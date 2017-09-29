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Все про:арест (10423) Боголюбов (17) Коломойский (851) суд (21658) Приватбанк (193)

 Суд арестовал четыре предприятия Коломойского и Боголюбова

суд закон фемида правосудие приговор вердикт

В частности, арестовано имущество Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината, Никопольского завода ферросплавов, Марганецкого горно-обогатительного комбината и "Днепроазота".

Печерский райсуд Киева арестовал имущество Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината, Никопольского завода ферросплавов, Марганецкого горно-обогатительного комбината и "Днепроазота". Эти предприятия контролируют бывшие собственники "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Определение от 14 сентября доступно в Едином реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Запрет наложен в рамках дела о махинациях "Приватбанка", которое было возбуждено еще три года назад. Должностные лица "Приватбанка" подозреваются правоохранителями в завладении 19 млрд гривен, выделенными Нацбанком на рефинансирование финучреждения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские олигархи Боголюбов и Коломойский получили гражданство Кипра за "солидные инвестиции" в экономику страны, - The Guardian

Следствие уверяет, что установило, что "Приватбанк" выдал 42-м подконтрольным предприятиям кредиты в размере от 18 до 73 млн долларов под залог имущественных прав на товар. Эти предприятия, в свою очередь, заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату и перечислив деньги на счета нерезидентов якобы с целью получения товаров. Однако поставка товаров не состоялась, а деньги не возвращены.

Отметим, 4 сентября Печерский районный суд Киева в рамках этого же дела арестовал здание завода "Биола" (Днепр), здание в Киеве, которое арендует телерадиокомпания "Студия 1+1", а также самолет Boeing.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коломойский и Боголюбов не реструктуризовали кредитный портфель "Приватбанка" до 1 июля, как обещали, - Минфин. ДОКУМЕНТ

Напомним, Кабинет Министров 18 декабря 2016 года принял решение о национализации "Приватбанка". С того момента 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.
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Беня зал об этом, просто сместится хозяин на вельможу
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Ну, да...Ну, да.... А было
Беня приди,
Беня спаси....

Надо было Бене вести себя как Ахметов.... сепаров поощерять. Был бы в почете и уважении со стороны власти.
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Т.е. все правильно, что бюджетные деньги вывели под фиктивный контракт за границу? Нужно их расцеловать...
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Во-первых, никто еще ничего не доказал.... Во-вторых, Беню раскурчивали отдать Приват уже года два так точно. И вполне вероятно, что как любой собственник, которого хотят лишить главного актива решил все-таки не бесплатно его отдавать. ...В-третьих, Вы правда считаете, что бизнес Ахметки "белый и прозрачный"? Бюджетные деньги присваивать можно совершенно разными способами. И в-четвертых, я не оправдываю действия Коломойского в плане вывода средств(если это действительно было и в том объеме о котором говорят фискалы).
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Я считаю что ахметка такая же гнида как и беня, и все остальные пинчуки, фирташи и дерапаски с боголюбовыми и григоришинами. Вывод денег в пустоту доказывать особенно не нужно, это очень очевидно.
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Согласна все гниды... Только вот в чем вопрос: "Почему расскручивают только Беню, а при этом все остальные еще больше жиреют?" И еще, доказывать надо, иначе мы и за компенсацию потом заплатим.
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Ну это вопрос не ко мне, ахметов вот дивиденды выплачивает, имеет право. Судя по международным рейтингам они все сильно потеряли, в том же лугандоне. Вся власть нынешняя в той или иной мере кучмовское детище, не могут они сами себя за хвост кусать, это не природно. Надеюсь что с 2019 го. года начнется реальное изменение приоритетов, если канешна наш плебс опять не заведет старую пластинку про бывших премьеров...
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Ну точно.... Именно из-за "грандиозных" потерь, которые последние годы бешенно возмещают Ротердами+ и прочими другими способами Ахметов массово скупает энергетический сектор страны.... И что начнется с 2019г? После президентских выборов? Опять начнется новый передел...Все, абсолютно все реальные кандидаты поддерживаются крупным бизнесом, которому придется отдавать потом "долги" за предвыборку.
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Ожебрачений плебс мусить нарешті почати згадувати, порівнювати і відділяти зерна від плевел. А не усі колишні прем'єри-кандидати підтримуються великим бізнесом олігархатом.
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Я не очень поняла Ваш коммент. Пока у нас нечего "выделять", т.к. (еще раз повторю) все абсолютно все кандидаты (а не бывшие премьеры) связаны с крупным бизнесом и строят свою компанию на популизме и лозунгах.
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Гасло про необхідність ліквідації контролю над країною з боку олігархату, за рахунок цього відкриття економіки світу з швидким залученням в економіку десятків мільярдів доларів зовнішніх інвестицій, та забезпечення у наслідку двозначних темпів зростання - це правильне гасло, а не популізм. Без втілення такого "популізму" країна загине вже найближчими роками.
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Ну так а Ахметов не махлює?А Льовочкін?Чи геніальний бізнесмен Добкін?Але ж вони торгові партнери...Закон один для всіх,чи тільки для тих,хто не з баригою???

