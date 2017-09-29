 Приговоры Умерову и Чийгозу противоречат нормам цивилизованного мира, - МИД Чехии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Приговоры Ильми Умерову в среду и Ахтему Чийгоз ранее в этом месяце - абсолютно беспочвенны и противоречат нормам цивилизованного мира...Мы призываем немедленно освободить их обоих, а также других незаконно заключенных в Крыму", - заявило чешское внешнеполическое ведомство.
Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. Также ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. При этом прокурор просил для Умерова условное лишение свободы на 3 года и 6 месяцев с испытательным сроком на три года и запретом на три года заниматься публичной и преподавательской деятельностью. Умерова обвиняли якобы в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.
Подконтрольный Кремлю Верховный суд оккупированного Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Сам Чийгоз слушал приговор в СИЗО Симферополя по видеосвязи. Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Оккупанты обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков. "Дело Чийгоза" российский суд рассматривал в рамках "дела 26 февраля"после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.
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Во время заседания 11 мая 2016 года обвинение потребовало признать Коцабу виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины и государственной измене, назначив наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
9 февраля международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Украины немедленно освободить журналиста, а 11 февраля назвала Руслана Коцабу узником совести (впервые за 5 лет
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О, забыла написать про теннисный корт и бассейн с волной
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