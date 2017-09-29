 Главари террористов ОРЛО срывают открытие КПВВ "Золотое" на Луганщине, - украинская сторона СЦКК

Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Во исполнение решения подгруппы по безопасности в рамках трехстороннего контактной группы в Минске по открытию КПВВ "Золотое" со стороны Луганской военно-гражданской администрации, Вооруженных сил Украины, правоохранительных структур и Государственной пограничной службы приняты все необходимые меры для организации работы этого пункта пропуска… Однако со стороны на территории ОРЛО указанные мероприятия не выполняются, пункт пропуска к работе не готовится ", - заявили в украинской стороне СЦКК.
В информации отмечено, что на сегодня в Луганской области полноценно действует только пешеходный переход КПВВ "Станица Луганская". Поэтому КПВВ "Золотое" должен стать вторым на Луганщине с предусмотренным автомобильным движением.
"Для обеспечения безопасности жителей региона при пешем прохождении или проезде автотранспорта, созданы условия для пересечения линии разграничения по дорожному коридора "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск". Для бесперебойной работы пропускной системы со стороны территории подконтрольной правительству Украины созданы и готовы к использованию 12 полос для движения (6 на въезд и 6 на выезд), 8 пешеходных коридоров (4 на вход и 4 на выход) и одна отдельная полоса для грузовиков международных гуманитарных миссий. Территорию КПВВ "Золотое" и прилегающие участки расчищены от растительности, а также проведены все мероприятия по разминированию", подчеркивается в сообщении.
Подчеркивается, что срыв открытия КПВВ "Золотое" руководством боевиков является прямым свидетельством его безответственного отношения к населению региона, пренебрежения к переговорному процессу, нежелание выполнять минские договоренности.
"Осознавая важность открытия транспортного коридора в Луганской области, украинская сторона СЦКК неоднократно обращалась к представителям СММ ОБСЕ, российской стороны Общего центра с просьбой повлиять на ситуацию по решению руководством ОРЛО вопроса скорейшего оборудования и открытия с противоположной стороны КПВВ "Золотое" соответствующего пункта пропуска въезда-выезда", подытожили в украинской стороне СЦКК.
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Около 3,5 тысяч Русских террористов России и Донбасса лежит в могилах только на одном из "военных" кладбищ Донецка. Корреспондент издания «Четвертая власть» побывал на кладбище «ополченцев ДНР» в Донецке, где увидел сотни безымянных могил. Русских террористов, как известно, хоронят на разных кладбищах города, но самое известное захоронение находится в поселке шахты номер 6 «Капитальная». За последние два года кладбище существенно выросло из-за множества новых могил.Большое количество безымянных табличек объясняется тем, что в Донецке не проводят экспертизы ДНК, и таким образом идентифицировать многие останки попросту невозможно. Большинство безымянных могил принадлежат, гражданам России.Порядковые номера на табличках доходят до 3,5 тысяч. При этом цифры указаны не по порядку - двузначные номера могут соседствовать с четырехзначными.
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Вибачайте, нормальні люди.
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вот ко может себе представить во время второй мировой КПП между фашистами и нашими.
И курсирующих в туда-сюда челноков с бабками и жратвой.
Автобусы "Берлин - Киев".
Нонсенс. Правда?
Тамжынашилюди..
Херня это все. Там вонючие пенсы, продавшиеся за ДВЕ пенсии хают Украину.
Только ПОЛНАЯ БЛОКАДА вернет территории.
3,14здежь, когда говорят: мы их тогда потеряем. Вопрос: а НАХ они кому там нужны то???
пидоРашка от них открестилась. рузьке мира не будет.
И когда голодные пенсы своими руками передушат и съедят бурятов - мы подумаем о "реабилитации".
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