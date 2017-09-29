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 Политика Украины
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 Украина должна поднять вопрос обмена крымских политузников на российских военных, - Полозов

полозов

Правительство Украины должно инициировать вопрос обмена украинских политзаключенных, в частности, одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза, приговоренного российским судом в Крыму к восьми годам колонии общего режима.

Об этом заявил 28 сентября в эфире "Дневного шоу" на Радио Крым.Реалии российский адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, соответствующее предложение он выдвигал во время своего визита в Киев. Полозов подчеркнул, что защита Чийгоза подала апелляцию, но решение суда по этому делу "уже предопределено".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия использует оккупированный Крым как полигон для отработки репрессивных мероприятий, - Полозов

"Поэтому я предложил, чтобы киевская власть, не дожидаясь апелляции, подняла вопрос обмена украинских политзаключенных, в том числе Ахтема Чийгоза, на российских граждан. Здесь есть сотрудники ФСБ, которые "приплыли" из Крыма, военнослужащие, которых взяли на границе. За последние полтора года не произошло ни одного обмена украинских политзаключенных, на мой взгляд, так ситуация продолжаться не может", - сказал Полозов.

Адвокат добавил, что состояние здоровья Ахтема Чийгоза вызывает опасения, и его этапирование в российскую колонию "может привести к тяжелым последствиям".

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Це з якого дива? Я б ще зрозумів обмін рашистських вояк на наших Воїнів.
А в цьому випадку я категорично проти!!!
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я с тобой не согласен - если такое возможно - надо менять
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Как тут ниже сказали (Юрий Шмадченко), завтра москали посадят всех крымских татар.
Где столько российских военных найти?
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да пожалуйста - если человек гражданин Украины,а он именно это утверждает везде - этого уже достаточно .я не буду писать даже за все остальное - пример Галат Шалит Израиль - а ведь они не ведут переговоры с террористами.ну или нам так говорят
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То міняємо на громадян рашки- чому мова саме за військових? Саме це мені не подобається!
А проти обміну я, звичайно, не проти- та рівноцінного, а не заради піару цього Полозова.
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В Украине рос. диверс. группы шляются как у себя дома и похищают с нашей территории граждан Украины.
Тут нужно глаз за глаз.
Натянуть, скажем Рогозину, мешок на голову и переправить в Киев. Потом всем рассказать как его взяли на Донбассе, когда он устанавливал минные поля.
И уже на взятого рос. господина обменять всех кого хочется.
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Савченко, Карпюк, Солодовников.
Из последнего - Александр Шумков, бывших охранник Яроша.

А по существу, любые граждане Украины, которые были задержаны на территории Крыма также являются похищенными.
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Карпюк М.А. "У березні 2014 року затриманий при в'їзді до Росії, де утримується під вартою за сфабрикованими звинуваченнями у злочинах проти федеральних військ, скоєних у ході першої чеченської війни. ".
З іншими- на кшалт цього.
То де приклади?
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Об этом заявил 28 сентября в эфире "Дневного шоу" на Радио Крым.Реалии российский адвокат - Адвокат и по совместительству агент ФСБ., вот таким вот не хитрым способом решил освободить расейских военных преступников...
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Не думаю. У адвоката основная цель - добиться освобождения своего клиента. По этому любой адвокат будет добиваться своей цели всеми возможными методами.
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дурак или дураком прикидываешься? Украина должна поднять вопрос обмена крымских политузников на российских военных, - Полозов - Цензор.НЕТ 1477

