопросы были отложены - это Яновская, Симоненко, Ступак, Погребной, Коротун, Мацедонська и Стрелец.
Одна из членов Общественного совета добропорядочности Галина Чижик заявила, что возмущена таким результатом, поскольку из 30 судей, по которым было неудовлетворительное заключение - 25 представлены на подпись Президенту.
Отклонили в ВРП только кандидатуру судьи Франтовский, еще по четырем решение отложили.
По ее словам, у Президента в этом вопросе представительская функция: он обязан подписать представление от Высшего совета правосудия.
13 сентября под АП прошла акция с требованием не пускать в Верховный суд кандидатов с сомнительной репутацией.
По словам активистов, около 30 из 120 конкурсантов получили негативные выводы Общественного совета добропорядочности: судьи выносили неправомерные решения или не могут объяснить происхождение своих доходов.
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Того же, кого инфантильные лукашисты?
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Удиви меня, Петр Алексеич!
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только как же они без голов работать то будут? (хотя разницы, возможно, и не заметим))
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То же мне новость
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