 Сегодня в Украине чтят память жертв Бабьего Яра

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В годы оккупации Киева немецко-фашистскими войсками Бабий Яр использовали как место массовых расстрелов. Это была балка на северо-западе Киева длиной в два с половиной километра, которая местами достигала 50-метровой глубины.
В сентябре 1941 года оккупационная власть арестовала девять главных киевских раввинов, приказав объявить общине: "После санобработки все евреи и их дети, как элитная нация, будут отправлены в безопасные места…". 28 сентября по всему городу были расклеены объявления, чтобы 29 сентября все евреи к 8 часам утра собрались на углу Мельниковой и Доктеривской с документами и ценными вещами.
Киевским дворникам было приказано дезинформировать население о намерении оккупационной власти провести перепись, а впоследствии переселение евреев. В назначенном месте немцы устроили пропускной пункт и канцелярию. Людей пропускали группами по 30-40 человек, отбирали у них личные вещи, приказывали раздеться, а затем загоняли их палками на край оврага глубиной 20-25 метров и расстреливали. Чтобы заглушить выстрелы и не создать паники среди ожидающих своей участи евреев, немцы включали музыку и запускали в небо самолет, который кружил над яром, провожая мучеников в последний путь. После заполнения рва 2-3 слоями тел, их засыпали землей. За целые сутки фашисты не успели расстрелять всех прибывших на место казни евреев, поэтому оставшихся размещали на время в военных гаражах. 29-30 сентября немцы под командованием штандартенфюрера Пауля Блобеля убили в Бабьем Яру 33 771 человека. Массовые убийства продолжались до самого ухода фашистов из города.
Очевидцы страшного преступления свидетельствовали о том, что немецкие фашисты у матерей, умоляющих не убивать детей, отбирали младенцев и живыми бросали в овраг. Самой молодой жертве трагедии было всего три дня: ребенок родился 26 сентября, а уже 29 сентября разделил трагическую судьбу своих родителей. Самой старшей жертве, покоящейся на дне обрыва, было 103 года.
Всего за три года на этой территории погибло от 70 000 до 200 000 человек.
В советское время о страшном событии предпочитали молчать. Одними из первых табуированную тему подняли писатели Виктор Некрасов, Анатолий Кузнецов, а также диссидент Иван Дзюба, который именно в этот день в 1966 году выступил с речью перед участниками скорбной церемонии, назвав Бабий Яр "общей трагедией еврейского и украинского народов".
Бабий Яр наряду с Освенцимом стал ужасным символом Холокоста на территории Восточной Европы и примером того, к чему приводят человеконенавистнические теории. Трагедия Бабьего Яра отмечается в Украине на государственном уровне. В Киеве к 2021 году фонд "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр"" планирует открыть мемориальный комплекс в память о жертвах массовых расстрелов в годы Второй мировой войны.
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Там не только казни, там воспоминания 12-летнего мальчика о начале оккупации Киева...
Непонятно, как ее допустили к прочтению в эсэсэре..
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за
100 (сто) лет еврейского переворота 25 октября 1917 года ...
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https://blagin-anton.livejournal.com/243683.html
\\Из высказывания корреспондента французской "L Illustration" R.Vaucher из книги «L Enfer Bolchevik a Petrograd" 1919.
«Когда мы жили в тесном контакте с чиновниками большевистского правительства, сразу бросается в глаза факт, что практически все они евреи. Я далёк от антисемитизма, но я должен подтвердить, что везде: в Петрограде, в Москве, в провинции, во всех комиссариатах, в районных учреждениях, в Смольном, в бывших министерствах, в Советах, я встречал евреев и только евреев. Чем больше изучаешь эту революцию, тем больше убеждаешься, что большевизм - это еврейское движение».
Персонал советской бюрократии:
ЦК ВКП большевиков-
На первом месте, и это важно, в списке у Виктора Марсдена стоит Троцкий (Бронштейн).
На втором месте стоит Ленин (Ульянов. Как минимум еврей по матери Бланк).
На третьем месте стоит Зиновьев (Апфельбаум. Писал за Ленина работы и редактировал их).
Затем по очереди: = 40 000 тыс челов ..
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