 Голосов в Раде для принятия медреформы пока нет, - Кононенко

"К сожалению, с медицинской реформой сложнее, чем с пенсионной. Под нее я пока голосов не вижу. По медицинской реформе даже в коалиции есть вопросы, в основном у депутатов-мажоритарщиков", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
И.Кононенко пояснил, что по медреформе у народных депутатов есть вопросы, прежде всего, связанные с формированием госпитальных округов в областях.
"Я уже говорил и с премьером, и с членами профильного комитета о том, что нужно собирать депутатов-мажоритарщиков и в привязке к конкретной территории находить компромиссы и решения, и обязательно выходить на результативное голосование в зале", - сказал политик.
Вместе с тем И.Кононенко отметил, что за проект пенсионной реформы в Верховной Раде будет достаточно голосов. "Под пенсионную реформу я вижу голоса в парламенте, и она будет проголосована", - сказал он.
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А медична реформа не така вже й важлива порівняно з судовою, щоб на підкуп депутатів кошти (з шоколадних офшорів) витрачати.
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Врач спрашивает медсестру:
- Ты наркоз дала больному?
Медсестра:
- А зачем? Он же глухонемой!
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Голосів у Раді для ухвалення медреформи поки немає, - Кононенко\\\\\\\\\\\\\\\
Не "поки" але "поки що"!
Ватруна Мітра мод офф.
то шо, реформа ця погано є? Невже настільки розвелось, порохоботів, злодіїв, убивць? Чи може нужно всіх людей, окрім ж.-ів, кацапів та кучмістів. Отут лишити хай їм трясця? А ми, завсігди зробим ше. Одну державу, замісто курдів. Поженемо їх сцяними вереньками та рай там зробимо. Пізніше. А тепер... Зраааада, памагітє, хулігани обслуживанія лішают, у меня пять дидов и всем запрещают разгаварівать на советском и нєту уколов і даже колбаса нє то что било.... Фощізьм!!11
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Депутаты жадничают с каждым днем!
Все деньги потратили на оплату голосов пенсионной реформы. (с) Кононенко
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