ты ещё про судей напиши:
"Суддя повинен бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду."
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у адвоката основная цель любыми способами срубить как можно больше бабла...
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политические сидят в тюрьмах, а другие-?....да еще и пытки. Сенцова-да, а остальные только -воины.
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Знаешь, Саша, я не могу ничего сказать. Ни за, ни против, по-честному. Причина: я не знаю биографий этих политзаключенных. Вот не знаю я! Одно я могу сказать, опять же честно: мне рожа этого Полозова- не нравится. Категорически!
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Та мене не цікавить, хто і як виглядає- тільки що він робить для України!
І що робить такого цей Полозов, що я маю до нього прислухатися?
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А у меня есть такой принцип: первое впечатление- оно же- самое верное. Вот я его увидел... и он мне не понравился. Прохиндей какой-то, как мне видится.
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завтра орда посадит и выставит на обмен всех крымских татар и неугодных.
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Дострокові президентські і міняємо всіх наших наших українців-бранців на одного Медведчука у мішку. Барига у мішку - приз для кацапів.
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ооо - даже как то странно - цапы с 2014 года этого хотят - и ты то же - совпадение?))
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Что кацапі хотят с 2014 года? Медведчука в мешке?
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Слухай, кацапе, я ж не сказав, що Медведчука у двух мішках. Що тобі не подобається?
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Кроме "кацапе"- остальному - бурные продолжительные аплодисменты! Классно!
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Відповів його словами. Нефіг розкидуватись лайном.
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І нехай це "тіло" не засирає український медіапростір своєю кацапськю(рідною?)
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Вперед. А то тільки балачки від тебе- а справ жодних. Як і від твоєї Юлі.
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Прямо зараз Юля біжіть 10 км. В прямому ефірі
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Її напарник каже, що Юля легко може бігти марафон. Зараз дають інтерв'ю
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Блін, коли вже москальня перестане нам вказувати !
=должна= ...
Пішов ти ...
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А в ЕСПЧ обратиться вера не позволяет???
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в украинских тюрьмах сидят 700 хмырей РАБссии
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В российских тюрьмах сидит более 7тыс. граждан Украины.
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"Политузники" - это, конечно, шедевр, только журнашлюх мог придумать такое слово!!
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Нельзя менять ВИНОВНЫХ бандитов из РФ на НЕВИНОВНЫХ ни в чем Граждан Украины иначе страна-гопник и дальше будет арестовывать Украинцев...
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Жирна Барига, Медведчук, Бойка, Шуфріч, Вілкул, Турханов, Гєпа, Допа і ще сотня шпигунів кацапських помістяться у один Богдан. От і є матеріал для обміну!
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Вы забыли про Арсения Петровича, разрывавшего русскочелюстных мальчиков в Чечне голыми руками. А его в России ой как ждут. Даже фотографии нарисовали как он участвовал в чеченской.

Интересно, сколько народу на Арсения Петровича обменять можно???
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Ні. Кроліка віддайте мені. Я на це заслужив
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Политузниками стали сразу 150 миллионов баранов 7 ноября 1917 года.
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Может прлучиться следующее,кацапы попересажают необходимое количество татар,затем выменяют на своих пленных,а наши останутся в подвалах лугандона,ведь татары у них под руками. Идёт лесом этот полозов.
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Та же самая депортация, только с благословения Украины.
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Вчера, когда слушала речь Умерова - плакала. Вот же скоты продажные, засудили человека ни за что! За патриотизм! За верность своей стране. Это была речь настоящего мужика и патриота Украины. Надо понимать, что не на ФБ он бросался словами, а говорил это в суде оккупированного Крыма. Где сидели наши продажные украинские жирные судьи и прятали свои поросячьи глаза в стол. Знают они свиньи, уверена знают, что правда - она одна. И все- таки возмездие будет. Скажу честно. Крымские татары , Меджлис- это гордость Украины. Цитаты Умерова из гимна, где он готов жизнь отдать за Родину, кто из наших свиней способен на такое? Признаемся хоть себе, не сильно мы за Крым и воевали, вернее, наши предатели наводнили Крым и слили. Вот что означают кадры.
А в Одессе сейчас другие кадры? За редким исключением- это кадры, оставленные в наследство януковичем. И что ждет Порошенко
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А ви за кого голосували у Травні 2014го? Часом не за добре відомого пройдисвіта з 2005го року?
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Пан дебіл? Чи не вміє читати? У Травні були президентські, а не парламентські
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За Юльку. И уж ни как не за пороха.
Юлька старый и злой политик. И я прекрасно помню как она, в конце 90-х, отрывала от государственной соски по газоконденсату присосавшихся барыг, заставив их проводить все операции через аукционы (как раз был свидетелем как один такой барыга рвал на своей жопе волосы, покупал то он конденсат за копейки). И прекрасно помню, как она, будучи премьером, оставила после себя в резерве 34 лярда, которые потом успешно спустили овощ и правительство Азирова. Прекрасно помню как она изыскала средства и таки подняла пенсам пенсии в !!!два раза. Это не нынешние гройсмановские 100грн.
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Ну так Юля НІКОЛИ не буде за смертну кару. НІКОЛИ. Бо за самосуди і погроми зазвичай агітують однотурові, що побігли з переляку за Баригу. А тепер соромно визнавати свою помилку. Кажуть, що їх зрадили. А за зраду - смерть. Бидло, що з них взяти?
--------------------------------------------------------------------------
А пенсії Юля підняла не вдвічі, а втричі - з 400 до 1200. Ну це таке))
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" жирные продажные судьи"
Про их е- декларации все опять забыли . А перечень особняков всего судейского корпуса мОЖНО сделать по грифом:КТО КРУЧЕЕ
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Прости, София , это наши бывшие судьи. Хотя ты на сто процентов права и в отношении к нашим действующим. Про их декларации, конечно, все забыли. Все перекрыли всевозможные взрывы. Где уж там помнить про каких- то коррупционеров в мантиях.
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У России несколько миллионов наших граждан в Крыму, до 3 миллионов в оккупированном Донбассе, несколько миллионов "зарабитчан", сотни тысяч ( а скорее миллионов) которые наездами бывают в РФ, Крыму, Донбассе, Белоруссии и т. д. То есть у них "обменный фонд" не ограничен. Нужно посадить тысячу.. посадят, Нужно сто тысяч - запросто.. Поэтому менять политзаключенных нужно только на подобных заключенных ( например бывших соратников Януковича) но России на них глубоко наплевать ( хотя Медведчук возможно и был бы обменной фигурой) А военных нужно менять только на военных. При этом наших солдат менять только на коллабарантов один на один, а на граждан РФ ( которых там нет) одного их "заблудившегося" на троих - четверых наших. А не как Савченко. Понятно что для них " их люди" не чего не стоят ( бабы еще нарожают). Но если мы будем отпускать граждан Рф вот так запросто, то тогда они по прежнему будут ездить к нам на "сафари".
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На Арсения Петровича можно. У них там ориентиры и розыск на него есть.
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Начал хорошо, хреново кончил. В плену ДЛНР находятся десятки военнопленных, которые маются не один год и если есть такие же пленные с рашки, то почему не поменять?
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Послушайте военных с линии фронта Кацапни предостаточно там. Нужна только команда другая- отличная диаметрально от - стоять и не провацировать
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В тюрьмах Украины сидит более 1тыс. россиян участвовавших и взятых в зоне боевых действий. Вот только не нужны они паРаше. ПаРаше на них насрать.
Вот если бы это был скажем Ролдугин или Шойгу, тогда совсем другое дело.