Ой,а махінації в Панамі ви вже забули???
Вказаних осіб ви розціловуєте по добрій волі,чи за шоколад?
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По панамскому вопросу Порошенко четко сказали, там движения денег не было, или у вас слух избирательный как судебное право в Украине?
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ахаххах

"По панамскому вопросу Порошенко четко сказали" - хто сказав?ЛУценко,чи то ще Шокін казав?????

У вас все не сіра речовина в мізках,а шоколадна)))

І ви так невдало уникнули відповіді по команді та торговим партнерам бариги))))Думаєте,що ніхто не бачить ваші жалюгідні спроби вибілити баригу,та уникнути відповіді на конкретне питання???ТА ВСІ БАЧАТЬ,У ВАС ВСЕ ОБЛИЧЧЯ В КОРИЧНЕВІЙ РЕЧОВИНІ)))

Всі знають,що то за речовина смердюча,тільки такі боти як ви,думають,що то шоколад)))
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Вы классический тип психопата живущего в "несправедливом мире", если вы никому не верите то почему я должен верить вам? Лично я всегда жил хорошо, при Кучме было тяжеловато, в армии служил, хотя то было время "великих побед", а как в запас ушел все наладилось. У меня свое дело, я ни от кого не завишу, а вы бегайте с флагами выпучив глаза, порохоботы, юлеботы , путинососы и прочие, прочие, прочие, вечно недовольные...
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аххаха,відповіді на конкретні питання немає,методичка у вас не того формату)))Ще не обновили)))

"...У меня свое дело, я ни от кого не завишу..." - саме тому пишете коменти за браковану шоколадку в захист бариги та КО)))

БІльш убогого бота я ще небачив)))
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Добре, що у Вас хорошо, але у країни дуже погано: ВВП на душу $2194 - 21,6% середнього у світі, як у злиденних країнах Африки. І не зважаючи на таке падіння, темпи "зростання" українського ВВП на четвертому році "реформ" вдвічи нижчі від середньосвітового.
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Тобто, перебуваючи на дні, ми реально подовжуємо падіння.
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Вывести деньги за границу без НБУ невозможно физически. До типа национализации Приват прекрасно работал, был в прибыли, выполнял все свои обязательства.
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Это кто вам сказал? Там пирамида была классическая, чуть всю экономику страны не завалило, удивительно как еще выкрутились.
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Перед отжатием Приват показал прибыль в 600 миллионов, хотя потерял ооочень много в Крыму, России и на Донбассе. В нормальной стране свой банк поддерживают, а в Украине уничтожают - пострадавшему Привату рефинансирование давали под 31%, а остальным под 18.
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согласен - но то же мог делать и петя , условия те же - а вообще я лично думаю, шо каждый сам решал, как ему быть и шо делать - и для нас всех хорошо шо многие поступали так как они поступали
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не переживай отберут, главное за коммуналку вовремя плати
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Вобщем взялись за Беню основательно. Наверное раскулачат до исподнего.
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Олигархи воюют,а народ как всегда расплачивается
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и чем ты сейчас расплачиваешься?
Никопольским заводом ферросплавов ?
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Если ты не в состоянии понять сколько наших денег из бюджета пошло на приватбанк и как Ахметка под видом субсидий пилит наш бюджет,то это твои проблемы.И это всего лишь 2 примера,а их на порядок больше
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ну так в обеспечение именно наших денег, которые пошли из бюджета на приват, эти предприятия и арестовали.

