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 Политика Украины, Общество
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Все про:Верховный Суд (426) общественный совет (44) Высший совет правосудия (93)

 Высший совет правосудия рекомендовал назначить в ВСУ 25 судей, признанных недоброчестными

совет высший правосудия

Высший совет правосудия объявил окончательный список кандидатов на должности судей Верховного Суда Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадске", на подпись Президенту будет передано 111 фамилий судей из 120.

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Двум было отказано - это Матюхин и Франтовский.

По еще семерым вопросы были отложены - это Яновская, Симоненко, Ступак, Погребной, Коротун, Мацедонська и Стрелец.

Одна из членов Общественного совета добропорядочности Галина Чижик заявила, что возмущена таким результатом, поскольку из 30 судей, по которым было неудовлетворительное заключение - 25 представлены на подпись Президенту.

Отклонили в ВРП только кандидатуру судьи Франтовский, еще по четырем решение отложили.

По ее словам, у Президента в этом вопросе представительская функция: он обязан подписать представление от Высшего совета правосудия.

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13 сентября под АП прошла акция с требованием не пускать в Верховный суд кандидатов с сомнительной репутацией.

По словам активистов, около 30 из 120 конкурсантов получили негативные выводы Общественного совета добропорядочности: судьи выносили неправомерные решения или не могут объяснить происхождение своих доходов.
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В Украине нет доброчестных судей,вообще нет ни одного,ибо стоимость должности в самом захолустном суде в Бердичеве стоит от 100000долларов.
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Бывший работодатель пристраивал своего сыночка на должность судьи, так в первый раз занес 50 000 денег, а там деньги взяли, посмеялись и сыночка даже на собеседование не пригласили. Сколько во второй раз заносили я не знаю, но трудоустроен.
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многие в прокуратуре и судах жалубтся, что там совесть в конец потеряли- деньги берут, а должность могут не обеспечить. Где честь у людей?
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хорошо, что ты злой крот а не злой шахтер. А был бы злым водолазом, я бы подумал что ты льешь воду на мельницу ( как бы мягче сказать) Саяно - Шушенской ГЭС.
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Ну, я узнал, что вы находите, что 25 - недобропорядочные. Что - дальше?
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Кого ты считаешь батькой?
Того же, кого инфантильные лукашисты?
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В Чернигове можно дом приватизировать с выселением жителей за 1000 у.е.
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Эти судьи и тех кто их рекомендовал - до следующего Майдана. А потом кто не успел ...смыться то ... . До думайте сами. Но думаю, хорошего мало.
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"да, это сукины дети, но это наши сукины дети" - подумает Порошенко и подпишет...
Удиви меня, Петр Алексеич!
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ну что ж, нам остается поступить с ними как несколько лет назад им устроили в Харькове!
только как же они без голов работать то будут? (хотя разницы, возможно, и не заметим))
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Такие ценные кадры нужны украинской коррумпированой власти. Они доказали свой праффисеанализм.
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Какая шоколадная "неожиданность"... в следующий раз, продолжайте выбирать в один тур, и не такое будет...
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вот это "реформа" - четверть(!) негодяев свободно прошли отбор и будут "судить". а "реформатор" кто?? да все он - наш пухленький петя порошенко!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВысший совет правосудия рекомендовал назначить в ВСУ 25 судей, признанных недоброчестными
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