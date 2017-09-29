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Все про:ВР (23058) здравоохранение (178) медицина (1645) реформы (2861) Кононенко (357)

 Голосов в Раде для принятия медреформы пока нет, - Кононенко

кононенко

У проекта медицинской реформы пока нет достаточной поддержки в сессионном зале Верховной Рады для его утверждения, отмечает заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

"К сожалению, с медицинской реформой сложнее, чем с пенсионной. Под нее я пока голосов не вижу. По медицинской реформе даже в коалиции есть вопросы, в основном у депутатов-мажоритарщиков", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

И.Кононенко пояснил, что по медреформе у народных депутатов есть вопросы, прежде всего, связанные с формированием госпитальных округов в областях.

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"Я уже говорил и с премьером, и с членами профильного комитета о том, что нужно собирать депутатов-мажоритарщиков и в привязке к конкретной территории находить компромиссы и решения, и обязательно выходить на результативное голосование в зале", - сказал политик.

Вместе с тем И.Кононенко отметил, что за проект пенсионной реформы в Верховной Раде будет достаточно голосов. "Под пенсионную реформу я вижу голоса в парламенте, и она будет проголосована", - сказал он.

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Можна скористатись досвідом Августо Піночета ("Олімпійський" порожній під боком стоїть): всі депутанги, ссучені "правоохоронці" з кривосуддями, разом з чадами та домочадцами влізуть, ще місце для АП та КМ залишиться!
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Он вчера выиграл суд у Абромявичуса,самый честный суд в мире,вот теперь и трепется на радостях.
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лисий підсвинок расхрюкался на радощах, кучерявий кнур буде задоволений
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Що трапилось?! "Слуги народу" вкрай оборзєлі: взагалі "на роботу" болт забили?!
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На судову реформу голоси є, ждуть тільки відмашки коли на зелені кнопки натиснути.
А медична реформа не така вже й важлива порівняно з судовою, щоб на підкуп депутатів кошти (з шоколадних офшорів) витрачати.
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Не понял, а чего это билиардный шар опять вылез???
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***
Врач спрашивает медсестру:
- Ты наркоз дала больному?
Медсестра:
- А зачем? Он же глухонемой!
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Хорошая новость. Ибо в Украине хотят втюхать американскую систему, судя по этой стрхолюдной дуре из Детройта. А это - хана. Только для тех, у кого есть деньги. Даже не бедная Канада не идет по американскому пути. Вообще то странное равнодушие украинцев к этому вопросу. Люди, вас разденут и оставят без всего, случись заболеть!
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100%. А людей наших так раздели,что им уже и снимать нечего,может отсюда и равнодушие. Логика такая - нет 200тыс. баксов на лечение,так нет же и 20 тыс.,какая разница сколько нет.
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Ватруна Мітра мод он:
Голосів у Раді для ухвалення медреформи поки немає, - Кононенко\\\\\\\\\\\\\\\
Не "поки" але "поки що"!
Ватруна Мітра мод офф.

то шо, реформа ця погано є? Невже настільки розвелось, порохоботів, злодіїв, убивць? Чи може нужно всіх людей, окрім ж.-ів, кацапів та кучмістів. Отут лишити хай їм трясця? А ми, завсігди зробим ше. Одну державу, замісто курдів. Поженемо їх сцяними вереньками та рай там зробимо. Пізніше. А тепер... Зраааада, памагітє, хулігани обслуживанія лішают, у меня пять дидов и всем запрещают разгаварівать на советском и нєту уколов і даже колбаса нє то что било.... Фощізьм!!11
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Сарказм, пацанчику, не слишав? А даремно. Сам себе виставив в парашному вигляді. В школі ше 12-ти бальна система?
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К сожалению, с медицинской реформой сложнее, чем с пенсионной

Депутаты жадничают с каждым днем!
Все деньги потратили на оплату голосов пенсионной реформы. (с) Кононенко
.
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А ты думаешь не сцыкотно свой голос под такие "рехвормы" отдавать? Вот и нужна очччччень хорошая мотивация - пару тройку десятков лямов зелени.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГолосов в Раде для принятия медреформы пока нет, - Кононенко
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