чем ты недоволен ?
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Ахахахах) а тебе все божая роса)Нозови суммы дотации Приватбанка и субсидий из бюджета?
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я не понимаю, что такое субсидии и дотации приватбанку.

это какой-то только тебе известный термин ?
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вообще-то у меня экономическое образование и я, по правде, не очень понимаю, что ты имеешь ввиду, употребляя эти термины в данном случае.
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"Субсидии"-я имел введу аферу на тарифы за комуналку они все возмещаются из бюджета монополисту на енергорынке,фамилии думаю сами знаете?У нас даже далбаная монополия,а не как у развитых странах по несколько операторов предоставления услуг)Дотации Привата всего лишь сарказм,не смотрите на вещи всего лишь через призму своего экономического образование,я как бы тоже веб-разработчик ,но вижу по шире вашего)И я тут долго могу писать как наш олигархат убивает средней бизнес,порождает тотальную коррупцию,дискредитирует судебную систему благодаря чему не идет крупный инвестор в страну но видимо вашему "экономическому уму"этого не понять или вы притворяетесь что не понимаете)"понял.отобрать и поделить !"-а вот это вообще убило и как говорится и вам не хворать
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"Субсидии"-я имел введу аферу на тарифы за комуналку они все возмещаются из бюджета монополисту...


тю!
так не пользуйся субсидией и лиши этого чертового монополиста афёрных денег )))


но вижу по шире вашего)

ещё раз, по шире - это по какой ещё шире?
ширя - это что?
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Ты не экономист,ты ******* ,клинический случай Жги еще
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Иметь самый крупный банк в стране,фиктивно довести его до миллиардного банкрутства,параллельно через посредников вывести эти миллиарды на свои счета как бы большого ума не надо)А потом мол национализируйте и за счет бюджета восстановите справедливость.Вопрос лишь был в том - а люди проглотят,таки проглотили)
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так ты за арест активов бени в обеспечение долгов привата или против ?
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Я за уничтожения всего этого олигархата еще начиная с Пинчука и не просто арест активов и национализация их бизнеса,но и возмещение ущерба в бюджет с их же карманов за их хитрожопую игру вот сколько уже лет...Слепой и глупый не в состоянии увидеть,что у каждого олиргахического клана в Украине есть лобби при власти или оппозиции к ней.То что мы 26 лет буксуемо итог их борьбы у корыта,хотя что я вам обьясняю,с удовольствием прогибайтесь и дальше под них)
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Лично я не довольна что до сих пор не арестовали ни одного актива Ахметова. Более того он продолжает их наращивать.
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Только за Приватбанк каждый работающий украинец заплатил в районе 10 к гривен. И это лишь один эпизод из сотен.
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очень сомневаюсь, что приват стоит 6 млрд баксов
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дальше своего носа не видешь, заводы работают автоматически бес людей?
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а вы за что живете? Бес работы не будет на жизнь ни чего
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а куда работа денется?
завод остановится?
с чего бы?
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только второе, частично остановлен, пока бес зарплаты люди будут.
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какой именно завод частично остановлен из-за этого ареста ?
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у Вас такой вопрос не понятный, как будто вы приняли на душу где то 400 грамм водки
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Ну, тогда чтобы было понятно...
1.не "видЕшь", а видишь.
2."Бес" (праслав. *besъ) - зловредный дух, демон в славянской мифологии и народном ...
А вот "Без" это совершенно другое .... Без кого-чего, предлог с род.п. 1. Указывает на неимение, недостаток, отсутствие кого-чего-нибудь.
Похоже, что это у Вас все мысли о водке....
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просто зустрів в твітері, і такої підерастії я не міг вам запостити
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Можно и неаоборот: она выглядит как страшный педераст, он как шалава
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Арешт знімуть в апеляційному порядку ще до кінця жовтня. "Запомнітє етот твіт"(С) Причім, на законних підставах - суди загальної юрисдикції не мають права вирішувати господарські спори.
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дятелко, со статьи видно, что арест наложен в ходе уголовного производства с целью обеспечения гражданского иска в уг. производстве, какой хозсуд?
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Министерство обороны объявило выговор командующему Сухопутных войск Сергею Попко и первому заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил Игорю Колеснику за допущение пожара на складе боеприпасов в Новоянисоле Донецкой области.
Об этом сообщил в эфире телеканала "1+1" советник Президента и помощник министра обороны Юрий Бирюков, передают Українські Новини. ://picua.org/' target='_blank'>
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А вы на Беню гоните, а завтра война допустим, вы попадете на призыв и окажитесь на передовой, а боеприпасов сука не хватает.
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Тёзка, мне призыв уже не угрожает. Это- во-первых. А во-вторых, Беня, даже при всем его желании, с боеприпасами- никак не поможет.
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Маловато будет. За взрывы на складах в Балаклее и Сватово было больше.

