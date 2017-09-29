 В суд направлен обвинительный акт на экс-сотрудника СБУ, занимающего высокий пост в "МГБ ДНР", - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области.
"Гражданин обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, а именно - в участии в террористической организации и руководстве террористической группой. (…) В данный момент обвинительный акт направлен в суд для заочного осуждения", - сообщает прокуратура.
Было установлено, что имея специальное образование, физическую и военную подготовку, бывший сотрудник СБУ в 2014 году перешел на сторону "ДНР" и занял там пост начальника Макеевского городского отдела "министерства государственной безопасности" террористической организации "ДНР".
"Находясь на указанной так называемой должности, обвиняемый осуществляет оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность, направленную на противодействие подразделениям ВСУ, СБУ и других формирований, привлеченных к проведению антитеррористической операции на территории Донецкой области. Кроме этого, по его указаниям осуществляются мероприятия, связанные с преследованием местных жителей, которые находятся на захваченных территориях и якобы способствуют правоохранительным органам Украины", - сообщили в прокуратуре.
В связи с тем, что преступник находится на неподконтрольной ВСУ территории, провести над ним суд возможно только в формате досудебного расследования. Пособнику террористов грозит до 15 лет лишения свободы.
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И его ждут дома?
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Це по-людські. Але якщо й далі так піде робота в лади і не тільки в Черкасах, то будуть їх до Різдва різати, як свиней.
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