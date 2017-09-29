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Все про:Луганщина (4202) провокация (1247) СЦКК (291) наемники РФ (132)

 Главари террористов ОРЛО срывают открытие КПВВ "Золотое" на Луганщине, - украинская сторона СЦКК

Наемники РФ целенаправлено срывают открытие КПВВ "Золотое"

Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Во исполнение решения подгруппы по безопасности в рамках трехстороннего контактной группы в Минске по открытию КПВВ "Золотое" со стороны Луганской военно-гражданской администрации, Вооруженных сил Украины, правоохранительных структур и Государственной пограничной службы приняты все необходимые меры для организации работы этого пункта пропуска… Однако со стороны на территории ОРЛО указанные мероприятия не выполняются, пункт пропуска к работе не готовится ", - заявили в украинской стороне СЦКК.

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В информации отмечено, что на сегодня в Луганской области полноценно действует только пешеходный переход КПВВ "Станица Луганская". Поэтому КПВВ "Золотое" должен стать вторым на Луганщине с предусмотренным автомобильным движением.

"Для обеспечения безопасности жителей региона при пешем прохождении или проезде автотранспорта, созданы условия для пересечения линии разграничения по дорожному коридора "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск". Для бесперебойной работы пропускной системы со стороны территории подконтрольной правительству Украины созданы и готовы к использованию 12 полос для движения (6 на въезд и 6 на выезд), 8 пешеходных коридоров (4 на вход и 4 на выход) и одна отдельная полоса для грузовиков международных гуманитарных миссий. Территорию КПВВ "Золотое" и прилегающие участки расчищены от растительности, а также проведены все мероприятия по разминированию", подчеркивается в сообщении.

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Подчеркивается, что срыв открытия КПВВ "Золотое" руководством боевиков является прямым свидетельством его безответственного отношения к населению региона, пренебрежения к переговорному процессу, нежелание выполнять минские договоренности.

"Осознавая важность открытия транспортного коридора в Луганской области, украинская сторона СЦКК неоднократно обращалась к представителям СММ ОБСЕ, российской стороны Общего центра с просьбой повлиять на ситуацию по решению руководством ОРЛО вопроса скорейшего оборудования и открытия с противоположной стороны КПВВ "Золотое" соответствующего пункта пропуска въезда-выезда", подытожили в украинской стороне СЦКК.

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Главари террористов ОРЛО срывают открытие КПВВ Золотое на Луганщине, - украинская сторона СЦКК 01
Главари террористов ОРЛО срывают открытие КПВВ Золотое на Луганщине, - украинская сторона СЦКК 02
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Так нічого дивного- хУЙЛО в своєму репертуарі, йому начхати на українців!
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В Донецке найдено кладбище с 3,5 тыс. боевиков



Около 3,5 тысяч Русских террористов России и Донбасса лежит в могилах только на одном из "военных" кладбищ Донецка. Корреспондент издания «Четвертая власть» побывал на кладбище «ополченцев ДНР» в Донецке, где увидел сотни безымянных могил. Русских террористов, как известно, хоронят на разных кладбищах города, но самое известное захоронение находится в поселке шахты номер 6 «Капитальная». За последние два года кладбище существенно выросло из-за множества новых могил.Большое количество безымянных табличек объясняется тем, что в Донецке не проводят экспертизы ДНК, и таким образом идентифицировать многие останки попросту невозможно. Большинство безымянных могил принадлежат, гражданам России.Порядковые номера на табличках доходят до 3,5 тысяч. При этом цифры указаны не по порядку - двузначные номера могут соседствовать с четырехзначными.
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"Для бесперебойной работы пропускной системы со стороны территории подконтрольной правительству Украины созданы и готовы к использованию 12 полос для движения !!! (6 на въезд и 6 на выезд), 8 пешеходных коридоров (4 на вход и 4 на выход) и одна отдельная полоса для грузовиков международных гуманитарных миссий." - Это же какой грузопоток планируется для торговли с оккупантами?
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Це, напевне, для того, щоб нас, хунту, потім "свабодный и независимый Данбас" карміл.
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А може ну його той перехід допоки там окупанти. Менше шастать будуть.
Вибачайте, нормальні люди.
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бляха...
вот ко может себе представить во время второй мировой КПП между фашистами и нашими.
И курсирующих в туда-сюда челноков с бабками и жратвой.
Автобусы "Берлин - Киев".
Нонсенс. Правда?
Тамжынашилюди..
Херня это все. Там вонючие пенсы, продавшиеся за ДВЕ пенсии хают Украину.
Только ПОЛНАЯ БЛОКАДА вернет территории.
3,14здежь, когда говорят: мы их тогда потеряем. Вопрос: а НАХ они кому там нужны то???
пидоРашка от них открестилась. рузьке мира не будет.
И когда голодные пенсы своими руками передушат и съедят бурятов - мы подумаем о "реабилитации".
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Оно вам нужно это открытие . Чем больше открытий тем больше диверсий.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавари террористов ОРЛО срывают открытие КПВВ "Золотое" на Луганщине, - украинская сторона СЦКК
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