Министр обороны Степан Полторак сообщил, что виновные во взрывах на военных складах в Балаклее и Сватово понесли наказание. Об это он рассказал на военном кабинете СНБО, который созвал президент Украины Петр Порошенко.
- Во время событий, которые произошли в Сватово, я хотел бы напомнить, что был уволен заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Хижий. Были привлечены к ответственности и объявлено служебное несоответствие шести генералам и 46 офицерам, - сообщил Степан Полторак.
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Битва титанов продолжается)) Наивен, кто думает, что Беня не отомстит пороху.
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я не песиміст,
і скажу так, що дивлячись на деградованого українця доведеного укхгаїнською "владою" до стану худоби -МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ НЕМАЄ
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славу богу, что вы человек у которого не только есть мозги, но вы ими по назначению пользуетесь.
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Единственный пост, который отражает реальное положение дел в Украине...
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***
Кацман был удивительно похож на Ленина.
Его вы­зывают в ГПУ и предлагают как-то изменить свою наружность, а то неудобно получается.
- Ну, допустим, батенька мой, богодку то я сбгею, а идейки куда девать пгикажете?
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Одни ОЛИГАРХИ-БАРЫГИ отжимают майно и бабло у других таких же ОЛИГАРХОВ-БАРЫГ (пауки в банке) и те и другие настоящие враги народа Украины (не стоит разбираться в видах арахнидов или гадюк, как в разных сортах дерьма)!
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РЕЖИМ ЗНОВ ЗНИЩУЕ ПАТРИОТИВ
В аеропорту "Бориспіль" був затриманий донецькими ментами Станіслав Карбань - легендарний кіборг Барс згідно ухвали судді Жовтневого райсуду Маріуполя Шатілової. Звинувачення - відверто придурошні. Барса звинувачують в тому, що у зоні АТО (не у прифронтовій, а саме - на війні) він якийсь час пересувався на машині, на яку не мав документів. Барс - справжній Герой. Розвідник. На передовій з лютого 2014 року (розвідоперації в Криму). Перший командир розвідгрупи ДУК ПС. На цей момент не маючи ніякого статусу (не за нагороди, а за країну!) виконує задачі вітчизняних спецслужб із знешкодження лідерів сепаратистів та російських диверсантів як у прифронтовій зоні, так і на окупованих територіях. Фактично два роки поспіль чи не кожен день свого життя ризикує життям, здоров'ям і свободою.
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Петя Бене не ровня. Поплатиться еще горькими слезами. Главное чтобы гои под раздачу не попали.


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Я не забыл как Игорь В. жестоко отомстил за МАУ януковичу, надеюсь хоть кто то сломает хребет ненажерливой тварине
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Мета Бариги-це коритоШляхи до нього перекрито
А доступ мають вірні пси-не вкрав-нічого й не проси!
Такі забили на Kраїну-у них "свої" там де Мордор
За Справедливість,Батьківщину-їм є Панама і Офшор.
Народ для них - "сліпа отара"-"бидло",що можна розвести...
Та не мине Свята їх Кара,бо Бoг їм цього не простить!

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а бЭня об этом знает - эта новость не испортила ему утренний кОфе с круасаном ( или под овсянку) на его вилле на берегу Женевского озера ...
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какой то бардак в голове у людей - ей богу - ну как умещается в голове - нет олигархам и когда закрывают завод,то рабочие без зарплат - ну не понимаю я такого - совдепия неистребима - народ мы все разные - каждый заслуживает того шо имеет - одни дают работу другим - все ведь так просто и это работает во всем мире
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