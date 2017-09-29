 Следователи СБУ и военной прокуратуры работают на складе в Калиновке, - Винницкая ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.
"Для отработки всех версий возникновения чрезвычайного происшествия, установления его причин и обстоятельств следователями собираются свидетельства очевидцев, в том числе задействованных в охране объекта военнослужащих части. Досудебное следствие не подтверждает информацию, распространенную рядом СМИ и интернет-ресурсами, о якобы задержании правоохранителями диверсионной группы террористов вблизи арсенала. Если вы владеете какой-либо информацией о чрезвычайном происшествии и лицах, причастных к совершению противоправных действий, просим обращаться на "горячую" линию Управления СБУ в Винницкой области по телефону (0432) 53-13-09. О ходе досудебного расследования Управление будет информировать общественность в определенных законодательством пределах и порядке", - рассказали в ОГА.
26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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