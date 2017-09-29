 В Киеве в 12:00 закроют выход на станции метро "Дорогожичи"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский Метрополитен" на своей странице в Facebook.
"Сегодня в 12:00 будет закрыт выход из подземного перехода станции "Дорогожичи" к мемориалу Бабанка Яр (нечетная сторона ул. Мельникова). Будут проходить мероприятия к чествованию 76 годовщины трагедии", - сказано в сообщении.
С утра станция работает в обычном режиме.
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