Граждане России для РФ - мусор. Вы разве этого не знаете?
Подохнет, ну хер с ним, бабы ещё нарожают.
Да и самим россиянам пох., вспомните интервью одного бурята.
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Знаю. Но все- таки наше государство должно заботиться хотя бы о тех, кто действительно прессуется рашей.
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Вот оно и заботится, нанимая Полозова. Выступает на различных всемирных форумах.
А есть ещё варианты?

Можно конечно снабдить спецгруппу, и тёмной ночью обезоружив охранников, выкрасть освободить политзаключённых. Вы бы отдали такой приказ? И каковы были бы последствия?
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Побажаймо успіху нашим Нескореним фактично в останній день змагань.
Вболіваймо за Катерину Михайлову, Валерія Рака, Дмитра Сидорука і Романа Панченка (окремо персонально вболіваю за нього) - лук, причому Дмитро і Роман кваліфікувалися з найкращим результатом у своїх категоріях, Павла Будаєвського (плавання).
Щасти вам, рідненькі !
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Гражданских на военных? Что за бред очередной? Полозов, во-первых- Украина ничего не должна, а во-вторых, в этом случае, возможен обмен только на росс уголовников, кстати, они ну очень не хотят переезжать в росс тюрьмы, вопрос - почему? Ответ очевиден.
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Лентач‏ @oldLentach 10 ч.10 часов назад
Если ты чувствуешь себя одиноко, просто вспомни про трибуну стадиона в Екатеринбурге, которая будет стоять отдельно от всего стадиона

Украина должна поднять вопрос обмена крымских политузников на российских военных, - Полозов - Цензор.НЕТ 4853
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О Ёма Ё. Это сколько скреп использовали для сего АнжАнернАгА (даже стесняюсь назвать чего) удолбища. Ладно пора и поработать. СПС подняли настроение.
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Категорически не согласен. Россияне нужны как живые свидетели в международных судах. Сорри, для блага миллионов граждан придется пожертвовать несколькими. Как на подводной лодке, ради живучести задраивают затопленный отсек даже если в нем остались живые люди.
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С каких хуев, тут своих военнопленных отдавать не хотят. Крым Ваш вот и боритесь за него.
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