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 Происшествия, За рубежом
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 Российская ФСБ заявила о ликвидации крупных каналов поставок оружия из Украины

фсб

Федеральная служба безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел РФ пресекла деятельность групп и отдельных лиц, причастных к организации каналов поставок оружия из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы российской ФСБ.

"В 21 регионе страны (от центральной части России до Урала) проведены обыски у 62 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения, а также его контрабандным поставкам с территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате из незаконного оборота изъята 181 единица огнестрельного оружия: ручной пулемет Калашникова, 11 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок, 121 пистолет и револьвер ("Глок", "Вальтер", ПМ, ТТ, АПС, ПСМ, "Наган"), в том числе с глушителями, гранаты, основные части и комплектующие для изготовления более 200 единиц оружия, свыше 7000 боеприпасов различного калибра, более 18 кг взрывчатых веществ и средств инициирования взрыва.

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Также, как сообщает ФСБ, прекращена деятельность восьми мастерских по изготовлению боеприпасов, а также модернизации гражданских образцов оружия ограниченного поражения в боевые аналоги.

"Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению преступных связей задержанных, в том числе за рубежом, а также фактов возможной причастности к совершению иных противоправных деяний на территории Российской Федерации", - сказано в сообщении.

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я цих пєдріл не вибирав
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ФСБ РАБссии такое же дерьмо что и Лавров.
Мы никогда ни на кого не нападали и не проводили диверсионных и иных операций за рубежом,конец цитаты.
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Креативна Сотня‏ @kreatyvna100 43 мин.43 минуты назад
А рашики в котел попали в Сирии. Дейр отрезан, сотни убитых и раненых, два пленных ихтамнета. ИГ готовится взять Пальмиру

Российская ФСБ заявила о ликвидации крупных каналов поставок оружия из Украины - Цензор.НЕТ 9200
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Не Пальміру, а залишену для них зброю. Вони ж туди як на склад їздять, і кожного разу з "котлами", "боями" та блискавичними втечами героїчних іхтамнєтов.
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Це наші вам гумконвої. Зустрічайте. Від України з любов"ю.
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Они думали, что оружие как водичка. Разлил и высохло.
Тут так: привез пукалки, получил немного свинца назад.
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Гурьянов Сергей‏ @Segozavr

Россия списала долг странам Африки на $20 млрд. Если прибавить $35 млрд, списанных до этого, можно понять: африканцы - наши лучшие друзья.

Гурьянов Сергей‏ @Segozavr 18 ч.18 часов назад

Списанные Россией долги стран-должников типа Кубы, за последние 20 лет превысили $165 млрд. По 224 тыс руб на каждого российского пенсионера
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Поставки крупных партий оружия из России под видом гуманитарной помощи бандитам на Донбассе это акт доброй воли, борьба за мир во всем мире. А когда те же бандиты назад продали в Россию, чтобы как-то прокормиться, несколько стволов и попались, это ликвидация крупных каналов поставок оружия из Украины
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На РАБссии нет оружия.Украина снабдит быдло Педофила даже кухонными ножами с Краматорского завода НКМЗ.
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Юго Восток 🇺🇦‏ @Ale4kko 27 мин.27 минут назад
Обдроченцы вернули в эрефию кучу оружия, которое до этого сама эрефия им привезла на Донбасс. Это только верхушка айсберга. Все еще впереди.
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РАБссиянцы драпают с Дамбасса вместе с дерьмом своим.Ждём-с Мировую революцию на РАБссии.Уж пора,скоро 100 летие КацаКрысиного чЛенинского Майдана в Петрограде 7 ноября 1917 года.
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Так несколько дней назад об этом уже сообщали. Правда под заголовком "Россия прекращает оказывать гуманитарную помощь ДНР и ЛНР"
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Дидовукладали!

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Это оружие с лугандона и никаким боком оно к Украине не относится, рашка завезла в лугандон, а орки отжали себе прихватили в назад в рашку с собой, хоть там и стоит заградотряды всё равно провозят.
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Реекспорт зброї - що ж тут дивного? І чого москалі так не люблять той реекспорт? Що по газу, що по зброї, що по іхтамнєтам...
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Если реально с Украины уходит оружие в страну-бензоколонку - так это же прекрасно. КАто то из козломордых себя перестреляет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийская ФСБ заявила о ликвидации крупных каналов поставок оружия из Украины
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