 В Киберполиции рассказали о новом виде смс-мошенничества

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент киберполиции Нацполиции Украины.
Так, злоумышленники, используя услугу телекоммуникационных операторов по подмене номера (первых трех цифр кода оператора), отправляют смс-сообщение якобы от банка. В нем говорится о блокировке банком платежной карточки. Чтобы "разблокировать" карточку, мошенники предлагают позвонить на указанный в смс номер телефона. Если человек перезванивает, то аферисты запрашивают у него данные о номере банковской карты, CVV-код, пароль к интернет-банкингу и другие данные.
Во время телефонного разговора они говорят, что на номер мобильного телефона клиента будет отправлено смс-сообщение, с помощью которого карта будет разблокирована.
Имея всю эту информацию воры получают доступ к банковским счетам потерпевшего, откуда снимают все сбережения, перечисляя их на подконтрольные банковские счета.
В Киберполиции настоятельно рекомендуют не сообщать третьим лицам личные данные, с помощью которых они легко получат доступ к вашим банковским счетам. В случае получения подозрительных смс-сообщений лучше сразу сообщить об этом по номерам, которые размещены на подтвержденных официальных источниках, к примеру, на сайте банка.
Ранее в МВД рассказали о телефонных мошенниках.
6542 28
"Я следователь. Занимаюсь делом вашего сына. Ему грозит от 5 до 8 лет. Для решения проблемы нужно $2000", - в МВД рассказали о телефонных мошенниках. ВИДЕО(37)
Гадалки-мошенницы вынесли из дома пенсионерки в Житомире 100 тыс. гривен(44)
Валютные мошенники, завладевшие суммой, эквивалентной 12 тыс. долларов США, задержаны в Киеве, - прокуратура. ФОТО(17)
Мошенники в Донецкой области "настоятельно рекомендуют" бизнесу помочь деньгами на отдых детям, - Жебривский. ДОКУМЕНТ(12)
"Кредитовать некого". На что жалуются украинские банкиры(0)
Супруги, подозреваемые в мошенничестве, выпрыгнули из окна зала заседаний суда в Днепре во время избрания меры пресечения. ВИДЕО(83)
Организаторы фальшивого обменника в Киеве пытались сбежать с $10 тыс., полученными от клиентки. ФОТОрепортаж(47)
Как и весьма недешевые "услуги", которые зачастую навязываются абонентам даже без их согласия.
Может, в консерватории что-то нужно поправить?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Какое небо голубое!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Альфа-банке есть утечка телефонов клиентов,может через колцентр,звонили с Киевстара!!!спрашивали данные карты,их послали,тогда пошли смс с угрозами о подаче в суд..блокировски ВСЕХ карт)))...Главное никогда не перезванивайте,последние 3 ваших звонка,дают им возможность,через оператора моб.связи,получить дубликат вашей сим-карты и списывать ваши деньги с карт.
Ответить
Рекомендую!!!
Ответить
какой то козел называет мое имя и спрашивает:
Козел: Здравствуйте (мое имя), это служба безопасности банка, вы пользуетесь услугами нашего банка?
Я: Говорю да
Козел: А в данный момент вы пользовались своей карточкой?
Я: Нет
Козел: А вы можете представить, что сейчас кто то пользуется вашей карточкой
Я: А ты можешь представить, что я сейчас приеду и тебе по репе настучу?
И тут от козла пошел отборной мат...
Ответить
Ответить
- первая буква "ай" английская, на "i" украинская потом "ди", ну "дэ". Следующая опять "ай", дальше "эн", "а", "эйч", "ю" как русская "и" и "игрек".
товарищ наверное записывал, потому что сразу сказал "сука" и положил трубку
idinahuy
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У нас что - крепостное право?
Ответить
Ответить
Спамом занимаетесь, или мошенничеством, как в статье описано?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Т.е. если у банка, допустим, телефон 067-123-45-67, то у мошенника должен быть такой же, но другого оператора, допустим такой 066-123-45-67, и тогда он подменяет первые три цифры - и вуаля, он теперь банкир?)) О вообще, кто-нибудь хранит у себя в мобиле телефоны банков, где у них открыты счета чтобы сличать со звонящим? Тем более в банке куча телефонов и позвонить могут в принципе с любого. А мне банкиры (настоящие) так вообще звонили с банка со своих личных мобил.
В остальном технология не новая и давным давно обкатанная на пенсах и прочих доверчивых людях. Киберполиции, по-моему, занимается иммитацией бурной деятельности, рассказывая нам о элементарных вещах. Они, наверное, за ретрансляцию таких очевидностей еще и бабки с бюджета регулярно получают?
Ответить
Ответить