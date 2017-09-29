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 Общество
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Все про:банки (1601) мошенничество (729) киберполиция (87)

 В Киберполиции рассказали о новом виде смс-мошенничества

карта банковская

В киберполиции Украины предупреждают о новой схеме смс-мошенничества в результате которой аферисты получают доступ к банковским счетам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

Смотрите также: Киберполиция разоблачила экс-чиновника, который продавал личные данные граждан. ФОТОрепортаж

Так, злоумышленники, используя услугу телекоммуникационных операторов по подмене номера (первых трех цифр кода оператора), отправляют смс-сообщение якобы от банка. В нем говорится о блокировке банком платежной карточки. Чтобы "разблокировать" карточку, мошенники предлагают позвонить на указанный в смс номер телефона. Если человек перезванивает, то аферисты запрашивают у него данные о номере банковской карты, CVV-код, пароль к интернет-банкингу и другие данные.

Во время телефонного разговора они говорят, что на номер мобильного телефона клиента будет отправлено смс-сообщение, с помощью которого карта будет разблокирована.

Имея всю эту информацию воры получают доступ к банковским счетам потерпевшего, откуда снимают все сбережения, перечисляя их на подконтрольные банковские счета.

В Киберполиции настоятельно рекомендуют не сообщать третьим лицам личные данные, с помощью которых они легко получат доступ к вашим банковским счетам. В случае получения подозрительных смс-сообщений лучше сразу сообщить об этом по номерам, которые размещены на подтвержденных официальных источниках, к примеру, на сайте банка.

Ранее в МВД рассказали о телефонных мошенниках.
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Практически ВСЕ СМС-мошенничества - на совести операторов.
Как и весьма недешевые "услуги", которые зачастую навязываются абонентам даже без их согласия.
Может, в консерватории что-то нужно поправить?
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БОЛЬШИНСТВО (но далеко не все)! Но основная причина мошенничества всё же в другом.
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И это тоже. Но Буратино (граждане) - это жертва мошенничества, а "рыжая" и "слепой" - мошенники. И задача правохранительных органов (по крайней мере, декларируемая) - брать за ж... мошенников, а не ограничиваться предупреждениями "жертв".
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Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое!
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На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь - И делай с ним, что хошь!
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бесполезная организация, реально столкнулся с этими долбоебами, зарплата 10000, но за что они ее получают, они и сами не знают!!!!!!
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За такую зарплату нормальных ITшиков не наймешь, потому и бесполезная.
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Есть такое.
В Альфа-банке есть утечка телефонов клиентов,может через колцентр,звонили с Киевстара!!!спрашивали данные карты,их послали,тогда пошли смс с угрозами о подаче в суд..блокировски ВСЕХ карт)))...Главное никогда не перезванивайте,последние 3 ваших звонка,дают им возможность,через оператора моб.связи,получить дубликат вашей сим-карты и списывать ваши деньги с карт.
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Ой.какой кайф набрать указанный в СМС номер и смачно послать собеседника на пуй!!!
Рекомендую!!!
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Пару месяцев назад был мне звонок.
какой то козел называет мое имя и спрашивает:
Козел: Здравствуйте (мое имя), это служба безопасности банка, вы пользуетесь услугами нашего банка?
Я: Говорю да
Козел: А в данный момент вы пользовались своей карточкой?

Я: Нет
Козел: А вы можете представить, что сейчас кто то пользуется вашей карточкой

Я: А ты можешь представить, что я сейчас приеду и тебе по репе настучу?
И тут от козла пошел отборной мат...
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Что характерно - этих мразей очень возмущает, когда ты не веришь в их обман.
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Я пароль в Приват24 диктовал:
- первая буква "ай" английская, на "i" украинская потом "ди", ну "дэ". Следующая опять "ай", дальше "эн", "а", "эйч", "ю" как русская "и" и "игрек".
товарищ наверное записывал, потому что сразу сказал "сука" и положил трубку
idinahuy
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У меня соседка с первого этажа, бабуля, лет... короче больше 80-ти. Рассказывала как к ней ночью звонили, мол внук в ДТП попал и нужно срочно 15000 грн. Бабуля, с юморком, все у него распросила, где, что и как, спросила о здоровье внука и того кого он типа сбил справилась... А тот старааается, рассказывает все.... Говорит, разговаривала минут 40. Потом ей уже надоело и спать захотелось. Говорит ему мол пошел на х*** у меня говорит нет внука....
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Вважаю найголовнішим СМС-Шахраєм компанію КиївСтар, яка без попереджень та пояснень блокує номери (з великими попередніми оплатами послуг на них), а потім змушує купляти нові пакети!
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Так перейдите на другого оператора.
У нас что - крепостное право?
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Так вийдіть зі своєї параллельної дійсності: у нас (можливо: наявний зговор) існують цілі регіони, що обслуговується в належній якості ТІЛЬКИ одним оператором мобільного зв"язку!
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А ну-ка расскажите нам, что это за большие оплаты услуг на номере?
Спамом занимаетесь, или мошенничеством, как в статье описано?
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Они "рассказали", они должны с этим бороться, эта херня уже 2 года процветает.
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Местонахождение мобильного определяется с точностью до 30 метров, если не точнее, почему же мошенников не винтят?
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онижыдети - тамжынашилюди, и работают эти тихушники как правило в самих этих банках или в кучмостаре.
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А много людей звонит в полицию после того как их удачно/неудачно пытаются так развести?
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в полицию не звонил, хотя была такая попытка кидка. Так же слали смс ки несколько раз, потом девочка какая то позвонила и представилась коллслужбой банка , и просила коды с одной из карт, и естественно была послана на путена. Через некоторое время позвонил на ее телефон - он как обычно уже был недоступен.
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Что-то я нифига не понял с подменой первых трех цифр (кода оператора).
Т.е. если у банка, допустим, телефон 067-123-45-67, то у мошенника должен быть такой же, но другого оператора, допустим такой 066-123-45-67, и тогда он подменяет первые три цифры - и вуаля, он теперь банкир?)) О вообще, кто-нибудь хранит у себя в мобиле телефоны банков, где у них открыты счета чтобы сличать со звонящим? Тем более в банке куча телефонов и позвонить могут в принципе с любого. А мне банкиры (настоящие) так вообще звонили с банка со своих личных мобил.
В остальном технология не новая и давным давно обкатанная на пенсах и прочих доверчивых людях. Киберполиции, по-моему, занимается иммитацией бурной деятельности, рассказывая нам о элементарных вещах. Они, наверное, за ретрансляцию таких очевидностей еще и бабки с бюджета регулярно получают?
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"Чтобы "разблокировать" карточку, мошенники предлагают позвонить на указанный в смс номер телефона. Если человек перезванивает, то аферисты запрашивают у него данные о номере банковской карты, CVV-код, пароль к интернет-банкингу и другие данные." ---- Ну если человек дурак и лох, то так ему и надо !
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Киберполиции рассказали о новом виде смс-мошенничества
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