 Высший совет правосудия рекомендовал назначить в ВСУ 25 судей, признанных недоброчестными

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадске" на подпись Президенту будет передано 111 фамилий судей из 120 .





Двум было отказано - это Матюхин и Франтовский.





По еще семерым вопросы были отложены - это Яновская, Симоненко, Ступак, Погребной, Коротун, Мацедонська и Стрелец.





Одна из членов Общественного совета добропорядочности Галина Чижик заявила, что возмущена таким результатом, поскольку из 30 судей, по которым было неудовлетворительное заключение - 25 представлены на подпись Президенту.





Отклонили в ВРП только кандидатуру судьи Франтовский, еще по четырем решение отложили.





По ее словам, у Президента в этом вопросе представительская функция: он обязан подписать представление от Высшего совета правосудия.





13 сентября под АП прошла акция с требованием не пускать в Верховный суд кандидатов с сомнительной репутацией.



