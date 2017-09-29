 Российская ФСБ заявила о ликвидации крупных каналов поставок оружия из Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы российской ФСБ.
"В 21 регионе страны (от центральной части России до Урала) проведены обыски у 62 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения, а также его контрабандным поставкам с территории Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате из незаконного оборота изъята 181 единица огнестрельного оружия: ручной пулемет Калашникова, 11 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок, 121 пистолет и револьвер ("Глок", "Вальтер", ПМ, ТТ, АПС, ПСМ, "Наган"), в том числе с глушителями, гранаты, основные части и комплектующие для изготовления более 200 единиц оружия, свыше 7000 боеприпасов различного калибра, более 18 кг взрывчатых веществ и средств инициирования взрыва.
Также, как сообщает ФСБ, прекращена деятельность восьми мастерских по изготовлению боеприпасов, а также модернизации гражданских образцов оружия ограниченного поражения в боевые аналоги.
"Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению преступных связей задержанных, в том числе за рубежом, а также фактов возможной причастности к совершению иных противоправных деяний на территории Российской Федерации", - сказано в сообщении.
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Не путай с наполнением!
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Мы никогда ни на кого не нападали и не проводили диверсионных и иных операций за рубежом,конец цитаты.
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А рашики в котел попали в Сирии. Дейр отрезан, сотни убитых и раненых, два пленных ихтамнета. ИГ готовится взять Пальмиру
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Тут так: привез пукалки, получил немного свинца назад.
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Россия списала долг странам Африки на $20 млрд. Если прибавить $35 млрд, списанных до этого, можно понять: африканцы - наши лучшие друзья.
Гурьянов Сергей @Segozavr 18 ч.18 часов назад
Списанные Россией долги стран-должников типа Кубы, за последние 20 лет превысили $165 млрд. По 224 тыс руб на каждого российского пенсионера
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Обдроченцы вернули в эрефию кучу оружия, которое до этого сама эрефия им привезла на Донбасс. Это только верхушка айсберга. Все еще впереди.
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В Туле дорогу отремонтировали могильными плитами с воинского захоронения
Старые надгробия с именами героев-летчиков решили использовать при укладке новой дороги в Туле
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