 Кононенко о пенсионной реформе: "Найдена модель, устроившая МВФ, и которая является проходной в парламенте"

"Миллиард (транша), который мы планируем получить в этом году, нам надо брать и загонять его в резервы… В нынешнем году мы, по сути, выполнили все условия для получения транша. Но еще нужно проголосовать за пенсионную реформу и госбюджет", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
И.Кононенко отметил, что МВФ позитивно оценил предложенную украинской стороной модель пенсионной реформы и, возможно, будет рекомендовать ее другим странам.
"Сейчас найдена модель, которая устроила наших международных партнеров, в первую очередь МВФ, и которая является проходной в парламенте", - отметил замглавы фракции БПП.
Он добавил, что МВФ удовлетворен макропоказателями проекта бюджета, внесенного в парламент, и предположил, что голосование за принятие бюджета позволит получить этот транш, возможно, еще в конце этого года.
"Что касается следующего года - тут нужно крепко думать. Самое проблемное условие - введение рынка земли и принятие соответствующего пакета законопроектов перенесено на следующий год", - заявил И.Кононенко.
Он выразил уверенность, приведя в пример пенсионную реформу, что и по рынку земли можно найти модель, которая пройдет через парламент и устроит МВФ.
"Но необходима профессиональная работа министра АПК, которого, по факту, нет (министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый написал заявление об отставке - Ред.), министра финансов, премьер-министра с международными институтами, чтобы сформировать эту модель. Надеюсь, в следующем году такая модель продажи земли будет успешно сформирована", - отметил замглавы фракции БПП.
Комментируя возвращение Украины на рынок еврооблигаций, И.Кононенко назвал его удачным, так как удалось частично реструктуризировать долги, снизить ставку с 7,75% до 7,375% и тем самым дать хороший сигнал для иностранных инвесторов.
"Это повод для последующих более удачных корпоративных размещений и, возможно, муниципальных размещений. Хотя на сегодняшний день у большинства местных бюджетов профицит, поэтому не думаю, что им нужны заимствования", - считает народный депутат.
2447 64
Голосов в Раде для принятия медреформы пока нет, - Кононенко(14)
Дискуссия о необходимости антикоррупционного суда в Украине надуманная, - Кононенко(76)
Кадровый пакет для заполнения вакансий в органах власти может быть проголосован в октябре, - Кононенко(17)
Экс-министр экономики Абромавичус проиграл апелляцию: суд обязал его опровергнуть заявление в адрес Кононенко. ФОТОрепортаж(47)
Чому Саакашвілі потрібна Україна(0)
Суд заслушает обвинительный акт по делу о давлении на Абромавичуса 12 октября(2)
БПП поддержит все представления Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности, - Кононенко(77)
Ответить
Ответить
о заботливой власти.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
в оффшоры, ой,в резервы"
Источник: https://censor.net.ua/n457406
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если Майдан хотел устроить геноцид украинского народа, тогда он этого добился.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так и резервов, как говорили рэформаторы, у нас 18 лярдов.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Слова одного и того же "деятеля" в одном и том же интервью:
1. "Миллиард (транша), который мы планируем получить в этом году, нам надо брать и загонять его в резервы"
2. "Хотя на сегодняшний день у большинства местных бюджетов профицит, поэтому не думаю, что им нужны заимствования"
Т.е. в одном случае нужно брать кредит для того, чтобы положить его мертвым грузом "в резервы" (вопрос - нахрена?).
В другом - зачем нужны заимствования, если они не будут использоваться в операционной деятельности (что вполне логично).
Ответить
Ответить
Ответить
А головне,що і МВФ не дає кредити для резервування коштів))))Вони ж вимагають чіткого планування щодо розподілення коштів.Щоб вони не пропали,а десь працювали.
Ответить
Ответить
Ответить
Вони шукають модель пенсійної реформи,яка ЗОДОВІЛЬНИТЬ МВФ ТА БАРИГУ З КОМПАНІЄЮ!!!!
І НІ СЛОВА ПРО ПОТРЕБНІСТЬ ЛЮДЕЙ!!!!ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЛЮДЕЙ!!!!!
ТІЛЬКИ МВФ ТА ЗЕМЕЛЬКА ТУРБУЄ ВИРОДКІВ!!!!
Ответить
Ответить
Ответить
- и так, на повестке дня два вопроса. Пенсионная реформа и назначение и.о. Укрзилизниці. Кандидитура утверждена. Предлагаем оклад 500 000 гривен. + премия в размере оклада. Красивая цифра получается. Миллион в месяц. Кто за? Все за. Отлично. Пенсионная реформа.
Предлагаю повысить минималку на 140 грн.
(громкий дружный смех в кабинете переходящий в истерику).........
Ответить
А как наколить обстановку настроить насиление против европы а европу против украины то и термин пириходный не нужен.
Вот кто мешал закон об образавои засунуть такую фишку мол мы согласны на пириходный пириод?
Ответить
Ответить
Я хочу купить дом, но не имею возможности.
Зато, имею возможность купить козу, но не имею желания.
Как мне поступить в этой ситуации?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить