 Суд арестовал четыре предприятия Коломойского и Боголюбова

Печерский райсуд Киева арестовал имущество Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината, Никопольского завода ферросплавов, Марганецкого горно-обогатительного комбината и "Днепроазота". Эти предприятия контролируют бывшие собственники "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Определение от 14 сентября доступно в Едином реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Запрет наложен в рамках дела о махинациях "Приватбанка", которое было возбуждено еще три года назад. Должностные лица "Приватбанка" подозреваются правоохранителями в завладении 19 млрд гривен, выделенными Нацбанком на рефинансирование финучреждения.
Следствие уверяет, что установило, что "Приватбанк" выдал 42-м подконтрольным предприятиям кредиты в размере от 18 до 73 млн долларов под залог имущественных прав на товар. Эти предприятия, в свою очередь, заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату и перечислив деньги на счета нерезидентов якобы с целью получения товаров. Однако поставка товаров не состоялась, а деньги не возвращены.
Отметим, 4 сентября Печерский районный суд Киева в рамках этого же дела арестовал здание завода "Биола" (Днепр), здание в Киеве, которое арендует телерадиокомпания "Студия 1+1", а также самолет Boeing.
Напомним, Кабинет Министров 18 декабря 2016 года принял решение о национализации "Приватбанка". С того момента 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.
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Бєня прощай
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Беня приди,
Беня спаси....
Надо было Бене вести себя как Ахметов.... сепаров поощерять. Был бы в почете и уважении со стороны власти.
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великим бізнесомолігархатом.
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Ой,а махінації в Панамі ви вже забули???
Вказаних осіб ви розціловуєте по добрій волі,чи за шоколад?
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"По панамскому вопросу Порошенко четко сказали" - хто сказав?ЛУценко,чи то ще Шокін казав?????
У вас все не сіра речовина в мізках,а шоколадна)))
І ви так невдало уникнули відповіді по команді та торговим партнерам бариги))))Думаєте,що ніхто не бачить ваші жалюгідні спроби вибілити баригу,та уникнути відповіді на конкретне питання???ТА ВСІ БАЧАТЬ,У ВАС ВСЕ ОБЛИЧЧЯ В КОРИЧНЕВІЙ РЕЧОВИНІ)))
Всі знають,що то за речовина смердюча,тільки такі боти як ви,думають,що то шоколад)))
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"...У меня свое дело, я ни от кого не завишу..." - саме тому пишете коменти за браковану шоколадку в захист бариги та КО)))
БІльш убогого бота я ще небачив)))
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Никопольским заводом ферросплавов ?
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чем ты недоволен ?
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это какой-то только тебе известный термин ?
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тю!
так не пользуйся субсидией и лиши этого чертового монополиста афёрных денег )))
но вижу по шире вашего)
ещё раз, по шире - это по какой ещё шире?
ширя - это что?
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отобрать и поделить !
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завод остановится?
с чего бы?
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1.не "видЕшь", а видишь.
2."Бес" (праслав. *besъ) - зловредный дух, демон в славянской мифологии и народном ...
А вот "Без" это совершенно другое .... Без кого-чего, предлог с род.п. 1. Указывает на неимение, недостаток, отсутствие кого-чего-нибудь.
Похоже, что это у Вас все мысли о водке....
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Об этом сообщил в эфире телеканала "1+1" советник Президента и помощник министра обороны Юрий Бирюков, передают Українські Новини. ://picua.org/' target='_blank'>
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Министр обороны Степан Полторак сообщил, что виновные во взрывах на военных складах в Балаклее и Сватово понесли наказание. Об это он рассказал на военном кабинете СНБО, который созвал президент Украины Петр Порошенко.
- Во время событий, которые произошли в Сватово, я хотел бы напомнить, что был уволен заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Хижий. Были привлечены к ответственности и объявлено служебное несоответствие шести генералам и 46 офицерам, - сообщил Степан Полторак.
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і скажу так, що дивлячись на деградованого українця доведеного укхгаїнською "владою" до стану худоби -МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ НЕМАЄ
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Кацман был удивительно похож на Ленина.
Его вызывают в ГПУ и предлагают как-то изменить свою наружность, а то неудобно получается.
- Ну, допустим, батенька мой, богодку то я сбгею, а идейки куда девать пгикажете?
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В аеропорту "Бориспіль" був затриманий донецькими ментами Станіслав Карбань - легендарний кіборг Барс згідно ухвали судді Жовтневого райсуду Маріуполя Шатілової. Звинувачення - відверто придурошні. Барса звинувачують в тому, що у зоні АТО (не у прифронтовій, а саме - на війні) він якийсь час пересувався на машині, на яку не мав документів. Барс - справжній Герой. Розвідник. На передовій з лютого 2014 року (розвідоперації в Криму). Перший командир розвідгрупи ДУК ПС. На цей момент не маючи ніякого статусу (не за нагороди, а за країну!) виконує задачі вітчизняних спецслужб із знешкодження лідерів сепаратистів та російських диверсантів як у прифронтовій зоні, так і на окупованих територіях. Фактично два роки поспіль чи не кожен день свого життя ризикує життям, здоров'ям і свободою.
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/03/27/7062914/
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А доступ мають вірні пси-не вкрав-нічого й не проси!
Такі забили на Kраїну-у них "свої" там де Мордор
За Справедливість,Батьківщину-їм є Панама і Офшор.
Народ для них - "сліпа отара"-"бидло",що можна розвести...
Та не мине Свята їх Кара,бо Бoг їм цього не простить!
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