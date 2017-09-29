 Украина должна поднять вопрос обмена крымских политузников на российских военных, - Полозов

Об этом заявил 28 сентября в эфире "Дневного шоу" на Радио Крым.Реалии российский адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, соответствующее предложение он выдвигал во время своего визита в Киев. Полозов подчеркнул, что защита Чийгоза подала апелляцию, но решение суда по этому делу "уже предопределено".
"Поэтому я предложил, чтобы киевская власть, не дожидаясь апелляции, подняла вопрос обмена украинских политзаключенных, в том числе Ахтема Чийгоза, на российских граждан. Здесь есть сотрудники ФСБ, которые "приплыли" из Крыма, военнослужащие, которых взяли на границе. За последние полтора года не произошло ни одного обмена украинских политзаключенных, на мой взгляд, так ситуация продолжаться не может", - сказал Полозов.
Адвокат добавил, что состояние здоровья Ахтема Чийгоза вызывает опасения, и его этапирование в российскую колонию "может привести к тяжелым последствиям".
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А в цьому випадку я категорично проти!!!
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Где столько российских военных найти?
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А проти обміну я, звичайно, не проти- та рівноцінного, а не заради піару цього Полозова.
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Тут нужно глаз за глаз.
Натянуть, скажем Рогозину, мешок на голову и переправить в Киев. Потом всем рассказать как его взяли на Донбассе, когда он устанавливал минные поля.
И уже на взятого рос. господина обменять всех кого хочется.
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Из последнего - Александр Шумков, бывших охранник Яроша.
А по существу, любые граждане Украины, которые были задержаны на территории Крыма также являются похищенными.
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З іншими- на кшалт цього.
То де приклади?
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ты ещё про судей напиши:
"Суддя повинен бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду."
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І що робить такого цей Полозов, що я маю до нього прислухатися?
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=должна= ...
Пішов ти ...
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Интересно, сколько народу на Арсения Петровича обменять можно???
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А в Одессе сейчас другие кадры? За редким исключением- это кадры, оставленные в наследство януковичем. И что ждет Порошенко
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Юлька старый и злой политик. И я прекрасно помню как она, в конце 90-х, отрывала от государственной соски по газоконденсату присосавшихся барыг, заставив их проводить все операции через аукционы (как раз был свидетелем как один такой барыга рвал на своей жопе волосы, покупал то он конденсат за копейки). И прекрасно помню, как она, будучи премьером, оставила после себя в резерве 34 лярда, которые потом успешно спустили овощ и правительство Азирова. Прекрасно помню как она изыскала средства и таки подняла пенсам пенсии в !!!два раза. Это не нынешние гройсмановские 100грн.
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А пенсії Юля підняла не вдвічі, а втричі - з 400 до 1200. Ну це таке))
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Про их е- декларации все опять забыли . А перечень особняков всего судейского корпуса мОЖНО сделать по грифом:КТО КРУЧЕЕ
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Вот если бы это был скажем Ролдугин или Шойгу, тогда совсем другое дело.
Граждане России для РФ - мусор. Вы разве этого не знаете?
Подохнет, ну хер с ним, бабы ещё нарожают.
Да и самим россиянам пох., вспомните интервью одного бурята.
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А есть ещё варианты?
Можно конечно снабдить спецгруппу, и тёмной ночью обезоружив охранников,
выкрастьосвободить политзаключённых. Вы бы отдали такой приказ? И каковы были бы последствия?
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Вболіваймо за Катерину Михайлову, Валерія Рака, Дмитра Сидорука і Романа Панченка (окремо персонально вболіваю за нього) - лук, причому Дмитро і Роман кваліфікувалися з найкращим результатом у своїх категоріях, Павла Будаєвського (плавання).
Щасти вам, рідненькі !
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Если ты чувствуешь себя одиноко, просто вспомни про трибуну стадиона в Екатеринбурге, которая будет стоять отдельно от всего стадиона
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