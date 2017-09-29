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Все про:Бабий Яр (72) Киев (18270) Метрополитен (494)

 В Киеве в 12:00 закроют выход на станции метро "Дорогожичи"

яр бабий

Выход на станции будет закрыт в связи с проведением мероприятий, посвященных 76-летию трагедии Бабьего Яра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский Метрополитен" на своей странице в Facebook.

"Сегодня в 12:00 будет закрыт выход из подземного перехода станции "Дорогожичи" к мемориалу Бабанка Яр (нечетная сторона ул. Мельникова). Будут проходить мероприятия к чествованию 76 годовщины трагедии", - сказано в сообщении.

С утра станция работает в обычном режиме.

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И на вход надо закрыть - чтоб террористы не сбежали. А на небе натянуть сетку - чтоб дроны-призраки не летали.
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