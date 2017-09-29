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 Политика Украины
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Все про:прокуратура (3211) СБУ (14976) терроризм (20589) Донецкая область (4712)

 В суд направлен обвинительный акт на экс-сотрудника СБУ, занимающего высокий пост в "МГБ ДНР", - прокуратура

суд фемида правосудие

Прокуратура Донецкой области завершила досудебное расследование в отношении бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, перешедшего на сторону террористов "ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

"Гражданин обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, а именно - в участии в террористической организации и руководстве террористической группой. (…) В данный момент обвинительный акт направлен в суд для заочного осуждения", - сообщает прокуратура.

Было установлено, что имея специальное образование, физическую и военную подготовку, бывший сотрудник СБУ в 2014 году перешел на сторону "ДНР" и занял там пост начальника Макеевского городского отдела "министерства государственной безопасности" террористической организации "ДНР".

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"Находясь на указанной так называемой должности, обвиняемый осуществляет оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность, направленную на противодействие подразделениям ВСУ, СБУ и других формирований, привлеченных к проведению антитеррористической операции на территории Донецкой области. Кроме этого, по его указаниям осуществляются мероприятия, связанные с преследованием местных жителей, которые находятся на захваченных территориях и якобы способствуют правоохранительным органам Украины", - сообщили в прокуратуре.

В связи с тем, что преступник находится на неподконтрольной ВСУ территории, провести над ним суд возможно только в формате досудебного расследования. Пособнику террористов грозит до 15 лет лишения свободы.

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А может он просто на блокпосту стоял?
И его ждут дома?
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Угу. Из под шконки доносится: "Иди сюда. Тебя ждут дома".
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Це називається повна імпотентність (глибока інвалідність) нашої проКУРВАтури. Накшталт, як стариган переконує молодуху, що висячий то краще ніж стоячий... П-ц...
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"29.09.17 08:15 Депутата горсовета Черкасс Бинусова расстреляли из автомата, - "Про все". ФОТО"

Це по-людські. Але якщо й далі так піде робота в лади і не тільки в Черкасах, то будуть їх до Різдва різати, як свиней.
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А Вы досконально изучили вопрос прежде чем вынести на люди свое мнение? Пишут, что его расстреляли как раз за то, что он сломал коррупционные схемы в ЖКХ Черкасс...А если это правда, и он настоящий патриот - борец со схемами, Вы сьедите свои слова?
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Пособнику террористов грозит до 15 лет лишения свободы, без лишения свободы
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А ви помітили, що загальна цифра русскіх, котрі зрадили Україні, - це державна таємниця. Видно, та цифра захмарна і її сховали, щоб не було грунтовного міжнаціонального тертя.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ суд направлен обвинительный акт на экс-сотрудника СБУ, занимающего высокий пост в "МГБ ДНР", - прокуратура
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