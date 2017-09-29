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 Политика Украины
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Все про:ВР (23058) земля (1570) кредит (2084) МВФ (2459) земельная реформа (83) Кононенко (357)

 Кононенко о пенсионной реформе: "Найдена модель, устроившая МВФ, и которая является проходной в парламенте"

кононенко

Украина выполнила основные условия очередного транша Международного валютного фонда (МВФ) по программе EFF и целесообразно довести до завершения работу по получению этого транша, а дальнейшие перспективы финансирования во многом будут зависеть от определенности по земельной реформе, считает заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

"Миллиард (транша), который мы планируем получить в этом году, нам надо брать и загонять его в резервы… В нынешнем году мы, по сути, выполнили все условия для получения транша. Но еще нужно проголосовать за пенсионную реформу и госбюджет", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

И.Кононенко отметил, что МВФ позитивно оценил предложенную украинской стороной модель пенсионной реформы и, возможно, будет рекомендовать ее другим странам.

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"Сейчас найдена модель, которая устроила наших международных партнеров, в первую очередь МВФ, и которая является проходной в парламенте", - отметил замглавы фракции БПП.

Он добавил, что МВФ удовлетворен макропоказателями проекта бюджета, внесенного в парламент, и предположил, что голосование за принятие бюджета позволит получить этот транш, возможно, еще в конце этого года.

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"Что касается следующего года - тут нужно крепко думать. Самое проблемное условие - введение рынка земли и принятие соответствующего пакета законопроектов перенесено на следующий год", - заявил И.Кононенко.

Он выразил уверенность, приведя в пример пенсионную реформу, что и по рынку земли можно найти модель, которая пройдет через парламент и устроит МВФ.

"Но необходима профессиональная работа министра АПК, которого, по факту, нет (министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый написал заявление об отставке - Ред.), министра финансов, премьер-министра с международными институтами, чтобы сформировать эту модель. Надеюсь, в следующем году такая модель продажи земли будет успешно сформирована", - отметил замглавы фракции БПП.

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Комментируя возвращение Украины на рынок еврооблигаций, И.Кононенко назвал его удачным, так как удалось частично реструктуризировать долги, снизить ставку с 7,75% до 7,375% и тем самым дать хороший сигнал для иностранных инвесторов.

"Это повод для последующих более удачных корпоративных размещений и, возможно, муниципальных размещений. Хотя на сегодняшний день у большинства местных бюджетов профицит, поэтому не думаю, что им нужны заимствования", - считает народный депутат.
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наша модель - это столыпинские галстуки для вас, 450 мразей!!!!
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Этот Кононенко давно должен сидеть в тюрьме,а он в Раде "заботится" о пенсионерах,которые ему и нахрен не нужны.Очевидное -невероятное.
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главное взять кредит, а там и трава не расти, потом будут продавливать продажу земли.
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кононенко-ты лучше о себе расскажи а вернее покайся
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Он скорее тебя придушит,чтобы ты такое не предлагал ему. Нашел кому о добродетели напомнить...
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Вы будете проходные на выход вместе с парламентов свора барыжатников.
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каждый, доживший до пенсии это государственный преступник, враг пенсионного фонда и МВФ (по ходу)
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получи медальку "За говновброс"
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отсыпь себе медалек шоколадных, сколько хочешь... хоть две
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"Миллиард (транша), который мы планируем получить в этом году, нам надо брать и загонять его в оффшоры, ой, в резервы"
Источник: https://censor.net.ua/n457406
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Видать есть причины думать что второй ребенок не от мужа.
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нет никаких денег януковича и быть их не может - это разводняк и лохотрон
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Да и понятно дураку, что рыгоаналы такой бы вой подняли если бы миллиарды долларов у них действительно конфисковывали.
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Кананенко,как тебе удалось избежать тюрьмы ? Шоколадник спас ? Признайся.
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эта модель устроила мвф))) - после этих слов вас нужно просто уничтожать, падлы
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Неужели люди на Майдане умирали за это отродье, которое называет себя властью.
Если Майдан хотел устроить геноцид украинского народа, тогда он этого добился.
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да, а еще пенсионер обязан умереть за день до выхода на пенсию
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МРАЗИ!!! ВСЕ ЗАКОНЫ ПРИНИМАЮТ НЕ РАДИ ЛЮДЕЙ, А РАДИ ТРАНШЕВ. Лишь бы что просунуть в парламенте, что бы транш получить, а там трава не рости.
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"Миллиард (транша), который мы планируем получить в этом году, нам надо брать и загонять его в резервы на офшоры.Деньги любят спокойствие.
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Барыги-воры - верните украденное и нам на куй не нужны будут кредиты которые вы разворовываете !!! Народ очередного осеннего "покращення" от вас не выдержит.. так что скоро ждите нас в гости !!
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Ну да лярд зелени подеребанить тут они быстро между собой в парламенте договорятся ублюдки
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Тю! Тут 800 лимонов за ночь на салюты пустили... ну там пару сел сожгли, ну то таке, не десять же! А эта подстилка за какой-то лярд переживает. Или не столько того бабла, сколько землицы хоцца? Все ж уже приелось, ещё бы в бричке по латифундиями покататься, да холопов поотстреливать?..
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А зачем нужно брать кредит, что бы загнать его в резерв?
Так и резервов, как говорили рэформаторы, у нас 18 лярдов.
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Тоесть МВФ требовала борьбы с коррупцией и принять антикоррупционные суды, но Барыги в ответ предложили еще рабам прикрутить пенсионную рехворму и продажу земель. МВФ вынуждено опять согласиться на такую альтернативу.
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Вообще прикольно,уже даже не стесняются,правду говорить ! Для того чтоб МВФ выделяло деньги для деребана власти,петин смотрящий договорился с большинством депутатов !
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... распределил 30% будущего транша между голосующими.
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Объясните логику:
Слова одного и того же "деятеля" в одном и том же интервью:

1. "Миллиард (транша), который мы планируем получить в этом году, нам надо брать и загонять его в резервы"

2. "Хотя на сегодняшний день у большинства местных бюджетов профицит, поэтому не думаю, что им нужны заимствования"

Т.е. в одном случае нужно брать кредит для того, чтобы положить его мертвым грузом "в резервы" (вопрос - нахрена?).
В другом - зачем нужны заимствования, если они не будут использоваться в операционной деятельности (что вполне логично).
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Он постеснялся сказать, что тот лярд попадет в слепой траст минуя Украину
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Отакий менеджмент від базарних сторожів!!!

А головне,що і МВФ не дає кредити для резервування коштів))))Вони ж вимагають чіткого планування щодо розподілення коштів.Щоб вони не пропали,а десь працювали.
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Буде зміна влади та вся ця мерзота полетить разом зі своїми законами.
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17 октября все ближе и ближе...кстати,берем пример с Молдавии-там парламент инициирует импичмент прокацапскому припизденту дадону
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ОТ ЖЕ МРАЗІ!!!!!!
Вони шукають модель пенсійної реформи,яка ЗОДОВІЛЬНИТЬ МВФ ТА БАРИГУ З КОМПАНІЄЮ!!!!

І НІ СЛОВА ПРО ПОТРЕБНІСТЬ ЛЮДЕЙ!!!!ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЛЮДЕЙ!!!!!
ТІЛЬКИ МВФ ТА ЗЕМЕЛЬКА ТУРБУЄ ВИРОДКІВ!!!!
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Закон сохранения денег в економике никто не отменял. Если депутаты для себя и своих прихвостней чиновников повысили пенсии, отменили налогообложение максимальных пенсий, то значит у кого то нужно урезать денег. Уже многие знакомые вообще не рассчитывают на пенсии. Жалко что нас обворовывают и заставляют платить дань в пенсионный фонд.
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А почему эта ТВАРЬ еще не замочена в ближайшем сортире?
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заседание кабмина.
- и так, на повестке дня два вопроса. Пенсионная реформа и назначение и.о. Укрзилизниці. Кандидитура утверждена. Предлагаем оклад 500 000 гривен. + премия в размере оклада. Красивая цифра получается. Миллион в месяц. Кто за? Все за. Отлично. Пенсионная реформа.
Предлагаю повысить минималку на 140 грн.

(громкий дружный смех в кабинете переходящий в истерику).........
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Вот когда выгодно варам парошенцам так и термин пириходный используеться)))
А как наколить обстановку настроить насиление против европы а европу против украины то и термин пириходный не нужен.
Вот кто мешал закон об образавои засунуть такую фишку мол мы согласны на пириходный пириод?
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Постановка вопроса как вам?Найдена модель которая устраивает МВФ и парламент,про народ ни слова.
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Хотелось бы узнать мнение МВФ по одному деликатному вопросу...
Я хочу купить дом, но не имею возможности.
Зато, имею возможность купить козу, но не имею желания.
Как мне поступить в этой ситуации?
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Дай Боже, щоб у кацапів почався кругообіг вантажів з їх "гумконвоїв", а там щоб дамбаські орки-"впопучленці" поступово масово почали реквізувати на потреби "молодих республік" золото, готівку, побутову техніку тощо з крамниць, ломбардів, ювелірних магазинів та банківських установ великих міст і містечок Московії.
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"Сейчас найдена модель, которая устроила наших международных партнеров, в первую очередь МВФ"________________________это какой то пи*дец! А ПЕНСИОНЕРОВ ЭТИ КОЗЛЫ СПРОСИЛИ????
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а зачем нас спрашивать? мы со всем согласны раз молча жрем покращення
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКононенко о пенсионной реформе: "Найдена модель, устроившая МВФ, и которая является проходной в парламенте"
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