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Все про:выборы (21866) расследование (2347) Россия (72452) США (13502) фальсификации (1459)

 Twitter заблокировал более 200 аккаунтов из-за расследования дела о вмешательстве России в американские выборы

россия сша

Компания Twitter заблокировала 201 учетную запись в связи с расследованием дела о вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом говорится в сообщении Twitter в блоге компании.

"Из примерно 450 учетных записей, которыми Facebook недавно поделился в рамках своей проверки, мы пришли к выводу, что 22 из них связаны с аккаунтами в Twitter. Все эти идентифицированные учетные записи были уже приостановлены или мы их немедленно заблокировали за нарушение наших правил, в основном за нарушение запретов на спам. Кроме того, вместе с этими аккаунтами мы обнаружили еще 179 связанных или соединенных аккаунтов, и приняли меры в отношении тех, кто нарушил наши правила", - говорится в сообщении компании.

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В компании добавили, что ни оригинальные учетные записи, принадлежащие Facebook, ни дополнительные связанные аккаунты, которые были идентифицированы, не были зарегистрированы как рекламодатели в Twitter.

"Мы продолжаем расследование данного вопроса и будем принимать меры в отношения тех, кто нарушает наши условия обслуживания", - говорится в заявлении.

В Twitter отметили, что компания ведет диалог с комитетами по разведке обеих палат конгресса США, расследующими приписываемое России вмешательство в выборы.

"Сегодня вице-президент по вопросам публичной политики Twitter Колин Кроуэлл встретился с представителями комитетов по разведке палаты представителей и сената для обсуждения этих вопросов. Это поступательный процесс, и мы будем продолжать сотрудничать со следователями", - пояснили в компании.

Также сообщается, что в 2016 году российская компания RT (Russia Today) потратила 274 100 долл на рекламу в США в 2016 году.
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Как видишь, нет. От тюрьмы да от следователя не зарекайся.)
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"мы будем продолжать сотрудничать со следователями"

В Америке не забалуешь. Несчастные твиттеры-шмиттеры все под колпаком.
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Печально. Эти Твиттеры и Фейсбуки даже гордятся сотрудничеством со спецслужбами. Это какой-то позор.
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Twitter заблокировал более 200 аккаунтов ....
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Массовый отстрел путенских ботов. )))
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- Давайте прослушивать всех граждан и собирать о них всю инфу?
- Исключено! Приватность граждан - это святое.
- Тогда давайте следить за иммигрантами?
- А вот это уже интересно.
- И за натурализированными граждами тоже.
- Да вы что?!!
- Окей...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомTwitter заблокировал более 200 аккаунтов из-за расследования дела о вмешательстве России в американские выборы
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